ماذا تعرف عن الشيخ حمدان بن راشد الذي بكاه شقيقه حاكم دبي بعد وفاته؟

أُعلن صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة وزير المالية الإماراتي، حمدان بن راشد آل مكتوم، وذلك عن عمر يناهز الـ 76 عاماً. إثر تدهور في حالته الصحية.

محمد بن راشد ينعاه

ونعى نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة رصدتها “وطن”، نائبه وشقيقه. الأكبر الشيخ حمدان آل مكتوم.

وقال الشيخ محمد بن راشد: ”إنا لله وإنا إليه راجعون … رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم“.

إنا لله وإنا إليه راجعون … رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .. pic.twitter.com/xAw3rXIwoj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2021

مقرب من قطر

المغرد القطري الشهير، “بوغانم”، كتب قبل ساعات من وفاته، تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها: ” الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم صحته اليوم سيئة للغاية، بعد أن اشتد المرض عليه”.

كما أضاف “بوغانم”: “الله يشافيه ويقومه بالسلامة علاقته مع قطر ممتازة جداً”.

الشيخ/حمدان بن راشد آل مكتوم

صحته اليوم سيئه للغايه

بعد ان اشتد المرض عليه

الله يشافيه ويقومه بالسلامه

علاقته مع قطر ممتازه جدا" pic.twitter.com/MezQvgAjtN — بوغانم (@abughanim73) March 23, 2021

نعي من مسؤولين إماراتيين وسعوديين وقطريين

وفي السياق، نعاه عدد من المسؤولين الإماراتيين والسعوديين والقطريين على مواقع التواصل الاجتماعي. مقدمين التعازي لحاكم دبي.

فقدت الإمارات اليوم رجل من رجالها التاريخيين، وفقدنا شيخا عزيزا جليلا، رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وغفر له، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب أنجاله وآل مكتوم الكرام وأن يلهمهم الصبر ويحسن عزائهم، نسأل المولى جلّ وعلى أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان. pic.twitter.com/7q2FyznGp7 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 24, 2021

عظم الله اجر اهلنا في الامارات وعزائي ل آل مكتوم الكرام وعلى راسهم الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد … وغفر الله للمرحوم 🙏🏻 pic.twitter.com/QKw9JnSDmz — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 24, 2021

#حمدان_بن_راشد_آل_مكتوم في ذمة الله ..

تعازينا لأسرته وآل مكتوم وحكّام الإمارات ولشعب #الامارات الشقيق .. pic.twitter.com/0RiJ9F6hy8 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 24, 2021

إنا لله وإنا إليه راجعون .. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في ذمة الله .. اللهم اغفر له و ارحمه و أكرم نُزُله وأسكنه فسيح جناتك .. عظم الله أجرك يا وطن .. pic.twitter.com/atLcaV16g9 — Sarah Al Amiri (@SarahAmiri1) March 24, 2021

تعازينا إلى الشيخ محمد بن راشد وإلى أسرة آل مكتوم وإلى أهل #الامارات لوفاة الشيخ حمدان بن راشد سائلاً المولى له الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وإن لله وإن إليه راجعون #حمدان_بن_راشد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/vy5tfa3N36 — تميم آل ثاني (@TamemAlthani) March 24, 2021

من هو الشيخ حمدان بن راشد

وحمدان بن راشد سياسي إماراتي، شغل منصب وزير المالية، منذ 1971م أي منذ قيام الاتحاد بين الإمارات حتى وفاته.

هو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأخ شقيق للشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأخ شقيق للشيخ. محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وفق ويكبيديا

وهو أيضاً أخ شقيق للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

ومن أشهر مبادراته جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

متزوج من روضه بنت أحمد بن جمعه ال مكتوم. له 3 أبناء هم راشد وسعيد ومكتوم.

50 عاماً بمنصب وزير المالية

وعلى مدار 50 عاما، تولى الشيخ حمدان آل مكتوم، منصب وزير المالية في الإمارات منذ تشكيل أول حكومة. بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات في عام 1971.

وشغل الشيخ حمدان، خلال مسيرته العديد من المناصب المهمة في الإمارات ودبي، منها نائب حاكم دبي ورئيس بلدية دبي.

كما وُلد الشيخ حمدان، في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 1947 في دبي، ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية. والثانوية في ثانوية دبي.

ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج، وفقا لموقع بلدية دبي.

أول مهمة له بعد التخرج

وتسلم الشيخ حمدان رئاسة بلدية دبي مباشرة بعد تخرجه في منتصف الستينات.

وبقي في هذا المنصب حتى بعد تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة. والصناعة في أول حكومة اتحادية.

وكانت تلك الحكومة برئاسة شقيقه الراحل الشيخ مكتوم بن راشد، فور إعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971.

وشغل الشيخ حمدان منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد 7 أيام من إعلان الاتحاد.

كما عُرف عنه اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية. وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

رئاسة العديد من الهيئات

وترأس الشيخ حمدان العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دوراً حيوياً. في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي.

ومن أهمها: بلدية دبـي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول.

وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.

3 شهادات فخرية

وحصل الشيخ حمدان عام 2006 على 3 شهادات فخرية من الكلية الملكية البريطانية.

حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن. وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة.

وإلى جانب ذلك شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.

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