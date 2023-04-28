أحدهم ابنه.. ماذا وراء تعيين حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم لنائبين؟

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وطن- أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن حاكم الإمارة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أصدر مرسوما، اليوم الجمعة، بتعيين أحد أبنائه نائبا له، وذلك بعد وفاة شقيقه ونائبه الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في 2021.

محمد بن راشد آل مكتوم يُعين نائبين

وقال المرسوم إن دبي أصبح لديها الآن نائبا أولا وثانيا للحاكم، حيث سيكون “مكتوم بن محمد” نائباً أولاً، فيما سيشغل “أحمد بن محمد” منصب النائب الثاني لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

بمرسوم من محمد بن راشد

مكتوم بن محمد نائباً أولاً وأحمد بن محمد نائباً ثانياً لحاكم دبي أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل… pic.twitter.com/FNasjB0moc — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 28, 2023

ونص المرسوم على تعيين مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا أولا لحاكم الإمارة، والذي يتقلد منصب نائب حاكم منذ 2008 ويشغل حاليا منصب وزير المالية في الإمارات.

ولفت ذات المرسوم أيضا لتعيين أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا ثانيا، وهو أحد أبناء الشيخ محمد ورئيس مجلس دبي للإعلام.

ماذا وراء التعيينات الجديدة؟

تأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم بالإمارة وتوزيع المهام، في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد للحاكم ورئيس المجلس التنفيذي.

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والشيخ مكتوم بن محمد، إضافة إلى تعيينه نائباً أول للحاكم، يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الإماراتي، والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وهو الابن الثالث للشيخ محمد بن راشد.

وبالإضافة لمناصبه على المستوى الاتحادي في الدولة، يتولى الشيخ مكتوم عدداً من المناصب والمسؤوليات المهمة بالإمارة، وتتركز مسؤولياته في مجالات العمل الحكومي والاقتصادي فيها، حيث يتولى رئاسة عدد من الجهات والمجالس الحكومية والاقتصادية، ويسهم، بشكل مباشر، في رسم توجهات ومستقبل دبي.

فيما يُعتبر الشيخ أحمد بن محمد الابن الرابع للشيخ محمد بن راشد، ويشغل منصب رئيس «مجلس دبي للإعلام»، منذ الثاني من يونيو (حزيران) 2022، في الوقت الذي شغل فيه سابقاً منصب رئيس «الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور».

وجدير بالذكر أن قرارات التعيين التي أصدرتها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، تأتي بعد أقل من شهر على قرار مشابه عين بموجبه محمد بن زايد، حاكم أبوظبي، نائبين له هما الشيخ “هزاع بن زايد” والشيخ “طحنون بن زايد”.

محمد بن زايد يجري تعيينات جديدة

في 29 مارس/آذار الماضي، قالت وكالة أنباء الإمارات إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لأبو ظبي، أصدر قرارا بتعيين ابنه الشيخ خالد وليا للعهد في هذه الإمارة.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن رئيس الدولة عين أيضا الشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبو ظبي.

كما أصدر رئيس الإمارات، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفق المصدر نفسه.

وقد انتخب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مايو/أيار الماضي، عن عمر ناهز 74 عاما.

وتُعد التغييرات التي أحدثها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أواخر مارس الماضي، هي الأكبر التي يقرها منذ توليه رئاسة الدولة في مايو (أيار) 2022 خلفاً لأخيه خليفة بن زايد، وجاءت بعد فترة أطول نسبياً مما كان متوقعاً.

حيث ساد الترقب والتكهن بين الأوساط الإعلامية والخليجية بشأن من يقع عليه الاختيار ليكون ولي عهد أبوظبي المقبل، فكان تعيين الشيخ خالد بن محمد نجل رئيس الدولة خطوة متوقعة، في سياق سلسلة قرارات أعادت ترتيب بيت الحكم في الاتحاد الخليجي، الذي تكون من سبع إمارات على شاطئ الخليج الغربي، هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، منذ 1971 على يد الراحل الشيخ زايد بن نهيان.