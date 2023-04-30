فيديو مفزع لحريق هائل في مقر البنك المركزي السوداني والشرطة توضح

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وطن – أثيرت ضجة في الساعات الماضية، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد نشوب حريق بفرع بنك السودان المركزي في العاصمة الخرطوم.

وأظهرت اللقطات، التي تم تداولها على صعيد واسع، نيرانا كثيفة تندلع من مقر البنك السوداني، وبيّنت أن أضرارا بالغة طالت المقر الذي اندلعت فيه النيران.

الشرطة السودانية توضح ماهية الحريق

بدورها، أصدرت الشرطة السودانية بيانا للرد على هذه المعلومات، قائلة إنّ مقر البنك المركزي الرئيسي سليم وأن الحريق المتداول لأحد فروعه.

فيما لم تكشف السلطات الرسمية عن تفاصيل هذا الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد في مقر البنك المركزي السوداني، عن الجهة التي نفذته.

صور متداولة لحريق في بنك السودان المركزي

#العربية pic.twitter.com/9hWSgznZX4 — العربية (@AlArabiya) April 30, 2023

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يُشار إلى أن بنك السودان المركزي لديه 17 فرعا مقسمة في ولايات السودان المختلفة، وفي 19 أبريل الجاري، اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات اعتداء ونهب في البنك المركزي فرع شارع البلدية، وأضرمت فيه النيران، قبل أن تطاردها قوات الجيش التي تمكنت من مصادرة بعض المسروقات، وهي عبارة عن مبالغ مالية طائلة تم التحفظ عليها لتسلم رئاسة البنك.

عمليات نهب تطالب البنوك

وشهدت الأيام الماضية، عمليات سرقة ونهب وتكسير لعدد من البنوك السودانية، منها حريق جزئي لحق بمقر إدارة بنك الجزيرة السوداني الأردني، بالإضافة لسرقة عدد من فروع بنك الخرطوم في عدة مناطق آخرها بنك الخرطوم فرع سوبا.

لكن حدث تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشان حوادث السرقة والنهب للمقرات العامة والخاصة، على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الطرفين منذ 15 أبريل بالإضافة لمواقع هامة مثل المستشفيات والمطارات.

الحرب مستمرة في السودان

واندلعت المعارك التي دخلت أسبوعها الثالث، منذ 15 أبريل الجاري، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، بعد أسابيع من التوتر وخلافات بشأن آلية دمج “الدعم السريع” بالقوات المسلحة.

وأوقعت الحرب مئات القتلى وآلاف الجرحى، بينما نزح حوالي 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.