الثلاثاء, مايو 2, 2023
الرئيسيةحياتناأصالة نصري مطرودة من رحمة المصريين وحفلها المقرر على كف عفريت.. لماذا؟
حياتنا

أصالة نصري مطرودة من رحمة المصريين وحفلها المقرر على كف عفريت.. لماذا؟

الكويتية مي العيدان أول الداعمين للهاشتاج وتمنت إلغاء جميع حفلات أصالة بدعوى صوتها النشاز

كتب رفيف عبدالله
أصالة نصري مطرودة من رحمة المصريين وحفلها المقرر على كف عفريت.. لماذا؟ watanserb.com
أصالة
- Advertisement -

وطن– طالب ناشطون مصريون، بإلغاء حفل الفنانة السورية أصالة نصري، المقرر إقامته في في متحف الحضارات يوم الجمعة 5 مايو المقبل، وذلك بدعوى إساءتها لبلادهم.

الغاء حفل اصالة

وتصدر هاشتاج #الغاء_حفل_اصاله، التريند في مصر، رداً على تصريحات الفنانة السورية حين خصت السعودية دون غيرها بالفضل في مسيرتها الفنية .

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أول المطالبين بإلغاء الحفل، وغردت عبر الهاشتاج: “ان شاء الله كل حفلاتها يتم الغاءها ونفتك من هالنشاز للابد”.

وكتب آخر: ” في إصرار رهيب ان الفنانين اللي بيهينوا مصر يجو تاني ويشتغلوا عادي.. ولا كأن حاجة حصلت.. المفروض يخلوا عندهم الحد الادني من الكرامة وميوروناش وشهم تاني بعد اللي قالوه.. بس البجاحة نوديها فين والعيب الأكبر الحقيقة علي المصريين الدونيين اللي بيجيوهم تاني”.

- Advertisement -

وغردت ناشطة: ” اللي يقلل من قيمة بلدي مالوش مكان فيها”.

مطربات مصر أولى

ورأى آخر أن مطربات مصر يستحقون هذه الفرصة أكثر من أصالة، وكتب: ” والانسه دي تغني ليه ف متحف الحضاره .. اومال ايه لازمة انغام ونسمه محجوب وامال ماهر ومي فاروق وريهام عبد الحكيم ع الاقل ولاد البلد الي مبينكروش خيرها”.

ووافقه ناشط الرأي معقباً: ” الأنسانه دي ملهاش خير في بلدها وناكره للجميل . وهناك من يفرضها على المصريين كملكه مصريه . وهاتغني في متحف الحضاره ..رغم أن عندنا اصوات من السماء وفي غايه الجمال زي #آمال_ماهر وناس كتير مش واخده فرصتها بسبب التطفل .ياريت تفعلو الهشتاج ده عشان يوصل للعالم “.

وهاجمها آخر بشراسة وكتب: ” شوفي انتي تلمي عزالك وتغسلي البويه الي حطيتها علي وشك.. وترجعي لاصلك قبل ماتجيي مصر وعلي اقربها مخيم انتي وعشيرتك. لو حكتيها من هنا ليوم الدين ما ليكي عيش في مصر الطاهرة”.

وطني الداعم

وقالت أصالة في تصريحاتها آنذاك، إنها تدين بالفضل للسعودية، وهو ما أثار حالة من الغضب لجمهورها المصري لكونها لم تذكر اسم مصر خاصة وأن بداية شهرتها بعد حضورها من سوريا كان من مصر.

وكتبت أصالة حينها عبر حسابها على “فيسبوك“: “بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّة.. وكلي امتنان وفخر بقيادة وطني العظيم”.

واختتمت: “بشكركم كلكم الأغلبية المحبّة والأقليّة المُنتقدة لأنني لولا هذا وذاك ما حقّقت اللي حققته”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

الهدهد

أسرة مراسل “الجزيرة” هشام عبد العزيز تؤكد إطلاق سراحه في مصر

حياتنا

وصية مصطفى درويش.. فيديو مؤثر كشف فيه عن شعوره بقرب وفاته

حياتنا

صور آكلة طفلها في مصر بعد ذبحه.. اعترافات جديدة ومفاجأة حول مرضها الخطير

الهدهد

سبب وفاة مصطفى درويش وسر تدوينته الغامضة قبل ساعات من رحيله

الهدهد

تحديد موعد عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات وفقا للحسابات الفلكية

الهدهد

“يا حرية فينك فينك بعد مبارك مش شايفينك”.. علاء مبارك يصعد وينتقد حالة الحريات في عهد السيسي!

الهدهد

على غرار سائق طريق السويس.. شاهد ما فعله سعودي سكران على طريق عام

الهدهد

مقاطع “أنوش” الفاضحة تكتب نهايتها.. المحكمة صدمتها بحكم نهائي

اقتصاد

أسعار الذهب تثير جنون المصريين.. ارتفاعات قياسية وتحرك حكومي ومقترح برلماني

تقارير

صندوق أبوظبي السيادي أوقف مشاريعه في مصر والسعودية وقطر على نفس الخط

حياتنا

“عروس طنطا” ذبحها زوجها بعد ليلة الدخلة وهي “بكر”.. تفاصيل صادمة

الهدهد

“هذه تهمتي الحقيقية”.. معتز مطر يعلق على حكم السجن المؤبد ضده

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ابنة عمرو دياب تداعب حصاناً على خطى نجلاء التونسية! (شاهد)

كيف تحمي عينيك أثناء السباحة؟

في تركيا.. وعود الانتخابات الرئاسية تنبئ بعجز أكبر في الميزانية

القبض على بوريس جونسون مخموراً في هولندا برخصة قيادة أوكرانية! (شاهد)

بعد فضيحة الإمارات.. كاميرا تلصص أمام السرير بأحد فنادق السعودية تثير ضجة

عراقية تحرق زوجة ابنها الحامل حية (فيديو)

فيديو صادم لأستاذ متهم بالاستغلال الجنسي.. غافل الضباط وألقى بنفسه من الطابق الثالث!

السلطان هيثم بن طارق برفقة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون.. صورة تلقى رواجاً على تويتر (شاهد)

جامعة هارفارد تُصدر تعليمات حول كيفية تناول وتتبيل هذا الطعام ..

فيديو لأردوغان وهو يختبر بنفسه مقاتلة الحاكم القوي ورسائل نارية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC