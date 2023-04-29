أسعار الذهب تثير جنون المصريين.. ارتفاعات قياسية وتحرك حكومي ومقترح برلماني

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وطن – تسود حالة من الجدل في مصر، في أعقاب الارتفاعات الجنونية التي تسجلها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فيما تتحرك السلطات للسيطرة على السوق.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر يأتي على الرغم من أنّ الأسعار العالمية تسجل هبوطا مستمرا لكنّ ذلك لم ينعكس على الأوضاع في مصر، وهو ما أثار ذهولا في الداخل المصري.

في الوقت نفسه، تشهد الأسواق المصرية طلباً متزايداً على الذهب (وبشكل خاص السبائك)، في ظل المخاوف الواسعة وحالة عدم اليقين بشأن قيمة العملة على المدى القصير والمتوسط، ومع ارتفاع مستويات التضخم بالبلاد.

ويذهب أغلب المصريين ممن لديهم فائض مالي إلى تحويل أموالهم إلى ذهب، كوسيلة للتحوط والحفاظ على القيمة، وقد تجلّى ذلك في مشاهد الزحام الشديد على أسواق الصاغة في الأيام الماضية، مقابل قلة المعروض أمام حجم الإقبال.

اقتراح حكومي لحل الأزمة

ومع الارتفاع المرعب للأسعار، تتحرك السلطات المصرية لمحاولة تفادي انفجار السوق، حيث أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أنه يعتزم تقديم اقتراح للحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وقال المصيلحي في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة، إن التدخل بالقوة في سوق الذهب لن يكون مفيد لكن يمكن اللجوء لآليات السوق وزيادة المعروض.

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وأضاف: “سنتقدم بمقترح لمجلس الوزراء للسماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال كمية ذهب دون جمارك”، مشيرا إلى أنه يتم دراسة المقترح مع اتحاد الغرف التجارية.

وأوضح أن كمية الذهب الموجودة في مصر حاليا محدودة، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية يعد سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار، وفق صحيفة اليوم السابع.

مناشدة للسماح بدخول المصريين العائدين من الخارج بـ150 جرام ذهب دون جمارك

تصريحات وزير التموين تأتي بعد مناشدة وجهها هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، دعا فيها الحكومة للسماح بدخول المصريين العائدين من الخارج بكميات من الذهب بمايعادل قيمته 10 آلاف دولار، أي نحو 150 جرامًا من الذهب دون جمارك.

وقال ميلاد إن هذا الأمر يأتي لتخفيف الضغط على المخزون المحلي وتهدئة الأسعار، بجانب المساهمة في جذب العملة الأجنبية وضخها في السوق المحلي.

مقترح برلماني لإعفاء العائدين من الخارج من جمارك الذهب

في سياق التعامل مع الأزمة أيضا، تقدمت النائبة إيلاريا سمير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لإعفاء العائدين الخارج من جمارك الذهب.

وقالت النائبة، في اقتراحها، إن الدولار من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب، بالإضافة إلى العرض والطلب، مشيرة إلى أن إعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب يسهم فى خفض سعره، لأن أسعار المعدن الأصفر بالخارج أقل من فى مصر، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه فى الداخل مما يخفض سعره، وفق موقع “فيتو“.

وطالبت بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا، خاصة وأن كمية الذهب الموجودة فى مصر محدودة، وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة الأسعار.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

وانخفض سعر الذهب اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن وصل بيع وشراء عيار21 – الأكثر تداولا في مصر- إلى أعلى مستوياته يوم الخميس الماضي بالمصنعية في محلات الصاغة، وفق موقع المصري اليوم المحلي.

وتراجع من جديد صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة ليباع حاليًا الجرام الواحد بـ 3051 جنيهًا، أما في حالة الشراء وصل إلى 2994 جنيهًا.

فيما انخفض سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الأحد في محلات الصاغة ليباع الجرام الواحد بـ 2670 جنيها، وفي الشراء إلى 2620 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا داخل محلات الصاغة.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية تراجعا جديدا، في محلات الصاغة ليباع الجرام الواحد حاليًا بـ 2288 جنيهًا، وفي الشراء وصل إلى 2245 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولا بمحافظات القاهرة والوجه البحري.

وعلى الرغم من الانخفاض المستمر لليوم الثاني على التوالي إلا أنّ مستويات التداول حاليا تبلغ مستويات قياسية وغير معتادة أمام المصريين.