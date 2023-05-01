الثلاثاء, مايو 2, 2023
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قطر تغلق شركة هندية بعد تورط ضباط يعملون بها بالتجسس لصالح إسرائيل..هذا مصيرهم!

يواجه المسؤولون السابقون في البحرية الهندية الموقوفون حكمًا محتملاً بالإعدام

كتب سالم حنفي
قطر تغلق شركة هندية watanserb.com
تم اعتقال ثمانية من أفراد البحرية الهندية السابقين الذين يعملون مع الشركة الظاهرة العالمية
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وطن– كشفت مصادر مطّلعة عن أنّ السلطات القطرية قرّرت إغلاق شركة “الظاهرة العالمية” الهندية التي كانت تقدّم التدريب والخدمات الأخرى للقوات المسلحة والوكالات الأمنية في قطر، بعد تورّطها في فضيحة تجسس لصالح إسرائيل.

ووفقاً لصحيفة “ذي نيوز” الباكستانية، فقد تمّ إبلاغ ما يصل إلى 75 مواطنًا هنديًا، غالبيتهم من أفراد البحرية الهندية السابقين، بأنّ آخر يوم عمل لهم في الظاهرة سيكون 31 مايو/أيار الجاري.

وبحسب الصحيفة، سيتعيّن على غالبية هؤلاء المواطنين الهنود العودة إلى الهند بسبب شروط وأحكام التوظيف والقواعد المتعلقة بتأشيرة العمل المطبقة في قطر.

تورّط ضباط هنود عملوا في الشركة بالتجسس لصالح إسرائيل

وكانت شركة “الظاهرة العالمية” في قلب العاصفة منذ أغسطس/آب من العام الماضي بعد أن تمّ اعتقال ثمانية من أفراد البحرية الهندية السابقين، الذين يعملون مع الشركة المذكورة في مناصب عليا، من قبل وكالات المخابرات القطرية، والذين تمّ طردهم أيضًا من قبل شركة الظاهرة.

ويواجه المسؤولون السابقون في البحرية الهندية الموقوفون الآن حكمًا محتملاً بالإعدام، حيث تمّ اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل مع السلطات القطرية التي قيل إنها تمتلك أدلة إلكترونية في هذا الصدد.

جلسة محكمة جديدة الأربعاء

ومن المقرر أن تنعقد جلسة جديدة من المحاكمة في القضية يوم غد الأربعاء، ومن المتوقّع أن يتمّ الكشف عن التهم التي تم احتجازهم بموجبها.

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وتمّ توظيف الرجال في مشروعٍ سريٍّ للغاية لبناء غواصات قزمة تعتمد على التكنولوجيا الإيطالية بخصائص التخفي.

شركة جديدة تستحوذ على جميع أصول شركة الظاهرة العالمية

وقالت مصادر مطلعة على التطورات، إنّ شركة جديدة تسمى “الخدمات والصيانة المتقدمة (ASM)”، موقعها على الإنترنت https://www.advanced-sm.com/home، بصدد الاستحواذ على جميع الأصول المملوكة من قبل، وتشمل مباني المكاتب والعقود والموظفين غير الهنود.

المصدرذي نيوز - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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