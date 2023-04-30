تحرش وملابس مثيرة جنسيا للموظفات.. فضيحة للشيف نصرت في أمريكا

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وطن- كشفت صحيفة “إنسايدر” عن شهادات صادمة لـ 9 موظفين سابقين عملوا لدى الشيف التركي الشهير “نصرت غوكشيه”، تتعلق خاصة عن هوسه بالشهرة والمال وأيضا التحرش ببعض الموظفات.

دعاوى قضائية ضد الشيف التركي نصرت

سبع دعاوى قضائية، تم رفعها مؤخرا في نيويورك وميامي، ضد الشيف التركي الشهير نصرت، والتي أوضح فيها 9 عمال سابقين في سلاسل مطاعمه بأنه شخص “مهووس بالشهرة والمال”.

وذكرت إنسايدر Insider أن عددا من الموظفين السابقين في مطاعم الشيف التركي الشهير نصرت في الولايات المتحدة الأميركية، قد رفعوا دعاوى قضائية ضد المطعم بسبب تعرضهم للتمييز وإجبار بعض الموظفات على ارتداء ملابس قصيرة.

وتحدث الموظفون السابقون في مطاعم الشيف التركي الشهير، إلى وسائل الإعلام الأميركية، مؤكدين أن هناك تمييزا جنسيا في مطاعم نصرت، وأن الموظفين يتعرضون للتمييز وفقًا لجنسياتهم.

وبحسب ما نقله موقع “إنسايدر” Insider، قال 9 موظفين سابقين لدى المطعم في سبع دعاوى قضائية تم رفعها في نيويورك وميامي، إن الشيف نصرت مهووس بالشهرة والمال.

وأوضح الموظفون السابقون أنه “بالإضافة إلى الاستغلال في العمل، هناك ثقافة عمل يهيمن عليها هرمون الذكورة في مكان العمل”.

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كما قالت امرأة كانت تعمل في فرع المطعم في ميامي: “تشعر وكأنك تحظى بالاحترام أقل بكثير مما كان ينبغي أن تكون عليه”.

تمييز ضد غير الأتراك

نقلت “إنسايدر” في تقريرها عن بعض الموظفين السابقين، زعمهم أن غير الأتراك من العاملين تعرضوا لسوء المعاملة والتمييز.

وقال موظف سابق يُدعى أنجيلو، والذي رفع دعوى قضائية في عام 2021 “بعد رفع الحظر عن Covid-19، لم يعيدوا توظيفي على الرغم من أنني عملت جيدًا من قبل. تم إعادة توظيف موظفين أتراك فقط”. كما ذكر أنه تعرض لإهانات عنصرية.

بدورها، قالت امرأة تُدعى إليزابيث، كانت تعمل في فرع المطعم في نيويورك: “طلب مني المدير العام أن أرتدي تنورة قصيرة وكعبًا عاليًا وفتحة صدر منخفضة في أول يوم لي في العمل، رغم أنه كانت هناك موظفة تركية تعمل في المطعم في ذلك الوقت ترتدي زيها المعتاد”.

وبحسب “إنسايدر” Insider الأميركي، فإن دعوى قضائية رفعت من قبل موظفة سابقة تدعى ميليسا كومبير في يناير 2020 بسبب عدم ترقيتها لأنها امرأة.

ويشار هنا أن الشيف التركي نصرت كان ضيفاً منتظماً على “فيفا” مع وصولٍ متاح لكبار الشخصيات خلال فعاليات كأس العالم قطر 2022، ونشر صوراً ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل المثير 3-3، تم تصويره وهو يمسك كأس العالم بيديه.