الثلاثاء, مايو 2, 2023
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الضحية شخصية عامة.. الأمن الأردني يحل لغز جريمة القتل في الزرقاء

وجد الضحية متوفياً داخل منزله في منطقة الهاشمية، وبعد التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة من قبل الطب الشرعي تأكد وجود شبهة جنائية بوفاته

كتب خالد الأحمد
جريمة قتل في الزرقاء watanserb.com
جريمة قتل في الزرقاء
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وطن- في جريمة قتل هزت الأردن، أقدم 6 أشخاص على ضرب قريب لهم يبلغ من العمر 50 عاماً ضرباً مبرحاً أودى به إلى الموت، في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء (شمال شرقي العاصمة عمان) لأسباب مجهولة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي وفقاً لوسائل إعلام أردنية، إنَّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بوجود شخص (م.أ) متوفياً داخل منزله في منطقة الهاشمية.

المتورطون أقارب الضحية

وتابع أنه بعد التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة من قبل الطب الشرعي تأكد وجود شبهة جنائية بوفاته.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي ومديرية شرطة الزرقاء، وعملوا على جمع المعلومات حول الضحية والأدلة من مكان العثور عليه، بحسب موقع “رؤيا” الإخباري.

ووفق المصدر قادت الأدلة والمعلومات للاشتباه بثلاثة أشخاص من أقارب الضحية أُلقي القبض عليهم جميعاً.

واعترفوا بعد التحقيق معهم أنهم قاموا باصطحاب المغدور إلى منطقة خالية من السكان رغما عنه بتحريض من ثلاثة آخرين من أقاربهم إثر خلافات بينهم من أجل ضربه هناك، وأنهم بعد ذلك قاموا بضربه وخنقه وبعد فقدانه الوعي حملوه وأعادوه إلى منزله في سيارة أحدهم.

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وبعد اعتراف المتهمين الثلاثة بجريمتهم وإرشادهم على معاونيهم، تقرر تحويل القضية إلى المدعي العام والذي قرر بدوره توقيفهم جميعاً مع الثلاثة الآخرين، وأسند إليهم تهم “التحريض والتدخل بالقتل”.

الضحية شخصية عامة

وتبين أن الضحية شخصية عامة وذائع الصيت في منطقته، ويقصده الناس لفض النزاعات والخلافات بطريقة عرفية، ويصلح بين المتخاصمين والمتفارقين الذين يلجأون إليه وفق العادات والتقاليد الأردنية.

يذكر أن جريمة خطف وقتل مثيلة هزت المجتمع الأردني، وأثارت غضبا واسعا وقعت في، تشرين الأول اكتوبر 2020، إثر قيام 10 أشخاص باختطاف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وبتر يديه وفقأ عينيه، ثم إلقائه في الشارع غارقا في دمائه.

وانتشر خبر الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للفتى وهو جالسا على قارعة الطريق، والدم ينزف من عينيه ويسيل من يديه اللتين قطعتا من الساعدين وتم ربطهما بقطعتي قماش للحد من النزيف.

وكان التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2022 الصادر عن مديرية الأمن العام الأردنية، أكد ارتفاع معدل الجريمة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى 20 بالمائة لكل 10 آلاف نسمة، مقارنة بـ19 بالمائة للعام الذي سبقه.

ووفق التقرير، الذي نقلته وسائل إعلام أردنية فقد تصدرت جرائم الأموال المشهد بواقع 15395 جريمة، ووصل عدد الجرائم المرتكبة في 2022 نحو 22895 جريمة مقابل 20991 جريمة عام 2021، وبمعدل ارتكاب جريمة واحدة كل 22 دقيقة و57 ثانية، فيما بلغت نسبة الاكتشاف 92.89 بالمائة.

المصدررؤيا، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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