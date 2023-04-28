صور “مجنونة” لأفعى ضخمة تلتهم سمكة كبيرة كاملة فوق الماء (شاهد)

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وطن – التقط مصور هاوٍ في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، صوراً خرافية، تظهر أفعى ضخمة في منتصف وجبتها وهي تلتهم سمكة كبيرة، أثناء محاولته الحصول على صورة لطائر “مالك الحزين”.

صور “مجنونة” لأفعى ضخمة تلتهم سمكة كبيرة كاملة

وقال المصور “إد مينز” لمحطة KSAT الإخبارية: “سمعت ضجة في الماء ثمّ طارَ مالك الحزين الأخضر. بعد ذلك لاحظت شيئًا يتحرك على الطبقة الخضراء من الطحالب في وسط النهر”.وفق ما نقل موقع people وترجمت وطن

وأضاف: “لقد كان بعيدًا جدًا بالنسبة لي لأرى ما كنت أنظر إليه حتى نظرت إليه من خلال عدسة الكاميرا فائقة التقريب”.

يقول المصور إنه عندما نظر من خلال هذه العدسة، اكتشف ثعبانًا مائيًا ذو ظهر ألماسيّ يفتح فمه على نطاق واسع لابتلاع سمكة كبيرة كاملة فوق الماء.

التقط المصور عدة لقطات للثعبان وهو يلتهم وجبته من زوايا مختلفة.

قال المصور مينز: “لقد كان مشهدًا رائعًا – شيء لم أره من قبل”. “لقد كان من المثير للغاية مشاهدة هذا الثعبان وهو يبتلع هذه السمكة ببطء. يبدو أن السمكة ستكون كبيرة جدًا بالنسبة لهذا الثعبان ولكن الثعابين قادرة على فتح فكها لالتهام بفريسة أكبر.”

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لقد كانت لحظة لا تنسى بشكل خاص بالنسبة للمصور “مينز” لأن تصويره للحيوانات هو “مجرد هواية تقاعد ولإبقاء صفحته على فيسبوك ممتعة.”

وفقًا لمتحف فلوريدا، فإن الثعابين المائية ذات الظهر الماسي غير سامة، وغالبًا ما توجد في موائل المياه العذبة.

وقال المتحف إن الثعابين تتغذى بشكل شبه حصري على أسماك المياه العذبة والضفادع. ويسيطر الثعبان على فريسته عن طريق الإمساك بها من خلال فكيه وابتلاعها بعد ذلك.