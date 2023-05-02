الثلاثاء, مايو 2, 2023
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فيديو صادم لأستاذ متهم بالاستغلال الجنسي.. غافل الضباط وألقى بنفسه من الطابق الثالث!

حاول المسعفون إنقاذ حياته أثناء نقله إلى عيادة في المنطقة لكنه فارق الحياة قبل وصوله

كتب سالم حنفي
انتحار استاذ متهم بالاستغلال الجنسي watanserb.com
انتحار أستاذ جامعي متهم بالاستغلال الجنسي
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وطن – وثق مقطع فيديو صادم، اللحظات المرعبة التي قفز فيها رجل ينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة في منشأة احتجاز في كولومبيا.

وكان دانييل ألفاريز يرافقه عملاء في مبنى المدعي العام في ميديلين عندما قفز من فوق درج الطابق الثالث يوم الأربعاء.

وحاول المسعفون إنقاذ حياته أثناء نقله إلى عيادة في المنطقة ، لكن تم إعلان وفاته قبل وصوله.

ألفاريز كان يواجه تهما باستغلال الأطفال جنسيا

ويواجه “ألفاريز” اتهامات باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال في المنطقة الجنوبية من نيويورك، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة ألفاريز بملابس مدنية وبدون أصفاد بينما كان يسير بين حارسين، ثم قام بعمل خط مباشر لدرابزين السلم لمفاجأة العملاء.

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صدمة الضباط والعملاء

وشوهد الضباط وهم يضعون أيديهم فوق رؤوسهم في حالة صدمة قبل أن ينضم إليهم مسؤول آخر في الجري على الدرج لمساعدة ألفاريز.

وفتحت السلطات الكولومبية تحقيقا في الحادث لتحديد ما إذا كان ألفاريز قد قفز في محاولة للهروب من المنشأة أو ما إذا كان يحاول الانتحار.

ووفقًا لمنافذ إعلامية محلية ، كان ألفاريز أستاذًا في جامعة خاصة في بلدة سابانيتا القريبة.

ألفاريز يعمل مدرسا للغة الإنجليزية

بالإضافة إلى ذلك ، قام بتدريس اللغة الإنجليزية لتصميم وتصنيع الجلود للطلاب عبر الإنترنت وشخصيًا في National Learning Service بين عامي 2017 و 2022.

وذكرت المجلة الإخبارية الكولومبية الأسبوعية “سيمانا” أن ألفاريز وقع عقدًا في فبراير وينتهي في سبتمبر.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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