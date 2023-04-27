جورجينا ورنالدو في أزمة حقيقة.. شاهد يكشف قصة شجار عنيف بينهما قبل صعود الطائرة!

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وطن- لا زالت الشائعات تطارد العارضة الأرجنتينية جورجينا رودر يغيز وشريكها البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، وكريستيانو رونالدو حول وجود أزمة في علاقتهما دون أن يخرج أي منهما لنفيها.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام وجود مسافة كبيرة بين عارضة الأزياء جورجينا وشريكها ولاعب نادي النصر رونالدو، الذي لا يتباهى على مواقع التواصل الاجتماعي بحبهما كما كان من قبل.

تفاصيل جديدة

ووفقا لموقع “okdiario” الإسباني، فإن وسائل الإعلام البرتغالية كشفت تفاصيل جديدة وأسباب هذه الأزمة سيئة السمعة، موضحة ما حدث في إحدى المناقشات بين جورجينا ورونالدو.

شجار قبل صعود الطائرة

وبحسب الموقع، اتصل شاهد بقناة “أبل بلانيليس” ليخبرها بكل ما حدث بين الزوجين فيما يبدو أنه أحد أقوى المعارك النقاشية بينهما ، قبل ركوب الطائرة الخاصة بهما، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه كشف كيف تصرف كل واحد منهما بعد الشجار.

وقال الشاهد أن” الأزمة بين كريستيانو وجورجينا حقيقية تمامًا “، مؤكدا أن لديه جهة اتصال لشخص يعمل مع الرحلات الجوية الخاصة، وأخبره بأنه كان لديهما نهجان كبير في صدريهما بعد صعودهما للطائرة في إشارة لغضبهما من بعضهما البعض.

وأوضح أن جورجينا صعدت على متن الطائرة غاضبة تمامًا ولم ترحب بأحد ، في حين كان كريستيانو رونالدو مهذبًا “.

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سبب استياء رونالدو

وقبل أيام قليلة ، في البرنامج التلفزيوني Noite das Estrelas على قناة CMTV البرتغالية ، أكدوا أن لاعب كرة القدم “سئم” من الموقف الذي تتبناه جورجينا رودريغيز ، والذي وصفوه بأنه “بعيد عن الواقع” و “قسري” و ” تافه “.

وقال دانيال ناسيمنتو ، الصحفي والمتعاون مع القناة الفضائية “رونالدو ليس سعيدًا. تقضي جورجينا يومها عالقة في مركز تسوق في الرياض وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت كريستيانو يجد هذه القصة غير مضحكة. هو فقط ينفق وينفق وينفق. والأسوأ من ذلك كله ، يعتقد أنه في مستوى كريستيانو. هي وحدها تضع نفسها على قاعدة التمثال وهو لا يحب ذلك على الإطلاق”.