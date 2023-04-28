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أحدهم ابنه.. ماذا وراء تعيين حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم لنائبين؟

دبي أصبح لديها الآن نائب أول وثان لحاكمها محمد بن راشد آل مكتوم، حيث سيكون "مكتوم بن محمد" نائباً أولاً، فيما سيشغل "أحمد بن محمد" منصب النائب الثاني لحاكم الإمارة

كتب فهمي الورغمي
محمد بن راشد آل مكتوم watanserb.com
محمد بن راشد آل مكتوم
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وطن- أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن حاكم الإمارة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أصدر مرسوما، اليوم الجمعة، بتعيين أحد أبنائه نائبا له، وذلك بعد وفاة شقيقه ونائبه الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في 2021.

محمد بن راشد آل مكتوم يُعين نائبين

وقال المرسوم إن دبي أصبح لديها الآن نائبا أولا وثانيا للحاكم، حيث سيكون “مكتوم بن محمد” نائباً أولاً، فيما سيشغل “أحمد بن محمد” منصب النائب الثاني لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ونص المرسوم على تعيين مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا أولا لحاكم الإمارة، والذي يتقلد منصب نائب حاكم منذ 2008 ويشغل حاليا منصب وزير المالية في الإمارات.

ولفت ذات المرسوم أيضا لتعيين أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا ثانيا، وهو أحد أبناء الشيخ محمد ورئيس مجلس دبي للإعلام.

بصفته حاكماً لدبي.. محمد بن راشد يعيّن نائبيْن له
بصفته حاكماً لدبي.. محمد بن راشد يعيّن نائبيْن له

ماذا وراء التعيينات الجديدة؟

تأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم بالإمارة وتوزيع المهام، في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد للحاكم ورئيس المجلس التنفيذي.

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والشيخ مكتوم بن محمد، إضافة إلى تعيينه نائباً أول للحاكم، يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الإماراتي، والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وهو الابن الثالث للشيخ محمد بن راشد.

وبالإضافة لمناصبه على المستوى الاتحادي في الدولة، يتولى الشيخ مكتوم عدداً من المناصب والمسؤوليات المهمة بالإمارة، وتتركز مسؤولياته في مجالات العمل الحكومي والاقتصادي فيها، حيث يتولى رئاسة عدد من الجهات والمجالس الحكومية والاقتصادية، ويسهم، بشكل مباشر، في رسم توجهات ومستقبل دبي.

فيما يُعتبر الشيخ أحمد بن محمد الابن الرابع للشيخ محمد بن راشد، ويشغل منصب رئيس «مجلس دبي للإعلام»، منذ الثاني من يونيو (حزيران) 2022، في الوقت الذي شغل فيه سابقاً منصب رئيس «الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور».

وجدير بالذكر أن قرارات التعيين التي أصدرتها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، تأتي بعد أقل من شهر على قرار مشابه عين بموجبه محمد بن زايد، حاكم أبوظبي، نائبين له هما الشيخ “هزاع بن زايد” والشيخ “طحنون بن زايد”.

محمد بن راشد يعين نجليه نائبين لإمارة دبي
محمد بن راشد يعين نجليه نائبين لإمارة دبي

محمد بن زايد يجري تعيينات جديدة

في 29 مارس/آذار الماضي، قالت وكالة أنباء الإمارات إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لأبو ظبي، أصدر قرارا بتعيين ابنه الشيخ خالد وليا للعهد في هذه الإمارة.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن رئيس الدولة عين أيضا الشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبو ظبي.
كما أصدر رئيس الإمارات، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفق المصدر نفسه.

وقد انتخب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مايو/أيار الماضي، عن عمر ناهز 74 عاما.

وتُعد التغييرات التي أحدثها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أواخر مارس الماضي، هي الأكبر التي يقرها منذ توليه رئاسة الدولة في مايو (أيار) 2022 خلفاً لأخيه خليفة بن زايد، وجاءت بعد فترة أطول نسبياً مما كان متوقعاً.

حيث ساد الترقب والتكهن بين الأوساط الإعلامية والخليجية بشأن من يقع عليه الاختيار ليكون ولي عهد أبوظبي المقبل، فكان تعيين الشيخ خالد بن محمد نجل رئيس الدولة خطوة متوقعة، في سياق سلسلة قرارات أعادت ترتيب بيت الحكم في الاتحاد الخليجي، الذي تكون من سبع إمارات على شاطئ الخليج الغربي، هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، منذ 1971 على يد الراحل الشيخ زايد بن نهيان.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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