حسم الأمر واتخذ القرار.. مصدر يكشف مصير ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان!

وطن- حسم مصدر مطلع على الوضع داخل نادي باريس سان جيرمان مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا انه تقرر مغادرته النادي الباريسي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم بعد عامين مع النادي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويتة لوكالة “أسوشييتد برس”، إن رحيل ميسي كان قرارًا متبادلًا ، مع السماح فعليًا بمراجعة عقده منذ يناير الماضي.

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من تعليق باريس سان جيرمان الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات بعد رحلته إلى المملكة العربية السعودية دون إذن النادي.

ولدى ميسي عقد تجاري مع المملكة العربية السعودية للترويج للسياحة في البلد الشرق أوسطي وارتبط بخطوة مربحة هناك في نهاية الموسم.

وكان هناك أيضًا حديث عن العودة إلى برشلونة ، حيث أمضى معظم حياته المهنية ، أو إلى الولايات المتحدة للعب في نادي MLS.

ولفتت الوكالة، انه باستثناء تغيير رأيه في وقت متأخر منه أو من باريس سان جيرمان ، يبدو أن هذا هو موسمه الأخير في العاصمة الفرنسية.

وتأتي أنباء تعليق تدريبات ميسي لمدة أسبوعين وأخبار خروجه الوشيك في وقت يتورط فيه باريس سان جيرمان في سباق مشحون بشكل متزايد على لقب الدوري الفرنسي.

وكان من المفترض أن يتدرب ميسي جنبًا إلى جنب مع زملائه في الفريق يوم الإثنين ، ولكن بدلاً من ذلك كان في المملكة العربية السعودية ، حاملاً صقرًا على ذراعه ، ومشاهدة عرضًا لنسج النخيل والنظر حول متحف الخيل العربي كجزء من عقده التجاري مع المملكة للترويج السياحي فيها.

وقالت الوكالة إن الرحلة إلى السعودية كانت باهظة الثمن للفائز الأخير بكأس العالم ، والذي لن يتقاضى أجرًا أو يُسمح له بالتدريب أو اللعب مع الفريق أثناء فترة الإيقاف.

وبحسب الوكالة، فإن ما حدث يكشف الكثير من التوترات بعد أن أصبحت قطر والمملكة العربية السعودية، الخصمان الشرسان في السياسة الإقليمية من المؤثرين الرئيسيين في عالم كرة القدم.

ولفتت لوكالة إلى أن ميسي وقع في منتصف كل ذلك لأن الجميع – داخل وخارج اللعبة – يريدون قطعة من أحد عظماء كل العصور.

ووفقا للوكالة، لم يقصد المهاجم الأرجنتيني أبدًا اللعب مع نادي باريس سان جيرمان ، وهو ناد مملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية ، لكنه وجد نفسه ينتقل إلى هناك في عام 2021 بعد أن انغمس فريق برشلونة السابق في مشاكل مالية لا تزال قائمة .

ووضع ميسي نفسه في موقف أكثر حساسية العام الماضي ، عندما سجل قبل بضعة أشهر فقط من كأس العالم في قطر ، ليكون سفيراً للمملكة العربية السعودية.

ومن هنا جاءت رحلة هذا الأسبوع إلى المملكة ، والتي قرر القيام بها دون إذن من باريس سان جيرمان وتغطي الفترة التي طُلب فيها من الفريق التدرب ردًا على خسارة الفريق 3-1 على أرضه أمام لوريان يوم الأحد.

وجاء هذا القرار، في وقت تحوم التكهنات حول مصير ميسي، وأنه حسب مصادر صحفية متطابقة، قدم نادي الهلال السعودي عرضا ضخما له بقيمة 400 مليون يورو سنوياً قبل أن يتم رفعه إلى 500 مليون.

ووفقاً للصحفي “رودي جاليتي” مراسل شبكة سكاي إيطاليا، فقد قدّم مسؤولو الهلال السعودي خلال الاجتماع الذي جمعهم مع ميسي، الإثنين، عرضاً جديداً للنجم الأرجنتيني، قيمته 500 مليون دولار سنوياً، بارتفاع عن 100 مليون دولار عن العرض الذي كشفت عنه وسائل إعلام محلية قبل فترة.

🚨💥 EXCL |#Messi–#AlHilal: during the last meeting, the 🇸🇦 club raised a new offer ($500m/year) to the 🇦🇷.

⏳ Leo asked for 1 month to decide and evaluate any proposals from 🇪🇺 teams.

🤝 They reached a gentleman agreement: if no suitable bids arrive, Messi'll join AlHilal.🐓⚽ pic.twitter.com/ezcp6rujqd

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 3, 2023