أول ظهور علني.. صور وفيديوهات تحكي رحلة عذاب فيصل رجب في سجون الحوثي

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وطن- أفرجت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، عن اللواء فيصل رجب، بعد ثماني سنوات من احتجازه في سجن سريّ بصنعاء الخاضعة لسيطرتها.

إطلاق سراح اللواء فيصل رجب بعد 8 سنوات في سجون الحوثي

وأثار احتفاء ميليشيا الحوثي، اليوم الأحد، بالإفراج عن اللواء فيصل رجب، من سجونها، موجة سخرية واسعة، في الأوساط اليمنية، بعد أسره وتعذيبه طيلة 8 سنوات.

وصول اللواء فيصل رجب إلى محافظة ذمار مع الوفد المرافق له، فأهلا وسهلا بهم وفوق العين وفوق الراس. pic.twitter.com/giehwZtN98 — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) April 30, 2023

واعتبرت ميليشيا الحوثي، الإفراج عن اللواء فيصل رجب، من سجونها انتصارًا عظيمًا، الأمر الذي عدّه ناشطون وكتاب وصحفيون، نوعًا من التزوير والضحك على اليمنيين، كونه كان أسيرًا في قبضتها منذ 2015.

وسخر ناشطون من احتفاء القيادي في الميليشيات محمد البخيتي، بإطلاق رجب، من سجون ميليشاته.

حيث اعترض “البخيتي” الوفد المرافق للواء فيصل رجب، في محافظة ذمار، لتصوير مشهد من المسرحية الحوثية، حسب تعبيرهم.

مشاهد من اللقاء الذي جمع قبائل ابين وشبوة والبيضاء ويافع وغيرها في ضيافة إخوانهم قبائل ذمار بمناسبة إطلاق سراح اللواء فيصل رجب، فمرحبا بكل القبائل وفوق العين وفوق الراس. pic.twitter.com/OHOD8jSTdv — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) April 30, 2023

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وقال ناشطون إن ميليشيات الحوثي تحتفي بإطلاق رجب من سجونها، لا من سجون غيرها، وإن احتفاءها بإطلاقه لا يقلّ عن احتفائها بأسره طيلة السنوات الماضية.

ونشر الأكاديمي والصحفي اليمني “صلاح بن لغبر” تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها: “الحرية للواء البطل فيصل رجب”.

“حرية فيصل رجب كانت استحقاقاً” ولا فضل للحوثي

وبعث ابن لغبر رسالة للحوثيين يذكّرهم بأن حرية رجب كانت استحقاقاً، وأنها ضمن اتفاق إطلاق الأسرى الكل مقابل الكل.

وأضاف: “ليس للمجرم عبد الملك الحوثي أي فضــل بل أنه هو من سجنه من دون اي حقوق ولم يسمح له بالتواصل حتى مع عائلته لثمان سنوات”.

نبارك الحرية للواء البطل #فيصل_رجب

ونذكر أن حريته استحقاق

وأنه ضمن اتفاق إطلاق الاسرى الكل مقابل الكل

وليس للمجرم عبدالملك الحوثي أي فضــل بل أنه هو من سجنه من دون اي حقوق ولم يسمح له التواصل حتى مع عائلته لثمان سنوات

مسرحية حصان طرواده (الوفود) لن تنطلي حتى على الأطفال، ويعلم… — صلاح بن لغبر (@benlaghbar) April 29, 2023

وجاء الإفراج عن اللواء فيصل رجب “بوساطة” قبلية ومجتمعية، لعدد من وجاهات محافظة أبين (جنوبي اليمن) التي ينتمي إليها، حيث أجرى وفد قبلي زيارة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب.

ووفق وسائل إعلام يمنية، كانت عائلة فيصل رجب قالت قبل أيام، إن جماعة الحوثيين سمحت له بإجراء اتصال هاتفي نادر بأسرته للتهنئة بعيد الفطر المبارك، وأكد نجله في منشور على حسابه في فيس بوك، أن والده أبلغ الأسرة أنه بحالة صحية جيدة.

