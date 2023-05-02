فيديو صادم لأستاذ متهم بالاستغلال الجنسي.. غافل الضباط وألقى بنفسه من الطابق الثالث!

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وطن – وثق مقطع فيديو صادم، اللحظات المرعبة التي قفز فيها رجل ينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة في منشأة احتجاز في كولومبيا.

وكان دانييل ألفاريز يرافقه عملاء في مبنى المدعي العام في ميديلين عندما قفز من فوق درج الطابق الثالث يوم الأربعاء.

وحاول المسعفون إنقاذ حياته أثناء نقله إلى عيادة في المنطقة ، لكن تم إعلان وفاته قبل وصوله.

ألفاريز كان يواجه تهما باستغلال الأطفال جنسيا

ويواجه “ألفاريز” اتهامات باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال في المنطقة الجنوبية من نيويورك، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة ألفاريز بملابس مدنية وبدون أصفاد بينما كان يسير بين حارسين، ثم قام بعمل خط مباشر لدرابزين السلم لمفاجأة العملاء.

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صدمة الضباط والعملاء

وشوهد الضباط وهم يضعون أيديهم فوق رؤوسهم في حالة صدمة قبل أن ينضم إليهم مسؤول آخر في الجري على الدرج لمساعدة ألفاريز.

وفتحت السلطات الكولومبية تحقيقا في الحادث لتحديد ما إذا كان ألفاريز قد قفز في محاولة للهروب من المنشأة أو ما إذا كان يحاول الانتحار.

ووفقًا لمنافذ إعلامية محلية ، كان ألفاريز أستاذًا في جامعة خاصة في بلدة سابانيتا القريبة.

ألفاريز يعمل مدرسا للغة الإنجليزية

بالإضافة إلى ذلك ، قام بتدريس اللغة الإنجليزية لتصميم وتصنيع الجلود للطلاب عبر الإنترنت وشخصيًا في National Learning Service بين عامي 2017 و 2022.

وذكرت المجلة الإخبارية الكولومبية الأسبوعية “سيمانا” أن ألفاريز وقع عقدًا في فبراير وينتهي في سبتمبر.