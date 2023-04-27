ملكة جمال كرواتيا في دولة إسلامية للمرة الأولى بعد قطر.. شاهد ماذا ارتدت! (فيديو)

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وطن- حققت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، حلمها أخيراً بتناول البقلاوة الشرقية في تركيا.

بقلاوة وبلح الشام

ووثقت إيفانا نول، عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، لحظة وصولها إلى جمهورية أذربيجان.

وكان في استقبال ملكة جمال كرواتيا، فتاة تبدو عربية، ورحبت بها قائلة: “أهلا بك في أذربيجان”.

ويبدو أن إيفانا ارتدت جمبسوت أزرق غير مكشوف وفاضح كعادتها في ملابسها.

ثم نشرت إيفانا فيديو آخر للحلويات الشرقية، مشيرة إلى أنها في العاصمة التركية، اسطنبول.

وكتبت إيفانا ساخرة: “أول يوم حين قررت أخيراً أن أبدا نظاماً غذائياً صارماً.. حلوياتي المفضلة.. مرحبا بلح الشام والبقلاوة.. لم أراكما منذ وقت طويل”.

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أحب تركيا

وسبق أن عبّرت إيفانا عن حبها لتركيا في وقت سابق، حين سألها متابع ما إذا كانت تستطيع التحدث باللغة التركية.

وأجابت ملكة جمال كرواتيا حينها: “لا أتحدث اللغة التركية ولكني أعرف كلمة واحدة فقط، هي بقلاوة”.

وتابعت: “أفتقد حقاً البقلاوة بالفستق الحلبي.. إذا كان أحدكم قادماً من تركيا إلى ميامي أرجوك أحضر لي بقلاوة بالفستق الحلبي”.

من هي إيفانا؟

صعدت إيفانا إلى الشهرة خلال كأس العالم في قطر بسبب صورها الجريئة. حيث تقدمت كرواتيا على طول الطريق إلى الدور نصف النهائي.

لفتت تصرفات ملكة جمال كرواتيا السابقة الأنظارَ، لأنها كانت تنتهك صراحةً قواعد اللباس الصارمة والمحافظة في البلاد. والتي تحظر على النساء إظهار أكتافهن أو أرجلهن أو بطونهن.

على الرغم من المخاطرة بالسجن، أخبرت إيفانا بيرس مورغان أنه لم يكن لديها سوى تفاعلات إيجابية مع السكان المحليين خلال كأس العالم، الذين أراد كثير منهم التقاط صورة معها.

ورأت إيفانا نول منتخب بلادها يخسر في الدور نصف النهائي، لكنها أشادت بهم، وأثنت على جهودهم.

وعلّقت على خسارة منتخب بلادها بالقول: “في بعض الأحيان في نصف النهائي نحصل على حكم سيئ، مثل أمس، الذي منح ركلة جزاء مقابل لا شيء وفقدنا فرصة الفوز باللقب. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا بلد صغير بقلب كبير وأنا فخورة بكوني كرواتية إلى الأبد وإلى الأبد”.

منذ البطولة، كانت تستفيد إلى أقصى حد من شهرتها الجديدة، وهي تتنقل حول العالم وتختلط مع نجوم هوليوود في الحفلات الفخمة. لكنها لم تنسَ ما جعلها في النهاية تشارك في الأضواء؛ كرة القدم.