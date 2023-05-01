“يا حرية فينك فينك بعد مبارك مش شايفينك”.. علاء مبارك يصعد وينتقد حالة الحريات في عهد السيسي!

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وطن – واصل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك إثارة الجدل، عقب تصريحاته التي لم ينف فيها رغبته هو أو شقيقه الأكبر “جمال” من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“، سخر علاء مبارك من حالة الحرية في ظل النظام الحالي، وذلك في رده على أحد ناشطي ثورة يناير الذي خرج هاتفا ضد والده.

وقال الناشط عبدالله عزيز أبو الفتح، تعليقا على تغريدة لنجل مبارك تحدث فيه عن رؤيته لتقسيم السودان، قائلا:” انا واحد ممن خرجوا فى تظاهرات ثورة يناير (الحلم) خرجت ولا يعلم إلا الله إن كنت هارجع لاولادى حى ام يخطفنى جنود حبيب العادلى سجين أو يقتنصنى جنوده انا واحد ممن هتفوا يا حرية فينك حسنى مبارك بنا وبينك”.

ثانيا

انا واحد ممن خرجوا فى تظاهرات ثورة يناير (الحلم)

خرجت ولا يعلم إلا الله إن كنت هارجع لاولادى حى ام يخطفنى جنود حبيب العادلى سجين أو يقتنصنى جنوده

انا واحد ممن هتفوا يا حرية فينك حسنى مبارك بنا وبينك — abdalaziz abulffth (@AbdalazizAbulff) April 29, 2023

ليرد علاء مبارك ساخرا من قوله:” بنا و بينك!!!”.

وأضاف قائلا:” قول الحمد لله مبارك رحمة الله عليه اهتف بقى “يا حرية فينك فينك بعد مبارك مش شايفينك”.

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https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1652322459952062464?s=20

وأثارت سخرية علاء مبارك من حالة الحريات الحالية موجة سخرية كبيرة من قبل الناشطين على “تويتر”.

سخرية القدر والله، ابن الراجل اللي كان مالي المعتقلات من معارضينه بيتحسر على حالنا دلوقتي!! يلا الله يرحمه https://t.co/ZZEVdBZMkj — Hend YM 🇪🇬🇵🇸🦅 (@hend_ym13) April 30, 2023

وضعنا بقي صعب اوي https://t.co/9bX9Cdluc3 — عطعوط (@mostafaatia5) April 30, 2023

يا دهوتى 😂

انا لو منك امسحها زى التغريده الاصليه https://t.co/FaJByJr0Lo — ففروا الى الله (@lama_71_69) April 30, 2023

تخيل صعبنا ع ابن مبارك 😂😂😂 منك لله يللي في بالي https://t.co/oLitZnN28G — ꞄⲈⲎⲀⲂ 🔟🦅 (@rehab_Eleleimy) April 30, 2023

وقبل أيام اثار علاء مبارك حالة من الجدل بعد تلميحه لترشّحه هو أو شقيقه “جمال” لانتخابات الرئاسة في مصر، بعد تعليقه على مطالبات المغردين حول هذا الأمر.

وكان الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل ومؤسس “حركة أبناء مبارك”، سامح أبو عرايس، قد نشر تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” طالب فيها أحد نجلي الرئيس الأسبق “جمال وعلاء” بالترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك المحترمان .. أتمنى أن يترشح أحدكما في الانتخابات الرئاسية القادمة.. الشعب يحبكم ويناديكم وعائلة الرئيس مبارك هي الأفضل لقيادة مصر ولو كان الأمر بيدي كنت سأعلن عائلة مبارك عائلة ملكية لمصر 🙏@AlaaMubarak_#علاء_مبارك #جمال_مبارك pic.twitter.com/if7pq9lHS5 — Sameh Abou Arayes سامح أبوعرايس (@SamehArayes) April 24, 2023

علاء مبارك لم ينفِ عدم الترشّح

من جانبه، ردّ علاء مبارك على تغريدة قبل أن يقوم بحذفها لاحقا، وطلب “أبو عرايس” دون أن ينفيَ أنه هو أو شقيقه يرغبان بالترشّح قائلاً: “الله يخليك ولك كل الاحترام والتقدير أستاذ سامح بس في كلام مينفعش يتقال و بالاسلوب ده فلا داعى لهذا الكلام دلوقتى ، تحياتى لك”.