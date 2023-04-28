انتخابات الرئاسة التركية.. أصوات الخارج قد تقلب الموازين في وجه أردوغان

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وطن – بدأ مئات الآلاف من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في البلدان التي يعيشون فيها، وفي المراكز الحدودية التركية ، يوم الخميس ، قبل 17 يومًا من إجراء تركيا انتخابات محورية.

هناك 3.4 مليون ناخب تركي مسجل يعيشون خارج البلاد – أكثر من خمسة في المائة من إجمالي الناخبين – أي 64.1 مليون، وستعمل مراكز الاقتراع في 73 دولة.

على الرغم من أن إقبال الناخبين في الخارج يتراوح باستمرار حول 50 بالمائة فقط (مقارنة بحوالي 85 بالمائة في تركيا) ، فإن هذه الأصوات مهمة.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو متقلبان حقًا، ويشير متوسط ​​سبعة استطلاعات للرأي أجريت في أبريل إلى أن كيليجدار أوغلو قد يحصل على 50.3 في المائة في جولة الإعادة بينما يتمتع أردوغان بحوالي 49.7 في المائة، حسب موقع “ميدل إيست آي“.

وستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو ، مع تحديد موعد جولة الإعادة المتوقعة للرئاسة لمدة أسبوعين بعد إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات في المرة الأولى.

وقال أولاس تول ، مدير الأبحاث في مركز دراسات التأثير الاجتماعي، لموقع Middle East Eye إن الأصوات القادمة من الخارج قد تميل كفة الميزان لصالح أردوغان ، حيث يستطلع آراءه بقوة في أوروبا ، حيث يعيش غالبية المهاجرين الأتراك الذين هم في الغالب من المحافظين.

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وأضاف: “حصل أردوغان على ما يقرب من 60 في المائة من الأصوات القادمة من الخارج في 2018”.

ويعيش نصف الناخبين في الخارج في ألمانيا، حيث يصعب الوصول إلى مراكز الاقتراع بسبب أعدادهم المحدودة، وهذا هو السبب في أن كل من يمكنه جلب الناخبين إلى اللجان يفوز أيضًا بمعظم الأصوات.

وعلى الرغم من الطلبات ، رفضت السلطات الألمانية مضاعفة عدد مراكز الاقتراع في البلاد ، حسبما قال عاكف كاجاتاي كيليتش رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي.

وقالت السفارة الألمانية في أنقرة ، إن ألمانيا سمحت بـ16 مركز اقتراع في البعثات الدبلوماسية والفخرية لتركيا ، بزيادة ثلاث مراكز مقارنة بالسنوات السابقة.

أرادت أنقرة أن يكون لديها 26 مركز اقتراع لزيادة إقبال الناخبين.

وقال تول إن الأصوات في الخارج قد تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية بنسبة نصف في المائة.

وأضاف: “إذا ظل معدل الإقبال على حاله وتلقى أردوغان نفس المستوى من الدعم الذي حصل عليه في عام 2018 – حوالي 60 بالمائة – فسيكون التأثير 0.4 إلى 0.5 بالمائة”.

على سبيل المثال، إذا حصل على 47 في المائة من الأصوات في تركيا ، فيمكنك إضافة 0.5 في المائة إلى الحصيلة النهائية التي ستكون 47.5 في المائة بالنسبة له.

الأصوات ذات أهمية

القضية الثانية هي السباق البرلماني، ويتم توزيع إجمالي الأصوات القادمة من الخارج على جميع المحافظات الـ 81 في تركيا وفقًا لإجمالي أصوات كل حزب وعلى أساس عدد السكان في كل دائرة انتخابية.

وبسبب ذلك، فإن الأصوات من الخارج للأحزاب التي لا تقدم مرشحين في بعض المحافظات ستذهب هباء وستعمل بشكل غير مباشر لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.

وقال أيدين إينيس سيدانلي أوغلو ، المرشح البرلماني من الحزب الصالح القومي التركي المعارض في مدينة مرسين، وهو مواطن تركي ألماني، إن التصويت القادم من الخارج مهم للغاية في الانتخابات البرلمانية التي تشهد منافسة شديدة في بعض المحافظات، حيث قد يفوز حزب العدالة والتنمية أو يخسر اعتمادًا على الناخبين المقيمين في أوروبا.

