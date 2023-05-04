الخميس, مايو 4, 2023
الرئيسيةحياتناحسم الأمر واتخذ القرار.. مصدر يكشف مصير ليونيل ميسي مع باريس سان...
حياتنا

حسم الأمر واتخذ القرار.. مصدر يكشف مصير ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان!

باريس سان جيرمان أوقع عقوبة بالإيقاف أسبوعين على ميسي وغرامة مالية تجاوزت المليون يورو لسفره للسعودية بدون إذن

كتب سالم حنفي
باريس سان جيرمان يعاقب ميسي watanserb.com
باريس سان جيرمان يعاقب ميسي
- Advertisement -

وطن- حسم مصدر مطلع على الوضع داخل نادي باريس سان جيرمان مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا انه تقرر مغادرته النادي الباريسي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم بعد عامين مع النادي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويتة لوكالة “أسوشييتد برس”، إن رحيل ميسي كان قرارًا متبادلًا ، مع السماح فعليًا بمراجعة عقده منذ يناير الماضي.

باريس سان جيرمان يعاقب ميسي

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من تعليق باريس سان جيرمان الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات بعد رحلته إلى المملكة العربية السعودية دون إذن النادي.

ولدى ميسي عقد تجاري مع المملكة العربية السعودية للترويج للسياحة في البلد الشرق أوسطي وارتبط بخطوة مربحة هناك في نهاية الموسم.

وكان هناك أيضًا حديث عن العودة إلى برشلونة ، حيث أمضى معظم حياته المهنية ، أو إلى الولايات المتحدة للعب في نادي MLS.

ولفتت الوكالة، انه باستثناء تغيير رأيه في وقت متأخر منه أو من باريس سان جيرمان ، يبدو أن هذا هو موسمه الأخير في العاصمة الفرنسية.

- Advertisement -

وتأتي أنباء تعليق تدريبات ميسي لمدة أسبوعين وأخبار خروجه الوشيك في وقت يتورط فيه باريس سان جيرمان في سباق مشحون بشكل متزايد على لقب الدوري الفرنسي.

ميسي يسافر للسعودية دون إذن النادي

وكان من المفترض أن يتدرب ميسي جنبًا إلى جنب مع زملائه في الفريق يوم الإثنين ، ولكن بدلاً من ذلك كان في المملكة العربية السعودية ، حاملاً صقرًا على ذراعه ، ومشاهدة عرضًا لنسج النخيل والنظر حول متحف الخيل العربي كجزء من عقده التجاري مع المملكة للترويج السياحي فيها.

وقالت الوكالة إن الرحلة إلى السعودية كانت باهظة الثمن للفائز الأخير بكأس العالم ، والذي لن يتقاضى أجرًا أو يُسمح له بالتدريب أو اللعب مع الفريق أثناء فترة الإيقاف.

ميسي وسط التوترات السعودية-القطرية

وبحسب الوكالة، فإن ما حدث يكشف الكثير من التوترات بعد أن أصبحت قطر والمملكة العربية السعودية، الخصمان الشرسان في السياسة الإقليمية من المؤثرين الرئيسيين في عالم كرة القدم.

ولفتت لوكالة إلى أن ميسي وقع في منتصف كل ذلك لأن الجميع – داخل وخارج اللعبة – يريدون قطعة من أحد عظماء كل العصور.

سبب انضمام ميسي لنادي بارس سان جيرمان

ووفقا للوكالة، لم يقصد المهاجم الأرجنتيني أبدًا اللعب مع نادي باريس سان جيرمان ، وهو ناد مملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية ، لكنه وجد نفسه ينتقل إلى هناك في عام 2021 بعد أن انغمس فريق برشلونة السابق في مشاكل مالية لا تزال قائمة .

ووضع ميسي نفسه في موقف أكثر حساسية العام الماضي ، عندما سجل قبل بضعة أشهر فقط من كأس العالم في قطر ، ليكون سفيراً للمملكة العربية السعودية.

