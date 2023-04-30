المغنية البرازيلية البذيئة MC Pipokinha عارية على المسرح والجمهور يلعقها! (شاهد)

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وطن- رفعت المغنية البرازيلية المثيرة للجدل، MC Pipokinha، أداءها البذيء إلى مستوى أعلى مرة أخرى، حيث ظهرت عارية وسمحت للجمهور بلعق جسدها.

رقص إيحائي

قامت MC Pipokinha، واسمها الحقيقي دوروث هيلينا دي سوزا ألفيس ، بنشر مقطعين عبر “تويتر”، لأدائها على المسرح.

لم تكن البرازيلية التي مارست الجنس الفموي من قبل، ترتدي شيئاً سوى ملابس داخلية سفلية فقط، مع شريط على كل حلمة فقط.

ويمكن رؤيتها وهي تصعد على المسرح مع زوج من الراقصين، وتبدأ بالرقص معهم.

وفي مقطع آخر، ترقص MC Pipokinha مع رجل وامرأة كما يظهر في الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ستار“.

حركات بذيئة على أنغام الموسيقى

وتحمل المغنية البذيئة زجاجة من الكحول وتصب في أفواه الرجال الذين وقفوا تحت قدميها.

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من غير المستغرب أن يذهب المشروب إلى كل مكان على يديها وركبتيها، فيقف أحد الرجال ويمسك

MC Pipokinha عن قرب ، وزميله يمسكها من جذعها ومؤخرتها، ويبدأون جميعاً بممارسة حركات بذيئة على أنغام الموسيقى.

لعق وإباحية!

يبدأ الرجل الواقف بعد ذلك في لعق جسد المغنية بشراسة قبل أن تنقطع الموسيقى وما يبدو أنه خلاف وهمي مع دي جي.

في الفيديو الآخر ، يظهر رجلاً وامرأة ينحنيان أمام MC Pipokinha، ثم تبدأ المرأة بلعق المغنية – بما في ذلك ملابسها الداخلية.

صعدت MC Pipokinha إلى النجومية على الإنترنت بعد أن انتشرت المقاطع التي تظهر على ما يبدو أنها تتلقى الجنس الفموي مباشرة على خشبة المسرح من أحد الجماهير.

وكذلك قامت بمصّ اللهاية وهي ترتدي ملابس غير مناسبة، في مقطع تظاهرت فيه بأنها طفلة.

حساب خصوصي

في أحدث مقاطع الفيديو التابعة لها ، جاء المنشور كاملاً مع رابط لحساب الخصوصية الخاص بها ، وهو نظام أساسي لمشاركة المحتوى قائم على الاشتراك.

تمت مشاهدة المقطعين ما يقرب من 30 ألف مرة بينهما ، وقسم التعليقات مليء بقرون الشيطان عيون محبة والقلب والرموز التعبيرية للوجه الغامض.