السبب وراء انسحاب الزمالك من نهائي السوبر المصري 2023

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وطن- قرر نادي الزمالك الانسحاب النهائي من المباراة المرتقبة، الجمعة، أمام الغريم التقليدي الأهلي، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2023، المقرر إقامتها في دولة الإمارات.

وقال الزمالك في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة السوبر المصري. المقرر إقامتها في ال5 من شهر مايو الجاري في دولة الإمارات”.

انسحاب الزمالك من نهائي السوبر المصري 2023

وأضاف بيان الزمالك، ” هذا القرار جاء بالإجماع عليه من كل أعضاء المجلس. بسبب سلسة القرارات المتعنتة والمستمرة من اتحاد الكرة بداية من أزمة قيد الصفقات الشتوية وحرمان الفريق من مجهودات اللاعبين الجدد، وصولاً إلى أزمة اللاعب محمود كهربا ..”.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 5 مايو الجاري في دولة الإمارات . 🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/Vp5RIDy7zO — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 1, 2023

كما وختم البيان، ” حرص المستشار مرتضى منصور الاعتذار إلى الشعب الإماراتي والأشقاء في مجلس أبو ظبي الرياضي وجماهير الزمالك والأهلي الذين قاموا بحجز التذاكر، مؤكدين بأن هذا القرار جاء للحفاظ على حقوق النادي في ظل محاباة اتحاد الكرة للطرف الأخر”.

من جهته علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على قرار الانسحاب من نهائي السوبر المصري. أمام غريمه الأهلي، ” الزمالك فريق ونادي كبير وعظيم، وما يحدث ضده غير مرضي، ولن نسكت على هذه المهزلة”.

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السوبر المصري 2023

وواصل منصور حديثه، ” لن نشارك في هذه المهزلة، ولن يخوض الفريق مباراة السوبر المصري في الإمارات أمام الأهلي وهذا قرار نهائي لن نتراجع عنه”.

كما وأضاف، ” قرار الاتحاد بتعيين حكام مصريين لمباراة السوبر. أمام الأهلي، هو السبب الرئيسي وراء اعتذار الزمالك عن المشاركة، حتى لا نخسر البطولة كما حدث في نهائي كرة السلة”.

وتابع رئيس الزمالك، ” المهزلة بدأت في منع النادي من قيد الصفقات. بدون وجه حق، كما أن الأهلي يدعي ببطلان لجنة الانضباط، ونفس هذه اللجنة تقدم لها الأخير بشكوى ضدي، إلى جانب وقوف كهربا أمامها وقت التحقيق”.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك. أمام منافسه الأهلي، الجمعة، في نهائي كأس السوبر المصري 2023، على ملعب (هزاع بن زايد) في دولة الإمارات قبل اعتذار الفارس الأبيض عن المشاركة بشكل نهائي.