ومن هنا جاءت رحلة هذا الأسبوع إلى المملكة ، والتي قرر القيام بها دون إذن من باريس سان جيرمان وتغطي الفترة التي طُلب فيها من الفريق التدرب ردًا على خسارة الفريق 3-1 على أرضه أمام لوريان يوم الأحد.

وجاء هذا القرار، في وقت تحوم التكهنات حول مصير ميسي، وأنه حسب مصادر صحفية متطابقة، قدم نادي الهلال السعودي عرضا ضخما له بقيمة 400 مليون يورو سنوياً قبل أن يتم رفعه إلى 500 مليون.

الهلال السعودي يرفع من قيمة عرضه لميسي

ووفقاً للصحفي “رودي جاليتي” مراسل شبكة سكاي إيطاليا، فقد قدّم مسؤولو الهلال السعودي خلال الاجتماع الذي جمعهم مع ميسي، الإثنين، عرضاً جديداً للنجم الأرجنتيني، قيمته 500 مليون دولار سنوياً، بارتفاع عن 100 مليون دولار عن العرض الذي كشفت عنه وسائل إعلام محلية قبل فترة.

المصدرأسوشييتد برس ،توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

اقتصاد

ضربة جديدة لآمال السيسي.. الدار العقارية الإماراتية تجمد خططها للاستثمار في مصر!

الهدهد

ضاحي خلفان يتطاول على نساء الإخوان ويصفهن بـ”العاهرات”.. تغريدة منسية كشفت نواياه!

حياتنا

رونالدو وجورجينا في مستشفى بالرياض في حالة قلق وترقب.. ماذا حدث لابنتهما بيلا؟ (شاهد)

الهدهد

موقع إماراتي يُروج لتصريحات سميح ساويرس التي فجَّرت غضب السيسي ولمَّعت ابن سلمان

الهدهد

بأعجوبة.. لحظات تحبس الأنفاس لطفلة سعودية تنجو من نهش كلاب ضالة (فيديو)

رياضة

عرض أسطوري جديد من الهلال وميسي على أعتاب الموافقة

الهدهد

تفاصيل ضربة ثانية تلقتها السعودية في الحرب السودانية وتنديد واسع

رياضة

تفاصيل عقوبة ميسي بقرار من باريس سان جيرمان لزيارته السعودية

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد الفوز الصعب لبرشلونة وخسارة الوصيف الريال

الهدهد

بسبب زيارته للسعودية.. باريس سان جيرمان يعاقب ميسي بهذا القرار الصادم!

تقارير

“العهد الجديد” ينشر قصة “تطويع الأمير خالد الفيصل وإذلال محمد بن سلمان له”

حياتنا

رونالدو يظهر فجأة داخل غرفة العمليات بأحد المستشفيات السعودية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ضربة جديدة لآمال السيسي.. الدار العقارية الإماراتية تجمد خططها للاستثمار في مصر!

موعد الأهلي وبيراميدز والتشكيلة في نهائي كأس السوبر المصري 2023

هبة نور في إطلالة جريئة جدا.. هوت شورت وبطن مكشوف وصدر منفوخ (شاهد)

4 مشروبات يتناولها الأشخاص الأطول عمراً بالعالم..تعرف عليها

هبة عبوك توجه رسالة حادة لـ أشرف حكيمي وتهينه وتتحدث عن عالم ذكوري يكره النساء! (شاهد)

ما سبب استقرار الوزن رغم التدريب؟ فيما يلي 5 نصائح مهمة ينبغي اعتمادها

عروس طنطا.. “فاحشة قوم لوط” سبب قتلها بعد يومين من زفافها!

صفقة من العيار الثقيل على أبواب ريال مدريد .. تعرف على تفاصيلها

انفصال حلا شيحة ومعز مسعود.. مفاجأة يكشفها والدها حول الأمر! (شاهد)

هند القحطاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها بتورتة علم المثليين.. هل تشجع ميوله؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC