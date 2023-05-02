الثلاثاء, مايو 2, 2023
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جامعة هارفارد تُصدر تعليمات حول كيفية تناول وتتبيل هذا الطعام ..

"تناول زبادي طبيعي بالفواكه والمكسرات"

كتب معالي بن عمر
وجبة فطور الصباح watanserb.com
وجبة فطور الصباح
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وطن-ماذا تتناول عادة على الفطور كل صباح؟ هناك اعتقاد بأن تناول وعاء من الحبوب وعصير البرتقال والقهوة هو عبارة عن “إفطار متوازن”. ولكن، حذّرت مونيك تيلو، المدربة السريرية في كلية الطب بجامعة هارفارد، من وجبة الإفطار بهذا الشكل.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هذه الأطعمة توفر كمية كبيرة فقط من الكربوهيدرات المصنعة التي تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم ومستويات الأنسولين. وبهذه الطريقة ينقل  الأنسولين كل السكر إلى الخلايا الدهنية، حيث تتحول إلى دهون في الجسم. لذلك فإن هذا النوع من الإفطار يساهم في زيادة الوزن.

تناول وجبة فطور صحية في الصباح
تناول وجبة فطور صحية في الصباح

أفضل فطور صحي

قدمت مونيك تيلو، المدربة السريرية في كلية الطب بجامعة هارفارد، مفتاح وجبة الفطور الصحية، إذ أكدت أنها وصفة سهلة وسريعة التحضير وتتضمّن مزج الزبادي الطبيعي مع الفواكه والمكسرات. وهكذا يحصل الجسم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها لمواجهة اليوم مثل: الألياف الموجودة في الفاكهة، والدهون الصحية المتوفّرة في المكسرات، والبروتين والكالسيوم التي تحتوي عليهما في الزبادي، وفق ما ترجمته “وطن“.

وفي الواقع، قد لا يقتنع أولئك الذين يريدون إنقاص الوزن بفكرة تناول المكسرات كل صباح، لأنها غنية بالسعرات الحرارية والدهون. ومع ذلك، لا يوجد سبب للتخلي عن فوائدها إذا كنت تعرف حقًا كيفية تناولها.

الزبادي
الزبادي

تشير الدكتورة هيلين ديليشاتسيوس، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة هارفارد، إلى أن تناول المكسرات بطريقة سليمة وصحيّة مفتاح الوجبة الصباحية الصحية، إذ توفّر المكسرات  فوائد صحية دون زيادة الوزن ما عليك سوى عدم الإفراط ف يتناوها.

تعد المكسرات مصدرًا غنيًا بالألياف والدهون، لذلك فهي تولد الشعور بالشبع، وبالتالي فهي مثالية لعدم الشعور بالجوع حتى وقت الغداء إذا تم تناولها على الإفطار. فقط أضف القليل من الزبادي مع الفاكهة.

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للحصول على كمية صحية من المكسرات التي لا تساهم في زيادة وزن الجسم، فينبغي عليم عدم تجاوز 30 غرامًا في اليوم.

أفضل المكسرات

اختر المكسرات التي لم يتم تحميصها أو التي تحتوي على الملح أو السكريات. يوفر اللوز الكثير من فيتامين (هـ) والألياف؛ وهما عنصران مغذيان مهمان للغاية لتعمل وظائف الجسم بشكل سليم. فضلا عن أنها تقوي جهاز المناعة وتقلل من مستويات الكوليسترول السيئ.

كما يحتوي الجوز على خصائص مضادة للأكسدة، لذا فهو يحارب الأكسدة الناتجة عن الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالفيتامينات أ، وب، وهـ، وكذلك الألياف. وتجدر الإشارة إلى أن الجوز يحسن الذاكرة والملكات العقلية الأخرى.

اللوز والجوز watanserb.com
اللوز والجوز
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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