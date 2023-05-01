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فيديو إباحي لابنة فنانة عربية مشهورة يغزو مواقع التواصل.. ظهرت عارية مع شاب (شاهد)

صفحة "شاربليتا" المتخصصة بنشر فضائح الفنانين كانت قد زعمت أن رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة شجع بسمة بوسيل على طلب الطلاق من تامر حسني

كتب سالم حنفي
watanserb.com
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو إباحي وصادم، زعم ناشروه بأنه لابنة فنانة عربية شهيرة.

ونشرت صفحة “شاربليتا” الشهيرة والمتخصصة في نشر فضائح الفنان رابطا إلكترونيا لمقطع الفيديو عبر خاصية استوري على “انستغرام“، دون أن تكشف من هي الفنانة التي ظهرت ابنتها في الفيديو الإباحي.

صفحة شاربليتا تنشر فضيحة تخص ابنة فنانة عربية

ووجهت الصفحة رسالة للفنانة العربية المزعومة، قائلة: “بنتك يا فنانة يا عربية يا مشهورة جد إنت تفضح نفسها مع رجلين”، مع تنويه لأن الفيديو لمن يبلغ 18 عاما وأكثر.

فضيحة لابنة فنانة عربية تمارس الجنس مع شاب مجهول الهوية

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت ابنة الفنانة العربية عارية الصدر تماما برفقة شاب مجهول الهوية أيضا أثناء ممارسة الجنس مع بعضهما البعض.

ابنة فنانة عربية عارية الصدر تماما تمارس الجنس مع شاب مجهول الهوية

وظهرت الفتاة ابنة الفنانة المزعومة وهي تقوم بتصوير نفسها بنفسها أثناء مداعبة الشاب لها وقيامه بلعق صدرها.

فضيحة لابنة فنانة عربية

وكانت صفحة “شاربيليتا” قد زعمت قبل أيام، بوجود علاقة لرجل الاعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة، بطلاق الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل.

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علاقة مزعومة لأحمد أبو هشيمة بطلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وزعمت الصفحة نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، وجود علاقة قوية تجمع بين أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني.

وادعت الصفحة أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة هو من شجع بسمة بوسيل على طلب الطلاق من اليونان، حيث يتواجدان هناك منذ أيام، على حد زعمها.

كما نشرت لصفحة مقطع فديو يؤكد وجود بسمة بوسيل برفقة أبنائها في اليونان.

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

وكانت المغربية بسمة بوسيل قد فاجئت الجميع بإعلانها الانفصال رسميا عن الفنان تامر حسني عبر بوست نشرته عبر خاصية “الاستوري” على حسابها على “انستغرام“.

تامر حسني يؤكد انفصاله عن بسمة بوسيل

من جانبه، أكد تامر حسني صحة الطلاق عبر قيامه بمشاركة “الاستوري” التي نشرتها طليقته، وعلق عليها بالقول: “وجعلنا بينكم موده ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا او لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بيننا الموده والرحمة و أجمل اولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير عشرة ١٢ عام مش هينه ، ربنا يكتبلك وبكتبلي كل الخير يابسوم سأظل الاب و الاخ والسند الصديق وفي حفظ الله”.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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