الجمعة, مايو 5, 2023
الرئيسيةالهدهدحتى في اليابان.. بشار الأسد يُلاحق السوريين المغتربين و"السفارات" سلاحه العابر للقارات
الهدهدغير مصنف

حتى في اليابان.. بشار الأسد يُلاحق السوريين المغتربين و”السفارات” سلاحه العابر للقارات

نظام بشار الأسد يُلاحق السوريين في داخل وخارج البلاد بحسب وثائق اطلع عليها مركز حقوقي أكد بأنها تكشف عن شبكة معقدة من العملاء التابعين للنظام مهمتهم اقتفاء أثر المغتربين وترويعهم حيث ماوُجدوا

كتب فهمي الورغمي
بشار الأسد يُلاحق السوريين المغتربين و
بشار الأسد
- Advertisement -

وطن- أكد المركز السوري للعدالة والمساءلة في أحدث تقاريره أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يعمل منذ سنوات، وفق خطط مدروسة، على ملاحقة شعبه الذي هجرته ويلات الحرب الأهلية منذ 12 عاماً.

وكشف المركز في تقرير معزز بالصور والخرائط، عن سلسلة من المراسلات الاستخبارية، الصادرة عن سفارات وقنصليات النظام السوري، أوضحت بكل دقة كيف استخدمت دمشق هذه الممثليات للسيطرة على المجتمع السوري داخليا وخارجيا.

بشار الأسد يُلاحق اللاجئين والمهاجرين السوري في المنفى

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أنه اعتمد على تحليل نسخ من آلاف الصفحات والوثائق التي أخذت من مرافق حكومية في عدد من المحافظات السورية، وكانت صادرة في الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2015.

ورغم أن هذه العملية التي قام بها المركز سبق وأن أجراها في 2019 وفي 2020، إلا أن مستجدات جديدة توصل إليها بعد فحص 43 صفحة جديدة، وأكدت ممارسات لم يتم تأكيدها من قبل، بين عامي 2009 و2012.

وتكشف الوثائق التي حللها المركز الحقوقي، ومقره واشنطن، عمليات مراقبة خارجية أجريت بشكل منهجي، عبر شبكة البعثات الدبلوماسية التابعة للنظام السوري.

- Advertisement -

ويوضح مضمون إحدى تلك الوثائق المعممة على رؤساء فروع الأمن السياسي في المحافظا، طلب رئيس الشُعبة الحصول على معلومات حول “المحرضين” المعارضين، في جميع أنحاء فرنسا وبلجيكا وتركيا وروسيا ولبنان.

بشار الأسد يُلاحق السوريين المغتربين و"السفارات" سلاحه العابر للقارات
بشار الأسد

فيما أثبتت وثائق أخرى، كيف كانت عملت سفارات وقنصليات النظام السوري على مراقبة السوريين في بيلاروسيا وبلجيكا وقبرص ومصر وفرنسا واليونان والعراق ولبنان وروسيا والسعودية، بالإضافة إلى تركيا وأوكرانيا واليمن والمملكة المتحدة، وحتى اليابان التي تُعد دولة ذات جالية صغيرة من السوريين المغتربين.

ملاحقات في تركيا ولبنان وصولا إلى فرنسا وحتى اليابان

يتزامن نشر التحليل الخاص بالمراسلات الاستخباراتية الصادرة عن عدة أجهزة استخبارية تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع السورية، في الوقت الذي تحاول فيه عدد من الدول العربية إعادة علاقاتها مع النظام السوري.

وفي هذا السياق، يقول المركز أنه البلدان التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي سوري أكثر رسوخا مثل تركيا ولبنان، يتم حشد كامل موارد الدولة لتيسير المراقبة.

وينشر المركز دراسة لحالة يعود تاريخها لمطلع عام 2012، حين شاركت القنصلية السورية في غازي عنتاب معلومات متعلقة بمعارض سياسي، ورد أنه قام بترديد عبارات سلبية ضد بشار الأسد والجيش السوري.

بشار الأسد يُلاحق السوريين المغتربين
بشار الأسد يُلاحق السوريين المغتربين

حالة أخرى وقعت هذه المرة في لبنان، حيث يشير خطاب بتاريخ آذار/مارس 2012 إلى معلومات عن اجتماعات للتنسيق المكثف بين جماعات المعارضة في طرابلس وعكار، جُمعت عن طريق مراقبة السوريين الذين يرتادون مسجدا في شمال البلاد، إضافة إلى طرق أخرى، يقول التقرير.

في غضون ذلك، جاء في إحدى الوثائق الصادرة في نيسان/أبريل 2012 والموسومة على أنها عاجلة، تمرير طلب للحصول على معلومات عن سجين سوري في سجن سعودي، عبر سلسلة طويلة امتدت من السفارة السورية في الرياض.

ومرّت الوثيقة إلى مسؤولي وزارة الخارجية، قبل إرسالها إلى وزارة الداخلية ورئيس شعبة الأمن السياسي، لينتهي بها المطاف إلى رؤساء فروع الأمن السياسي في المحافظات.

