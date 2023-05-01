فيديو إباحي لابنة فنانة عربية مشهورة يغزو مواقع التواصل.. ظهرت عارية مع شاب (شاهد)

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو إباحي وصادم، زعم ناشروه بأنه لابنة فنانة عربية شهيرة.

ونشرت صفحة “شاربليتا” الشهيرة والمتخصصة في نشر فضائح الفنان رابطا إلكترونيا لمقطع الفيديو عبر خاصية استوري على “انستغرام“، دون أن تكشف من هي الفنانة التي ظهرت ابنتها في الفيديو الإباحي.

ووجهت الصفحة رسالة للفنانة العربية المزعومة، قائلة: “بنتك يا فنانة يا عربية يا مشهورة جد إنت تفضح نفسها مع رجلين”، مع تنويه لأن الفيديو لمن يبلغ 18 عاما وأكثر.

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت ابنة الفنانة العربية عارية الصدر تماما برفقة شاب مجهول الهوية أيضا أثناء ممارسة الجنس مع بعضهما البعض.

وظهرت الفتاة ابنة الفنانة المزعومة وهي تقوم بتصوير نفسها بنفسها أثناء مداعبة الشاب لها وقيامه بلعق صدرها.

وكانت صفحة “شاربيليتا” قد زعمت قبل أيام، بوجود علاقة لرجل الاعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة، بطلاق الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل.

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علاقة مزعومة لأحمد أبو هشيمة بطلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وزعمت الصفحة نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، وجود علاقة قوية تجمع بين أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني.

وادعت الصفحة أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة هو من شجع بسمة بوسيل على طلب الطلاق من اليونان، حيث يتواجدان هناك منذ أيام، على حد زعمها.

كما نشرت لصفحة مقطع فديو يؤكد وجود بسمة بوسيل برفقة أبنائها في اليونان.

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بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

وكانت المغربية بسمة بوسيل قد فاجئت الجميع بإعلانها الانفصال رسميا عن الفنان تامر حسني عبر بوست نشرته عبر خاصية “الاستوري” على حسابها على “انستغرام“.

تامر حسني يؤكد انفصاله عن بسمة بوسيل

من جانبه، أكد تامر حسني صحة الطلاق عبر قيامه بمشاركة “الاستوري” التي نشرتها طليقته، وعلق عليها بالقول: “وجعلنا بينكم موده ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا او لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بيننا الموده والرحمة و أجمل اولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير عشرة ١٢ عام مش هينه ، ربنا يكتبلك وبكتبلي كل الخير يابسوم سأظل الاب و الاخ والسند الصديق وفي حفظ الله”.