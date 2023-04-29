نسرين طافش تعيش شهر عسل جديد مع زوجها ووصلة غزل جريئة (شاهد)

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وطن- تعيش الفنانة السورية نسرين طافش، شهر عسل جديد مع زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة، المصري شريف شرقاوي.

نور روحي

جاء ذلك بعد أيام من إعلان عودتهما إلى بعض، عقب انفصال دام ستة أشهر.

ونشر شريف شرقاوي، زوج نسرين طافش، صورة لها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وقال: ” هي نور روحي، هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي”.

وتابع: “أنا محظوظ بامتلاكها، لقد أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد.. ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائمًا ما يكون مرتبطًا ومحميًا”.

كما استعرض زوج نسرين طافش، المكان الذي يقضيان فيه وقتهما، معلقا: “إطلالتنا”.

الأبدية والخلود

من جانبها، نشرت نسرين طافش صورة وهي تمسك يد زوجها معلقة: “الأبدية”.

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ولم تكن عودة نسرين وزوجها، إلى بعضيهما معلنة بشكل صريح، لكن الشرقاوي علق على إحدى منشورات الفنانة السورية: “سعيد وفخور أن أنتي أنا”.. لترد عليه نسرين طافش”:”أحبك يا حبيبي”.

يشار إلى أن إعلان الطلاق أيضاً لم يكن مباشراً، وبعد تكهنات عدة، خرجت نسرين عن صمتها بالصريح.

طلاق نسرين

وكتبت حينها عبر خاصية الستوري: “صباح الورد يا حلوين. بالنسبة لتكرار خبر طلاقي، يعني كم المسجات اللي وصلتني. وشي عم يسأل ليش رجعتو لبعض، ومن بعدها رجعتو طلقتوا”.

وأوضحت نسرين: “يعني كل شهر لازم أعلن عن طلاقي لتتأكدوا إني ما رجعت؟”.

وتابعت: “أنا أعلنت انفصالي من 3 شهور بدون ذكر أي تفاصيل. ومن وقتها ما رجعنا لبعض لنرجع نطلق من جديد”.

وختمت نسرين: “هو لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلا؟ ولا في تمديد لـ2023؟”.

غياب درامي

على الصعيد الفني، اعتذرت عن المشاركة في أكثر من عمل في سوريا، منها “تحت الرماد” الذي أصبح اسمه “مسار إجباري”.

كذلك اعتذرت نسرين طافش عن الجزء الثاني من مسلسل “كسر عظم”، إضافة إلى أكثر من عمل في مصر.

وكانت نسرين قد نافست في موسم رمضان 2022 الماضي من خلال مسلسل “جوقة عزيز“.

وأدت نسرين دور عزيزة خوخة الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقّبت بملكة المسرح.

أخي فوق الشجرة

ويعرض حالياً لنسرين في دور السينما، فيلم “أخي فوق الشجرة”، من بطولتها إلى جانب رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”.

والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتنتظر نسرين عرض فيلم “في القلب”، الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر وغيرهم.