النظام السوري يُواصل ملاحقة المغتربين

يُوضح محمد العبد الله، وهو المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، أن الوثائق رغم أنها “تغطي الفترة الأولى من بدايات الثورة، إلا أنه لا يوجد في الوقت الحالي أدلة على أن النظام أوقف هذه الأنشطة الأمنية”.

المغتربين السوريين
المغتربين السوريين

وما تزال الجلسات الخاصة بمحاكمة الطبيب السوري “علاء موسى” مستمرة حتى الآن في ألمانيا، بعدما ألقت السلطات القبض عليه في 2020، ليمثل مع بداية 2022 أمام محكمة مدينة فرانكفورت.

ويرتبط اسم “موسى” (36 عاما) بتهم خطيرة، منها القتل والتعذيب الذي وقع بحسب لائحة الاتهام على معتقلين سوريين، في أثناء تلقيهم العلاج بالمشفى العسكري بمدينة حمص وسط البلاد.

ويضيف العبد الله: “كان موسى بصدد الهرب من ألمانيا قبل إلقاء القبض عليه بمساعدة السفارة السورية، من خلال أكثم سليمان الذي كان يعمل فيها كمسؤول إعلامي”.

واستنادا إلى الأدلة الكثيرة الواردة في الوثائق حول المراقبة الحكومية ونشاطها من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، فإن إعادة فتح السفارات السورية تخلق “عقبات أمام الملاحقات القضائية بموجب الولاية القضائية العالمية”.

وقبل مثول موسى أمام القضاء الألماني، حكم على إياد الغريب، صف ضابط مخابرات سوري سابق، في شباط/ فبراير 2021 بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف في كوبلنز بألمانيا، بتهمة المساعدة والمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إلى ذلك وبالعودة إلى الجهود العربية لإعادة بشار الأسد إلى الحظيرة العربية، يشار أن آخرها كان الاجتماع المغلق الذي عُقد، الاثنين، في العاصمة الأردنية، جمع وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي والعراق فؤاد حسين والسعودية فيصل بن فرحان ومصر سامح شكري، استكمالا لاجتماعات تشاورية بشأن الأزمة السورية، وبمشاركة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

ويأتي اجتماع عمّان قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 مايو/أيار الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سوريا معلّقة في جامعة الدول العربيّة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

المصدرفيسبوك ، توتير ، رصد ومتابعة وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

تفاصيل مفزعة.. قتل شاب سوري في دير الزور بعد عودته من تركيا

الهدهد

تعليق ناري من فيصل القاسم على رفض بشار الأسد تقديم تنازلات لعودة سوريا للجامعة العربية

تقارير

بشار رفض تقديم أي تنازلات.. العالم العربي يزن ثمن تأهيل الأسد وموقف قطر والكويت مخالف

الهدهد

الجيش الأردني قتل أحد المهربين.. إحباط عملية تهريب مخدرات من سوريا

الهدهد

“أردوغان مش أحسن مننا”.. وزير لبناني سابق يتاجر بالسوريين ويبتز الأوروبيين

الهدهد

الأردن يستكمل ما بدأته السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

الهدهد

“مصيتو دم السوري”.. خطبة مؤثرة لشيخ لبناني يدافع عن السوريين ويُفحِم مسؤولي بلاده

الهدهد

سوري وسجدة شكر في الأردن.. مشهد مؤثر مع ابنته بعد فراق 10 سنوات (فيديو)

الهدهد

لحظة اندلاع حريق ضخم أودى بحياة لاجئ سوري في الأردن بعد عمل بطولي

الهدهد

لحظة هجوم إسرائيلي على مستودع ذخيرة تابع لحزب الله في حمص السورية ونيران كثيفة

تقارير

الاعتداء على السوريين في تركيا.. الرصاص يطارد المنكوبين على الحدود (تقرير)

الهدهد

طُعن بسكين في قلبه.. فيديو صادم لمقتل سوري على يد أتراك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زلزال سياسي في تركيا.. استقالة جماعية في حزب المستقبل والمعارضة في ورطة قبل الانتخابات

وشم جديد يظهر على ساق ليونيل ميسي أثناء وجوده في السعودية يثير الجدل حول وجهته التالية! (شاهد)

فيلم هوليوودي..نيويركر ينشر تفاصيل تروى لأول مرة عن قصة هروب الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

سبب وفاة هاني الزهراني.. مُصور سعودي نعاه أصدقاؤه بكلمات مؤثرة

التسكع على يخت أمير قطر والتدخل لمنح أحدهم تأشيرة.. فضائح محمد السادس مع الإخوة زعيتر

زعيم فاغنر يُهدد بالانسحاب من باخموت.. خاطَب وزارة الدفاع الروسية مُحاطاً بأشلاء الجثث (شاهد)

التونسية مريم الدباغ في إطلالة مثيرة تكشف صدرها مع سيجار متحدية الحكم بسجنها! (شاهد)

منها الموز..5 أطعمة قادرة على تحسين مزاجك

دراسة تكشف..المكالمات الهاتفية تزيد من خطر الإصابة بضغط الدم

“بلومبيرغ”: هل ستكون الإمارات أول دولة خليجية تقنن القمار؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC