عمر السومة يدخل تاريخ الدوري القطري بعد تسجيله الهاتريك (شاهد)

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وطن- أصبح النجم السوري عمر السومة صاحب ال34 عاماً، اللاعب الوحيد الذي يسجل الهاتريك مرتين في منافسات الدوري القطري الممتاز لهذا الموسم.

وأحرز نجم فريق العربي القطري السومة، الهاتريك الثاني داخل شباك مرمى فريق الغرافة، في منافسات الدوري القطري (دوري نجوم قطر)، في الدقائق ال69 وال78 من ركلة جزاء وال90.

هاتريك عمر السومة

كما وسجل السوري عمر السومة، الهاتريك الثاني في منافسات دوري نجوم قطر، داخل شباك مرمى الغرافة، خلال 21 دقيقة من عمر زمن أحداث الشوط الثاني من المباراة التي جمعت كلا الفريقين.

وكان نجم فريق العربي القطري قد سجل الهاتريك الأول داخل شباك الريان، في منافسات الجولة ال13 من الدوري القطري الممتاز للموسم الجاري.

كما ويتصدر السومة لاعب العربي القطري المُعار. بعد إحرازه الهاتريك، جدول ترتيب هدافين الدوري القطري الممتاز. برصيد 18 هدفاً، متساوياً بذلك مع لاعب الدحيل مايكل أولونغا.

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مباراة العربي والغرافة في الدوري القطري

وحقق فريق العربي الفوز النظيف على الغرافة بثلاثية دون مقابل، في منافسات الجولة ال21 من الدوري القطري الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب (استاد حمد الكبير).

كما وتفوق العربي على نظيره الغرافة على مستوى التسديدات برصيد 25 تسديدة، مقابل 4 تسديدات فقط للفريق المنافس الغرافة.

فيما وصلت نسبة استحواذ فريق العربي على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. بنسبة 56%، على عكس الفريق المنافس الغرافة الذي وصلت نسبة استحواذ ب44% في المباراة.

كما وسيلتقي فريق العربي في المواجهة الصعبة والقوية القادمة، الاثنين. أمام السد، في منافسات الجولة ال22 من الدوري القطري الممتاز لكرة القدم.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق العربي يحتل وصافة جدول الدوري القطري الممتاز. برصيد 46 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر الدحيل برصيد 48 نقطة لهذا الموسم.