السيتي يشعل الصراع على الصدارة بعد فوزه على أرسنال بالرباعية (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تغلب فريق مانشستر سيتي حامل اللقب على نظيره المتصدر أرسنال، برباعية ثمينة مقابل هدفين، الأربعاء، في قمة الجولة ال33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، كيفين دي بروين في الدقيقة ال7 وال54، وجون ستونز في الدقيقة ال45+1، و إرلينغ هالاند في الدقيقة ال95.

مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

كما وسجل فريق أرسنال الهدف اليتيم للفريق في المباراة عن طريق اللاعب روب هولدينج في الدقيقة ال86.

بأهداف دي بروين وهالاند وستونز 💙⚽ استمتع بملخص الفوز على أرسنال برباعية 💪#السيتي pic.twitter.com/S74Zdh5yl9 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 26, 2023

وشهدت المباراة التفوق الواضح لفريق مانشستر سيتي المستضيف لتلك المواجهة أمام منافسه أرسنال على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 52%.

7️⃣ مباريات فوز على التوالي في الدوري الممتاز ✨#السيتي pic.twitter.com/HL82JmgTS6 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 26, 2023

- Advertisement -

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المتصدر أرسنال إلى 8 تسديدات، كما واستحواذ بنسبة 48% على الكرة طيلة مجريات دقائق اللقاء.

الدوري الإنجليزي الممتاز

وسيلتقي فريق أرسنال أمام تشيلسي، الثلاثاء، بينما سيواجه مانشستر سيتي. أمام فولهام في الجولة ال34 القادمة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما ويتساوى فريق مانشستر سيتي مع أرسنال المتصدر في عدد مباريات الفوز هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 مباراة حتى يومنا هذا.

ويتصدر فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الأخير صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة لهذا الموسم.