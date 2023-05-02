ما هو مرض الأمير عبد الرحمن بن مساعد؟.. نُقل للمستشفى بشكل عاجل

- Advertisement -

وطن- تضج مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية منذ الأمس، بأخبار تفيد بنقل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرقد في المستشفى

وتصدر وسم باسم “الأمير عبد الرحمن بن مساعد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، بعد إعلان لاعب كرة القدم السعودي سامي الجابر خبر مرض “ابن مساعد”.

ودون الجابر أمس، الاثنين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “يرقد الأخ والصديق العزير سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد في المستشفى نتيجة وعكة صحية.”

يرقد الأخ والصديق العزير سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد @abdulrahman في المستشفى نتيجة وعكة صحية، دعواتكم له بالشفاء العاجل، اجر وعافية يارب العالمين. — سامي الجابر (@SamiAlJaber) May 1, 2023

وتابع طالبا من جمهوره الدعاء له: “دعواتكم له بالشفاء العاجل، اجر وعافية يارب العالمين.”

وبعدها انتشر بين النشطاء خبر مرض الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق ودخوله إلى المستشفى.

- Advertisement -

كما شارك حساب “بيت الهلال” على تويتر صورة رئيسه السابق وعلق عليه بالقول: “تمنياتنا بالشفاء العاجل لرئيس الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الذي يرقد في المستشفى نتيجة وعكة صحية.. لا تنسوه من دعواتكم”.

تمنياتنا بالشفاء العاجل لرئيس الهلال السابق 'الأمير عبدالرحمن بن مساعد' الذي يرقد في المستشفى نتيجة وعكة صحية لاتنسوه من دعواتكم💙. pic.twitter.com/ddacxquhN8 — بيت الهلال (@baytAlhilal) May 1, 2023

هذا ولم يتضح حتى الآن تفاصيل الوضع الصحي للأمير عبد الرحمن بن مساعد، كما لم يكشف عن طبيعة مرضه الذي استدعى نقله بشكل عاجل للمستشفى.

وفيما لم تصدر أسرته أي بيانات في هذا الخصوص، يبدو أن الأمير السعودي بات يعاني مؤخرا عدة مشاكل صحة بسبب السمنة وتقدم سنه، يقول نشطاء.

تضامن واسع مع رئيس الهلال السابق

وعبر الوسم الذي حمل اسمه بتويتر، عبر العديد من النشطاء داخل السعودية وخارجها عن تضامنهم مع الأمير السعودي في أزمته، معبرين عن تمنياتهم له بالسلامة والشفاء العاجل.

الأمير #عبدالرحمن_بن_مساعد حالة خاصة لها مكانة عظيمة في نفوس السعوديين شكلت جزءًا مهمًا من وجداننا .

اللهم رب الناس أذهب الباس أشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا ، لابأس طهور إن شاء الله . #الأمير_عبدالرحمن_بن_مساعد pic.twitter.com/zR7bmiZciR — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 1, 2023

وكتب “منذر آل الشيخ مبارك“: “الأمير عبدالرحمن بن مساعد حالة خاصة لها مكانة عظيمة في نفوس السعوديين شكلت جزءًا مهمًا من وجداننا.”

وتابع داعيا له بالشفاء:”اللهم رب الناس أذهب الباس أشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا ، لابأس طهور إن شاء الله.”

فيما دون سلطان بن نصيب، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقاً: “صادق الدعوات نرفعها للباري عز وجل بأن يمن على اخي الغالي صاحب القلب الابيض أمير الشعر والنثر سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد (ابوفيصل) بالشفاء العاجل أنه ولي ذلك والقادر عليه ولا تنسونه يالغالين من صالح دعاؤكم.”

صادق الدعوات نرفعها للباري عز وجل بأن يمن على اخي الغالي صاحب القلب الابيض أمير الشعر والنثر سمو الامير #عبدالرحمن_بن_مساعد ( ابوفيصل ) بالشفاء العاجل أنه ولي ذلك والقادر عليه ولا تنسونه يالغالين من صالح دعاؤكم 🤲🏻@abdulrahman pic.twitter.com/zYhYpaSWI9 — سلطان بن نصيب (@sa_alnaseeb) May 1, 2023

وعلى نفس الخط والدعوات بالشفاء العاجل غرد الدكتور “زايد محمد العمري”: “أسأل الله المشافي أن يشفيك والمعافي أن يعافيك.. والحافظ أن يحفظك والمجيب أن يستجيب دعاءنا لك وأن يذهب سقمك اللهم امين.”

من هو الأمير عبد الرحمن بن مساعد؟

ويشار إلى أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد من الأمراء المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان.

وهو من قاد في السنوات الماضية قبل المصالحة مع تركيا، حملة مقاطعة المنتجات التركية في المملكة وروج لها على نطاق واسع.

ولد ابن مساعد عام 1967، وهو أحد أبناء الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود، درس في مدارس الرياض، ثم درس في كلية الهندسة أربع سنوات.

شغل الأمير السعودي منصب رئيس نادي الهلال السعودي السابق من 2008 وحتى فبراير 2015.

وأثناء فترة رئاسته للنادي حقق نادي الهلال لقب الدوري السعودي مرتين، وحصل على دوري كأس ولي العهد 5 مرات