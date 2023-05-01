الإثنين, مايو 1, 2023
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“يا حرية فينك فينك بعد مبارك مش شايفينك”.. علاء مبارك يصعد وينتقد حالة الحريات في عهد السيسي!

علاء مبارك ألمح قبل أيام لإمكانية ترشحه هو أو شقيقه "جمال" للانتخابات الرئاسية

كتب شيراز ماضي
ترشح علاء مبارك للرئاسة watanserb.com
علاء مبارك
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وطن – واصل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك إثارة الجدل، عقب تصريحاته التي لم ينف فيها رغبته هو أو شقيقه الأكبر “جمال” من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“، سخر علاء مبارك من حالة الحرية في ظل النظام الحالي، وذلك في رده على أحد ناشطي ثورة يناير الذي خرج هاتفا ضد والده.

وقال الناشط عبدالله عزيز أبو الفتح، تعليقا على تغريدة لنجل مبارك تحدث فيه عن رؤيته لتقسيم السودان، قائلا:” انا واحد ممن خرجوا فى تظاهرات ثورة يناير (الحلم) خرجت ولا يعلم إلا الله إن كنت هارجع لاولادى حى ام يخطفنى جنود حبيب العادلى سجين أو يقتنصنى جنوده انا واحد ممن هتفوا يا حرية فينك حسنى مبارك بنا وبينك”.

ليرد علاء مبارك ساخرا من قوله:” بنا و بينك!!!”.

وأضاف قائلا:” قول الحمد لله مبارك رحمة الله عليه اهتف بقى “يا حرية فينك فينك بعد مبارك مش شايفينك”.

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https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1652322459952062464?s=20

علاء مبارك يغرد: “يا حرية فينك فينك بعد مبارك مش شايفينك”

وأثارت سخرية علاء مبارك من حالة الحريات الحالية موجة سخرية كبيرة من قبل الناشطين على “تويتر”.

وقبل أيام اثار علاء مبارك حالة من الجدل بعد تلميحه لترشّحه هو أو شقيقه “جمال” لانتخابات الرئاسة في مصر، بعد تعليقه على مطالبات المغردين حول هذا الأمر.

وكان الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل ومؤسس “حركة أبناء مبارك”، سامح أبو عرايس، قد نشر تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” طالب فيها أحد نجلي الرئيس الأسبق “جمال وعلاء” بالترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

علاء مبارك لم ينفِ عدم الترشّح

من جانبه، ردّ علاء مبارك على تغريدة قبل أن يقوم بحذفها لاحقا، وطلب “أبو عرايس” دون أن ينفيَ أنه هو أو شقيقه يرغبان بالترشّح قائلاً: “الله يخليك ولك كل الاحترام والتقدير أستاذ سامح بس في كلام مينفعش يتقال و بالاسلوب ده فلا داعى لهذا الكلام دلوقتى ، تحياتى لك”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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