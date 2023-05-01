الإثنين, مايو 1, 2023
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رياضة

السبب وراء انسحاب الزمالك من نهائي السوبر المصري 2023

الزمالك يعتذر عن مشاركته أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2023

كتب فارس أبو شيحة
انسحاب الزمالك من السوبر المصري watanserb.com
انسحاب الزمالك من السوبر المصري
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وطن- قرر نادي الزمالك الانسحاب النهائي من المباراة المرتقبة، الجمعة، أمام الغريم التقليدي الأهلي، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2023، المقرر إقامتها في دولة الإمارات.

وقال الزمالك في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة السوبر المصري. المقرر إقامتها في ال5 من شهر مايو الجاري في دولة الإمارات”.

انسحاب الزمالك من نهائي السوبر المصري 2023

وأضاف بيان الزمالك، ” هذا القرار جاء بالإجماع عليه من كل أعضاء المجلس. بسبب سلسة القرارات المتعنتة والمستمرة من اتحاد الكرة بداية من أزمة قيد الصفقات الشتوية وحرمان الفريق من مجهودات اللاعبين الجدد، وصولاً إلى أزمة اللاعب محمود كهربا ..”.

كما وختم البيان، ” حرص المستشار مرتضى منصور الاعتذار إلى الشعب الإماراتي والأشقاء في مجلس أبو ظبي الرياضي وجماهير الزمالك والأهلي الذين قاموا بحجز التذاكر، مؤكدين بأن هذا القرار جاء للحفاظ على حقوق النادي في ظل محاباة اتحاد الكرة للطرف الأخر”.

مرتضى منصور
مرتضى منصور

من جهته علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على قرار الانسحاب من نهائي السوبر المصري. أمام غريمه الأهلي، ” الزمالك فريق ونادي كبير وعظيم، وما يحدث ضده غير مرضي، ولن نسكت على هذه المهزلة”.

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السوبر المصري 2023

وواصل منصور حديثه، ” لن نشارك في هذه المهزلة، ولن يخوض الفريق مباراة السوبر المصري في الإمارات أمام الأهلي وهذا قرار نهائي لن نتراجع عنه”.

كما وأضاف، ” قرار الاتحاد بتعيين حكام مصريين لمباراة السوبر. أمام الأهلي، هو السبب الرئيسي وراء اعتذار الزمالك عن المشاركة، حتى لا نخسر البطولة كما حدث في نهائي كرة السلة”.

الزمالك
الزمالك

وتابع رئيس الزمالك، ” المهزلة بدأت في منع النادي من قيد الصفقات. بدون وجه حق، كما أن الأهلي يدعي ببطلان لجنة الانضباط، ونفس هذه اللجنة تقدم لها الأخير بشكوى ضدي، إلى جانب وقوف كهربا أمامها وقت التحقيق”.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك. أمام منافسه الأهلي، الجمعة، في نهائي كأس السوبر المصري 2023، على ملعب (هزاع بن زايد) في دولة الإمارات قبل اعتذار الفارس الأبيض عن المشاركة بشكل نهائي.

المصدروطن + الزمالك تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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