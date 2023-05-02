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ما هو مرض الأمير عبد الرحمن بن مساعد؟.. نُقل للمستشفى بشكل عاجل

الأمير السعودي المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، تم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

كتب باسل النجار
مرض الأمير عبد الرحمن بن مساعد watanserb.com
الأمير عبد الرحمن بن مساعد
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وطن- تضج مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية منذ الأمس، بأخبار تفيد بنقل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرقد في المستشفى

وتصدر وسم باسم “الأمير عبد الرحمن بن مساعد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، بعد إعلان لاعب كرة القدم السعودي سامي الجابر خبر مرض “ابن مساعد”.

ودون الجابر أمس، الاثنين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “يرقد الأخ والصديق العزير سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد في المستشفى نتيجة وعكة صحية.”

وتابع طالبا من جمهوره الدعاء له: “دعواتكم له بالشفاء العاجل، اجر وعافية يارب العالمين.”

وبعدها انتشر بين النشطاء خبر مرض الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق ودخوله إلى المستشفى.

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كما شارك حساب “بيت الهلال” على تويتر صورة رئيسه السابق وعلق عليه بالقول: “تمنياتنا بالشفاء العاجل لرئيس الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الذي يرقد في المستشفى نتيجة وعكة صحية.. لا تنسوه من دعواتكم”.

هذا ولم يتضح حتى الآن تفاصيل الوضع الصحي للأمير عبد الرحمن بن مساعد، كما لم يكشف عن طبيعة مرضه الذي استدعى نقله بشكل عاجل للمستشفى.

وفيما لم تصدر أسرته أي بيانات في هذا الخصوص، يبدو أن الأمير السعودي بات يعاني مؤخرا عدة مشاكل صحة بسبب السمنة وتقدم سنه، يقول نشطاء.

تضامن واسع مع رئيس الهلال السابق

وعبر الوسم الذي حمل اسمه بتويتر، عبر العديد من النشطاء داخل السعودية وخارجها عن تضامنهم مع الأمير السعودي في أزمته، معبرين عن تمنياتهم له بالسلامة والشفاء العاجل.

وكتب “منذر آل الشيخ مبارك“: “الأمير عبدالرحمن بن مساعد حالة خاصة لها مكانة عظيمة في نفوس السعوديين شكلت جزءًا مهمًا من وجداننا.”

وتابع داعيا له بالشفاء:”اللهم رب الناس أذهب الباس أشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا ، لابأس طهور إن شاء الله.”

فيما دون سلطان بن نصيب، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقاً: “صادق الدعوات نرفعها للباري عز وجل بأن يمن على اخي الغالي صاحب القلب الابيض أمير الشعر والنثر سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد (ابوفيصل) بالشفاء العاجل أنه ولي ذلك والقادر عليه ولا تنسونه يالغالين من صالح دعاؤكم.”

وعلى نفس الخط والدعوات بالشفاء العاجل غرد الدكتور “زايد محمد العمري”: “أسأل الله المشافي أن يشفيك والمعافي أن يعافيك.. والحافظ أن يحفظك والمجيب أن يستجيب دعاءنا لك وأن يذهب سقمك اللهم امين.”

من هو الأمير عبد الرحمن بن مساعد؟

ويشار إلى أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد من الأمراء المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان.

وهو من قاد في السنوات الماضية قبل المصالحة مع تركيا، حملة مقاطعة المنتجات التركية في المملكة وروج لها على نطاق واسع.

ولد ابن مساعد عام 1967، وهو أحد أبناء الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود، درس في مدارس الرياض، ثم درس في كلية الهندسة أربع سنوات.

شغل الأمير السعودي منصب رئيس نادي الهلال السعودي السابق من 2008 وحتى فبراير 2015.

وأثناء فترة رئاسته للنادي حقق نادي الهلال لقب الدوري السعودي مرتين، وحصل على دوري كأس ولي العهد 5 مرات

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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