أصالة نصري مطرودة من رحمة المصريين وحفلها المقرر على كف عفريت.. لماذا؟

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وطن– طالب ناشطون مصريون، بإلغاء حفل الفنانة السورية أصالة نصري، المقرر إقامته في في متحف الحضارات يوم الجمعة 5 مايو المقبل، وذلك بدعوى إساءتها لبلادهم.

الغاء حفل اصالة

وتصدر هاشتاج #الغاء_حفل_اصاله، التريند في مصر، رداً على تصريحات الفنانة السورية حين خصت السعودية دون غيرها بالفضل في مسيرتها الفنية .

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أول المطالبين بإلغاء الحفل، وغردت عبر الهاشتاج: “ان شاء الله كل حفلاتها يتم الغاءها ونفتك من هالنشاز للابد”.

#الغاء_حفل_اصاله

ان شاء الله كل حفلاتها يتم الغاءها ونفتك من هالنشاز للابد pic.twitter.com/uygkzGi9JO — مي العيدان (@mayal3eidan) May 2, 2023

وكتب آخر: ” في إصرار رهيب ان الفنانين اللي بيهينوا مصر يجو تاني ويشتغلوا عادي.. ولا كأن حاجة حصلت.. المفروض يخلوا عندهم الحد الادني من الكرامة وميوروناش وشهم تاني بعد اللي قالوه.. بس البجاحة نوديها فين والعيب الأكبر الحقيقة علي المصريين الدونيين اللي بيجيوهم تاني”.

في إصرار رهيب ان الفنانين اللي بيهينوا مصر يجو تاني ويشتغلوا عادي ولا كأن حاجة حصلت المفروض يخلوا عندهم الحد الادني من الكرامة وميوروناش وشهم تاني بعد اللي قالوه بس البجاحة نوديها فين والعيب الأكبر الحقيقة علي المصريين الدونيين اللي بيجيوهم تاني #لا_لحفل_اصالة#ألغاء_حفل_أصاله pic.twitter.com/ac5GWvGPaY — Shorouk Mokhtar (@ShoroukMokhtar2) May 1, 2023

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وغردت ناشطة: ” اللي يقلل من قيمة بلدي مالوش مكان فيها”.

اللي يقلل من قيمة بلدي مالوش مكان فيها #الغاء_حفل_اصالة pic.twitter.com/JDIbmlE0zJ — EGY ART (@EGYART6) May 1, 2023

مطربات مصر أولى

ورأى آخر أن مطربات مصر يستحقون هذه الفرصة أكثر من أصالة، وكتب: ” والانسه دي تغني ليه ف متحف الحضاره .. اومال ايه لازمة انغام ونسمه محجوب وامال ماهر ومي فاروق وريهام عبد الحكيم ع الاقل ولاد البلد الي مبينكروش خيرها”.

والانسه دي تغني ليه ف متحف الحضاره .. اومال ايه لازمة انغام ونسمه محجوب وامال ماهر ومي فاروق وريهام عبد الحكيم ع الاقل ولاد البلد الي مبينكروش خيرها #الغاء_حفل_اصاله — kokys1234🖐خدوا بالكو دي مصر (@kokys1234raz) May 1, 2023

ووافقه ناشط الرأي معقباً: ” الأنسانه دي ملهاش خير في بلدها وناكره للجميل . وهناك من يفرضها على المصريين كملكه مصريه . وهاتغني في متحف الحضاره ..رغم أن عندنا اصوات من السماء وفي غايه الجمال زي #آمال_ماهر وناس كتير مش واخده فرصتها بسبب التطفل .ياريت تفعلو الهشتاج ده عشان يوصل للعالم “.

#ألغاء_حفل_أصاله الأنسانه دي ملهاش خير في بلدها وناكره للجميل . وهناك من يفرضها على المصريين كملكه مصريه . وهاتغني في متحف الحضاره ..رغم أن عندنا اصوات من السماء وفي غايه الجمال زي #آمال_ماهر وناس كتير مش واخده فرصتها بسبب التطفل .ياريت تفعلو الهشتاج ده عشان يوصل للعالم . — Edmon Jad (@EdmonGad) May 2, 2023

وهاجمها آخر بشراسة وكتب: ” شوفي انتي تلمي عزالك وتغسلي البويه الي حطيتها علي وشك.. وترجعي لاصلك قبل ماتجيي مصر وعلي اقربها مخيم انتي وعشيرتك. لو حكتيها من هنا ليوم الدين ما ليكي عيش في مصر الطاهرة”.

شوفي انتي تلمي عزالك وتغسلي البويه الي حطيتها علي وشك وترجعي لاصلك قبل ماتجيي مصر وعلي اقربها مخيم انتي وعشيرتك. لو حكتيها من هنا ليوم الدين ما ليكي عيش في مصر الطاهره #الغاء_حفل_اصالة pic.twitter.com/9q9M5xZ0K2 — Yasser Morgan (@ahmoskemt) May 1, 2023

وطني الداعم

وقالت أصالة في تصريحاتها آنذاك، إنها تدين بالفضل للسعودية، وهو ما أثار حالة من الغضب لجمهورها المصري لكونها لم تذكر اسم مصر خاصة وأن بداية شهرتها بعد حضورها من سوريا كان من مصر.

وكتبت أصالة حينها عبر حسابها على “فيسبوك“: “بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّة.. وكلي امتنان وفخر بقيادة وطني العظيم”.

واختتمت: “بشكركم كلكم الأغلبية المحبّة والأقليّة المُنتقدة لأنني لولا هذا وذاك ما حقّقت اللي حققته”.