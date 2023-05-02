جامعة هارفارد تُصدر تعليمات حول كيفية تناول وتتبيل هذا الطعام ..

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وطن-ماذا تتناول عادة على الفطور كل صباح؟ هناك اعتقاد بأن تناول وعاء من الحبوب وعصير البرتقال والقهوة هو عبارة عن “إفطار متوازن”. ولكن، حذّرت مونيك تيلو، المدربة السريرية في كلية الطب بجامعة هارفارد، من وجبة الإفطار بهذا الشكل.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هذه الأطعمة توفر كمية كبيرة فقط من الكربوهيدرات المصنعة التي تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم ومستويات الأنسولين. وبهذه الطريقة ينقل الأنسولين كل السكر إلى الخلايا الدهنية، حيث تتحول إلى دهون في الجسم. لذلك فإن هذا النوع من الإفطار يساهم في زيادة الوزن.

أفضل فطور صحي

قدمت مونيك تيلو، المدربة السريرية في كلية الطب بجامعة هارفارد، مفتاح وجبة الفطور الصحية، إذ أكدت أنها وصفة سهلة وسريعة التحضير وتتضمّن مزج الزبادي الطبيعي مع الفواكه والمكسرات. وهكذا يحصل الجسم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها لمواجهة اليوم مثل: الألياف الموجودة في الفاكهة، والدهون الصحية المتوفّرة في المكسرات، والبروتين والكالسيوم التي تحتوي عليهما في الزبادي، وفق ما ترجمته “وطن“.

وفي الواقع، قد لا يقتنع أولئك الذين يريدون إنقاص الوزن بفكرة تناول المكسرات كل صباح، لأنها غنية بالسعرات الحرارية والدهون. ومع ذلك، لا يوجد سبب للتخلي عن فوائدها إذا كنت تعرف حقًا كيفية تناولها.

تشير الدكتورة هيلين ديليشاتسيوس، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة هارفارد، إلى أن تناول المكسرات بطريقة سليمة وصحيّة مفتاح الوجبة الصباحية الصحية، إذ توفّر المكسرات فوائد صحية دون زيادة الوزن ما عليك سوى عدم الإفراط ف يتناوها.

تعد المكسرات مصدرًا غنيًا بالألياف والدهون، لذلك فهي تولد الشعور بالشبع، وبالتالي فهي مثالية لعدم الشعور بالجوع حتى وقت الغداء إذا تم تناولها على الإفطار. فقط أضف القليل من الزبادي مع الفاكهة.

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للحصول على كمية صحية من المكسرات التي لا تساهم في زيادة وزن الجسم، فينبغي عليم عدم تجاوز 30 غرامًا في اليوم.

أفضل المكسرات

اختر المكسرات التي لم يتم تحميصها أو التي تحتوي على الملح أو السكريات. يوفر اللوز الكثير من فيتامين (هـ) والألياف؛ وهما عنصران مغذيان مهمان للغاية لتعمل وظائف الجسم بشكل سليم. فضلا عن أنها تقوي جهاز المناعة وتقلل من مستويات الكوليسترول السيئ.

كما يحتوي الجوز على خصائص مضادة للأكسدة، لذا فهو يحارب الأكسدة الناتجة عن الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالفيتامينات أ، وب، وهـ، وكذلك الألياف. وتجدر الإشارة إلى أن الجوز يحسن الذاكرة والملكات العقلية الأخرى.