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بدون معدات..إليك 4 تمارين يمكنك ممارستها في المنزل لإنقاص الوزن

منها تمارين القرفصاء

كتب ايمان الباجي
بدون معدات..إليك 4 تمارين يمكنك ممارستها في المنزل لإنقاص الوزن watanserb.com
تمرين البلانك
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وطن- الحفاظ على وزن صحي يساعد في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وهنالك العديد من التمارين -خاصة التمارين الأرضية- التي يمكنك القيام بها في المنزل دون أي معدات ستساعدك على حرق الدهون وإنقاص الوزن بفاعلية، وفقاً لما أورده موقع “healthshots“.

تمرين “القرفصاء”

يمكن أن تساعد القرفصاء على حرق السعرات الحرارية وتقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم.

القرفصاء

كيف تفعل تمارين القرفصاء؟

  1. قف واجعل قدميك ووركيك في وضعٍ عرضيٍّ باتجاه خارج الجسم.
  2. بعد ذلك انزل بجسمك للأسفل واستعن بركبتيك للحفاظ على اتجاه ساقيك أو قدميك للخارج.

تمرين “البلانك”

يقول الخبراء، إنه تمرين رائع لزيادة القوة الأساسية للجسم.

كيف يمكنك فعله؟

  1. ابدأ بوضع قدميك معًا، مما يعني أنّ ذراعيك يجب أن تكون تحت كتفيك وجسمك يجب أن يكون ممدودًا بالكامل.
  2. في أثناء محاذاة أصابع قدميك وكفتيك على الأرض، يجب أن يكون ظهرك مستقيمًا.
  3. حافظ على هذه الوضعيّة لمدة قصيرة.
  4. ثم عد للوضع الأساسي مرة أخرى.

تمرين “الجرش”

هذا التمرين فعّال للغاية لتدريب عضلات البطن بالكامل.

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تمارين الجرش

كيف يمكنك فعله؟

  1. في أثناء الاستلقاء على الأرض على الظهر، ارفع ساقك. 
  2. اجعل ظهرك مستويًا على الأرض أو حافظ على أسفل ظهرك سليمًا على الأرض، ارفع ساقيك حتى تصل إلى مستوى الحوض.

تمرين سوبر مان

هذا تمرين رائع لتقوية أسفل ظهرك، لأنه من المهم أن يكون لديك ظهر قوي للقيام بحركات رائعة.

كيف يمكنك فعله؟

تحتاج إلى رفع ساقيك وذراعيك في نفس الوقت عن الأرض، مع الحفاظ على استقامة ركبتيك ومرفقيك.

يمكنك القيام بكل هذه التمارين لمدة 20 إلى 40 دقيقة. وقد تبدو هذه التمارين سهلة، ولكنها قد تكون صعبة حقًا. أيضًا، لفقدان الوزن، فإن تمارين الأرضية هي مجرد واحدة من العديد من الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها.

المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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