واحتجز الحوثيون اللواء فيصل رجب في العام 2015، إلى جانب وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي، اللذين تمّ الإفراج عنهما مؤخراً ضمن صفقة تبادل للمحتجزين مع الحكومة برعاية الأمم المتحدة.

واستثني اللواء فيصل رجب من صفقة تبادل الأسرى التي تمت في رمضان المنصرم، وكان مقرراً الإفراج عنه في صفقة تبادل لاحقة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للواء فيصل رجب، برفقة محافظي أبين ولحج المعينين من حكومة المليشيات قبل تسليمه للوفد القبلي.

خرج اللواء فيصل رجب معززا مكرما تلبية لمطالب قبائل أبين وشبوة والبيضاء خرج بمكرمة من القائد أبو جبريل.. خرج مودعا

بالكرم والشهامة من قبل أهل صنعاء ساسة وقبائل.

بل إن هناك أخبار بأنه سيعود للسكن بصنعاء بعد زيارته لأهله ومسقط رأسه.. سيحدثكم فيصل رجب كيف تم معاملته كأسير معزز مكرم.… pic.twitter.com/08JHwjlMO6 — عبدالغني علي الزبيدي (@Abdlgni_AZubidi) April 29, 2023

وأعلن وفد قبائل أبين أنّ مليشيات الحوثي أبلغتهم أنّ اللواء فيصل رجب لم يكن ضمن صفقة تبادل الأسرى القادمة، وتقديراً لجهودهم سيُسلم لهم بطريقة رسمية.

وقال الشيخ محمد كريد وهو أحد أعضاء الوفد لوسائل إعلام يمنية، إن عبد العزيز بن حبتور رئيس وزراء حكومة صنعاء جاءهم إلى مقر إقامتهم وأبلغهم أنه، اليوم الأحد، سيتم تسليم اللواء فيصل رجب رسميًا.

وأضاف أن الجانب الحوثي أخبرهم أن اللواء رجب لم يكن ضمن كشوفات الأسرى الذين سيتم الأفراج عنهم في الصفقة القادمة، على حد قوله.

الافراج عن اللواء فيصل رجب واكرامه واعادته الا اهله وابناء قبيلته ليس فقط حرا طليقا بل مكرما مأخوذا بين الاعناق، ومحمولا بهدايا العفو والمحبه، هو التجسيد الاكثر لأخلاق وقيم اليمنيين الاصيلة، وتأكيدا على عظمة قيادتنا التي نعتز ونفخر ونشمخ بانتمائنا وتسليمنا لها. pic.twitter.com/s67Pxp6Rwu — ياسر المهلل (@YasserAlmohalil) April 30, 2023

وزعم محافظ أبين التابع للحوثيين اللواء صالح الجنيدي، أن قرار الإفراج عن اللواء فيصل رجب أتى بتوجيهات عبد الملك الحوثي تجاوباً وتكريماً لوفد قبائل أبين الزائر.

وأكد محافظ أبين، أنه سيتم تسليم اللواء فيصل رجب لوفد قبائل أبين صباح، اليوم الأحد.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى “عبد القادر المرتضى“، أن مؤتمراً صحفياً سيعقد، اليوم بحضور الوفد القبلي من محافظات (أبين وشبوة والبيضاء)، لتوضيح كثير من الحقائق بشأن المفاوضات على الأسير القيادي اللواء فيصل رجب.

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رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أ/ عبدالقادر المرتضى :

غداً بإذن الله سنعقد مؤتمراً صحفياً بحضور الوفد القبلي من محافظات أبين.وشبوة.والبيضاء سنوضح فيه الكثير من الحقائق بشأن المفاوضات على الأسير

القيادي اللواء ( فيصل رجب) pic.twitter.com/CbXpLxN8ke — Dr.Mohammed Aljammal (@Mohamme97589880) April 29, 2023

وكان الحوثيون قد أسروا اللواء فيصل رجب، مع وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، على مشارف مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج جنوب اليمن أواخر شهر مارس/آذار من العام 2015، في أثناء توجّهه لصدّ تقدّمها نحو قاعدة العند العسكرية.

