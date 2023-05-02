الضحية شخصية عامة.. الأمن الأردني يحل لغز جريمة القتل في الزرقاء

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وطن- في جريمة قتل هزت الأردن، أقدم 6 أشخاص على ضرب قريب لهم يبلغ من العمر 50 عاماً ضرباً مبرحاً أودى به إلى الموت، في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء (شمال شرقي العاصمة عمان) لأسباب مجهولة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي وفقاً لوسائل إعلام أردنية، إنَّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بوجود شخص (م.أ) متوفياً داخل منزله في منطقة الهاشمية.

المتورطون أقارب الضحية

وتابع أنه بعد التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة من قبل الطب الشرعي تأكد وجود شبهة جنائية بوفاته.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي ومديرية شرطة الزرقاء، وعملوا على جمع المعلومات حول الضحية والأدلة من مكان العثور عليه، بحسب موقع “رؤيا” الإخباري.

ووفق المصدر قادت الأدلة والمعلومات للاشتباه بثلاثة أشخاص من أقارب الضحية أُلقي القبض عليهم جميعاً.

واعترفوا بعد التحقيق معهم أنهم قاموا باصطحاب المغدور إلى منطقة خالية من السكان رغما عنه بتحريض من ثلاثة آخرين من أقاربهم إثر خلافات بينهم من أجل ضربه هناك، وأنهم بعد ذلك قاموا بضربه وخنقه وبعد فقدانه الوعي حملوه وأعادوه إلى منزله في سيارة أحدهم.

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وبعد اعتراف المتهمين الثلاثة بجريمتهم وإرشادهم على معاونيهم، تقرر تحويل القضية إلى المدعي العام والذي قرر بدوره توقيفهم جميعاً مع الثلاثة الآخرين، وأسند إليهم تهم “التحريض والتدخل بالقتل”.

الضحية شخصية عامة

وتبين أن الضحية شخصية عامة وذائع الصيت في منطقته، ويقصده الناس لفض النزاعات والخلافات بطريقة عرفية، ويصلح بين المتخاصمين والمتفارقين الذين يلجأون إليه وفق العادات والتقاليد الأردنية.

يذكر أن جريمة خطف وقتل مثيلة هزت المجتمع الأردني، وأثارت غضبا واسعا وقعت في، تشرين الأول اكتوبر 2020، إثر قيام 10 أشخاص باختطاف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وبتر يديه وفقأ عينيه، ثم إلقائه في الشارع غارقا في دمائه.

وانتشر خبر الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للفتى وهو جالسا على قارعة الطريق، والدم ينزف من عينيه ويسيل من يديه اللتين قطعتا من الساعدين وتم ربطهما بقطعتي قماش للحد من النزيف.

وكان التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2022 الصادر عن مديرية الأمن العام الأردنية، أكد ارتفاع معدل الجريمة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى 20 بالمائة لكل 10 آلاف نسمة، مقارنة بـ19 بالمائة للعام الذي سبقه.

ووفق التقرير، الذي نقلته وسائل إعلام أردنية فقد تصدرت جرائم الأموال المشهد بواقع 15395 جريمة، ووصل عدد الجرائم المرتكبة في 2022 نحو 22895 جريمة مقابل 20991 جريمة عام 2021، وبمعدل ارتكاب جريمة واحدة كل 22 دقيقة و57 ثانية، فيما بلغت نسبة الاكتشاف 92.89 بالمائة.