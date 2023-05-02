الثلاثاء, مايو 2, 2023
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كيندال جينر حديث ليلة عالم الموضة بنيويورك.. زي شفاف كشف حلمات صدرها ومؤخرتها (شاهد)

إطلالة كيندال جينر جاءت أثناء حضورها الليلة الأضخم في عالم الموضة Met Gala مع عدد كبير من النجوم

كتب وطن
كيندال جينر عالم الموضة نيويورك watanserb.com
العارضة الأمريكية ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر
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وطن – ارتدت العارضة الأمريكية ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر وريتا أورا وإميلي راتاجكوفسكي أكثر الإطلالات الكاشفة خلال حضورهن الليلة الأضخم في عالم الموضة Met Gala في مدينة نيويورك ليل الإثنين.

بدت العارضة البالغة من العمر 27 عامًا ساحرة في بدلة سوداء شفافة تمامًا لم تترك سوى القليل للخيال وهي تتجه إلى الحفلة مع حبيبها الجديد Bad Bunny بعد أن حضر كلاهما الحدث السنوي لجمع التبرعات.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد جعلت فتاة الغلاف من Vogue شوارع نيويورك مدرجها بينما كانت تتجول في ملابس كاشفة للغاية وحذاء بكعب أسود ضيق.

ارتدت كيندال جينز بدلة سوداء شفافة تمامًا

مظهر مفعم بالحيوية

وتميز المظهر المفعم بالحيوية بزوج من الملابس الداخلية السوداء المبهرجة وقميص قصير أسود مع أحزمة لؤلؤية.

وقادت كيندال جينز الطريق بينما سار مغني الراب البورتوريكي البالغ من العمر 29 عامًا – واسمه الحقيقي بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو – خلفها مرتديًا قميصًا أبيض وسترة بنية وسروالًا أسود وقلادة صليب كبيرة.

كيندال جينز وخلفها مغني الراب البورتوريكي

كما ارتدت كيندال خصلات شعرها السوداء مفصولة من المنتصف، كما تزينت أكسسوارات الماس البراقة الكبيرة مع في حقيبة يد متلألئة.

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كيندال جينز في ليلة عالم الموضة بنيويورك

وفي وقت سابق من الليل ، ارتدت كيندال أيضًا عرضًا رائعًا للغاية في بدلة سوداء مطرزة بأكمام بطول الأرض وياقة فضية لامعة وهي تتأرجح في السجادة الحمراء في Met Gala.

ارتدت كيندال جينز بدلة سوداء مطرزة بأكمام بطول الأرض

بينما كانت تتجول على السجادة الحمراء في زوج من الأحذية ذات المنصة القوطية ، أظهرت عارضة الأزياء مؤخرتها العارية إلى العالم بينما اندفع بحر من المصورين المحبين لالتقاط صور لها وهي تمشي فوق السجاد.

كيندال جينز ترتدي بدلة سوداء

مصممة الأزياء ريتا أورا تذهل الحضور بالي أسود مثير

وفي الوقت الذي كانت فيه كيندال جينر مجرد واحدة من عدد كبير من النجوم الذين شوهدوا وهم يشقون طريقهم إلى حدث ما بعد السجادة الحمراء، ظهرت ريتا أورا في زي آخر مذهل.

مصممة الأزياء ريتا أورا تبهر الحضور

وارتدت صانعة الأزياء لباسًا أسود مثيرًا وقيعانًا مرصعة متطابقة مزينة بأحزمة ذهبية ذات سلاسل وقلادات مكتنزة.

وكانت ريتا ترتدي ملابسها مع معطف من الفرو البني كبير الحجم وكعب شاهق ، وقد تبخترت بأشياءها في الزي الكاشف أثناء توجهها إلى الحفلة.

بالإضافة إلى ذلك ، شوهدت ملكة المنصة التي يبلغ طولها خمسة أقدام وتسعة أقدام وهي تتظاهر لالتقاط صورة عائلية مع الأخت الصغرى كايلي جينر وشقيقتهما غير الشقيقة كيم كارداشيان.

أقيمت الليلة الأضخم في عالم الموضة ليلة الإثنين مع عدد كبير من النجوم الذين يمشون على السجادة الحمراء لعرض أجمل إطلالاتهم وأكثرها جرأة.

وعاد حفل Met Gala لعام 2023 إلى متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك ، حيث حضر الجميع من كيم كارداشيان إلى باريس هيلتون حفل جمع التبرعات.

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