من اللواء فيصل رجب؟

ويعد اللواء فيصل محمد رجب، واحداً من أبرز القادة العسكريين الذين خاضوا المعارك ضد الحوثيين في صعدة وعمران، على مدى قرابة عقدين من الزمان.

ووفق وسائل إعلام يمنية جنوبية، ولد اللواء رجب، عام 1954 في بلدة “المخزن” غرب مديرية خنفر، في محافظة أبين جنوب البلاد، في كنف “السلطة الفضلية” التي كانت تعدّ جزءاً من “محمية عدن البريطانية”، متلقّيًا تعليمه الأوليّ في خنفر، قبل أن ينهي مرحلة الإعدادية في مركز المحافظة زنجبار.

المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية لشؤون الأسرى أثناء الإفراج عن الأسير اللواء فيصل رجب بتوجيهات من قائد الثورة إكراما لوفد قبائل أبين ومن معهم من القبائل التي حضرت الى صنعاء pic.twitter.com/v1VfZJPUU1 — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) April 30, 2023

وفي ظلّ المتغيرات الجديدة التي أفرزها رحيل الاحتلال البريطاني من جنوب اليمن عام 1967، والحالة المعيشية الصعبة التي واجهتها أسرته، وجد فيصل رجب نفسه منخرطاً في السلك العسكري في أواخر الستينيات، مع اقتراب تأسيس جيش نظامي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) المستقلة حديثاً، متدرجًا في الرتب العسكرية إلى حين حصوله في عام 1980، على تأهيل في العلوم العسكرية بأكاديمية “فرونزا” في الاتحاد السوفييتي آنذاك، لمدة 5 أعوام.

وتولى رجب العديد من المناصب العسكرية في البلاد، من أبرزها قائد لواء 119 للمشاة المتمركزة في العاصمة أبين زنجبار.

تفاعل مع الإفراج عن اللواء فيصل رجب

وتفاعل يمنيون مع خبر الإفراج عن اللواء فيصل رجب، حيث اعتبره بعضهم رمزاً وطنياً.

ونشر النائب محمد ناصر الحزمي الادريسي، صورتين للواء المفرج عنه، وعلق بأن “الفرق بين الصورتين تحكي رحلة عذاب في سجون مرتزقة إيران للقائد”.

الفرق بين الصورتين

تحكي رحلة عذاب في سجون مرتزقة إيران للقائد #فيصل_رجب . pic.twitter.com/NKZXY7HHHl — النائب محمد ناصر الحزمي الادريسي (@Mp_M_Alhazmi) April 29, 2023

وأعرب “ماجد فضائل” عن أمنياته بخروج جميع الأسرى لدى الحوثيين، و”ألا يبقى أي أسير أو مختطف في سجون ومعتقلات هذه الميليشيات المتمردة المجرمة”.

وأضاف: “للعلم نحن طالبنا وضغطنا لاطلاق اللواء فيصل رجب ضمن الصفقة السابقة مع بقية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الامن”.

سعداء بالاخبار التي تتحدث عن خروج اللواء فيصل رجب ..بكل الاحوال نحن نتمنى خروج الجميع وان لا يبقى اي اسير او مختطف في سجون ومعتقلات هذه الميليشيات المتمردة المجرمة وللعلم نحن طالبنا وضغطنا لاطلاق اللواء فيصل رجب ضمن الصفقة السابقه مع بقية الاربعة المشمولين بقرار مجلس الامن ولكن… pic.twitter.com/SEfpAe2p7N — ماجد فضائل (@mfadail) April 29, 2023

وعلق “عارف اليافعي” بنبرة ساخرة: “مساكين المرتزقة من صفعة بصفعة”.

وأضاف: “الصفعة الأولي أتت لهم من اللواء محمود الصبيحي والصفعة الثانية ستأتيهم من اللواء فيصل رجب”.

وأردف: “باختصار .. لان الجنوب بيت الجميع والمجلس الانتقالي مظلة الكل”.