وقال: “خسرت بعض الأحزاب في الماضي ثلاثة أو أربعة مقاعد لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية بسبب أصوات من الخارج.. أتوقع أن يتغير هذا في هذه الانتخابات”.

وأوضح أن فرص احتفاظ تحالف الشعب بقيادة أردوغان بالسيطرة على البرلمان أعلى من منافسه “تحالف الأمة”، لكن حتى لو نجح ، فمن المتوقع أن يكون للائتلاف الحاكم أغلبية ضئيلة للغاية.

ولهذا السبب من المهم لكلا الجانبين كسب أكبر عدد ممكن من النواب ، بما في ذلك من خلال استخدام الأصوات في الخارج.

ويتمتع مصطفى ينير أوغلو ، وهو مواطن تركي ألماني ومرشح برلماني في إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري بزعامة كيليجدار أوغلو ، بسنوات من الخبرة في السعي للحصول على أصوات في الخارج.

وقال: “أعتقد أن العديد من مؤيدي أردوغان السابقين سيغيرون رأيهم بشأنه بسبب الصعوبات الاقتصادية في تركيا.. يشعر العديد من الناخبين بالمشكلة من خلال أقاربهم الذين يعيشون في تركيا”.

ويذكر ينير أوغلو أن قرار أردوغان رفع رسوم الإعفاء من الخدمة العسكرية للمواطنين المقيمين في الخارج من 1000 يورو إلى 5563 يورو في السنوات الأخيرة أثار غضب بعض الناخبين ، حتى أنه دفع البعض إلى التنصل من جنسيتهم التركية.

ويعتقد المرشح أيضًا أن هناك مؤيدين للمعارضة تجنبوا إلى حد كبير صندوق الاقتراع في الانتخابات السابقة لكنهم سيصوتون هذه المرة ضد أردوغان.

وصرح أوغلو: “لا أعتقد أن أردوغان سيتمكن من البقاء فوق 60 في المائة من الدعم هذه المرة.. بالتأكيد لن يجتاز مستوى الخمسين في المائة.. كان الفارق بين أصوات المعارضة والحزب الحاكم 300 ألف فقط في الانتخابات الماضية. أعتقد أنه سينخفض ​​إلى مستوى 150 ألفا”.

وأصدر كيليجدار يوم الخميس، بيانًا يعد بإجراء تغييرات قانونية وتنظيمية لصالح المغتربين الأتراك، مثل السماح لهم بدفع معاشات تقاعدية أفضل إذا كان مقرهم في أوروبا أو تمديد الاستخدام المؤقت للسيارات أو الهواتف التي اشتروها في الخارج في تركيا.

وجادل أوغوز أوكونكو، وهو تركي ألماني آخر مرشح للبرلمان من حزب العدالة والتنمية في اسطنبول ، بأن وعود كيليجدار أوغلو ليست جديدة بشكل خاص.

وقال: “العديد من الأحزاب لديها نفس التعهدات الانتخابية”، مشيرًا إلى أن سياسات قطع تذاكر السفر إلى تركيا للمغتربين كانت تعهدًا مشتركًا.

وأضاف: “لا أعتقد بشكل خاص أن المعارضة ستحصل على المزيد من الأصوات من أوروبا”.

في الواقع يعتقد أوكونكو عكس ذلك، ويقول: “الادعاء بأن المزيد من الناخبين الذين يميلون إلى أردوغان سيظهرون متحمسين لتجنب تبديد الإنجازات التي حققها حزب العدالة والتنمية على مدى عقدين من الحكم”.

وأضاف: “سنزيد أصواتنا ، وليس لأن الناس خائفون ، بل لأنهم يعتقدون بصدق أن أردوغان هو الخيار الأفضل.. إنهم لا يريدون العودة إلى زمن الحكومات الائتلافية مع تحالف المعارضة من طاولة الستة.”