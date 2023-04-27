الخميس, أبريل 27, 2023
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ابنة عمرو دياب في حفلة خاصة وصاخبة مع صديقاتها (فيديو)

صديقات جنا محتشمات ويرتدين بلاطين واسعة عكس جنا دياب التي تعتمد أسلوباً أكثر إثارة في ملابسها

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب في حفلة خاصة وصاخبة مع صديقاتها (فيديو) watanserb.com
جنا دياب وصديقاتها
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وطن– وثقت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، أجواء حفلة فتيات خاصة، في مكان مغلق مع صديقاتها.

ملهى ليلي مصغر!

ونشرت ابنة عمرو دياب فيديو وهي تقوم بالتراقص على أغنية أجنبية تؤديها بنفسها.

وكان صديقات جنا دياب يرددن الأغنية معها وسط أجواء صاخبة وغرفة بأضواء الملاهي الليلية.

وسبق أن نشرت جنا صوراً لها بين أصدقائها وهي ترتدي تنورة كشكش قصيرة جداً، مع توب وجاكيت أسود.

ملابس جريئة

اللافت أنّ صديقاتها كنّ محتشماتٍ ويرتدين بلاطين واسعة، عكس جنا دياب التي كشفت ساقيها حتى الفخذين بطريقة فاضحة.

وعلقت جنا دياب على الصور: “أوصي بالقفازات والأوشحة”.

 

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وكان أيضاً من الصور اللافتة الغريبة، حين كان صديقهم الشاب يضع يده على سرة بطن إحدى فتيات الشلة.

وجدّد المتابعون هجومَهم على جنا، خاصةً وأنّ هذا التعري جاء في شهر رمضان.

جنا تتحدث بلهجة والدتها

هذا وقد فاجأت جنا دياب متابعيها بالحديث باللهجة السعودية لأول مرة، بعدما كان كل حديثها باللغة الإنجليزية فقط.

ونشرت جنا عمرو دياب فيديو عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام“، توثق خلاله إعجابها بأصناف الطعام في أحد المقاهي في لندن.

وتقول جنا بلهجة والدتها السعودية زينة عاشور: “ماشاء الله، واو.. لأ كذه كثير على قلبي”.

اقتحام الأقصى

وفي خطوةٍ مفاجئة، علّقت جنا دياب على التطورات الأخيرة في فلسطين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام المسجدَ الأقصى وقامت باعتقال مئات المصلين.

في البداية، نشرت جنا دياب مقطعاً من لقاء الفنان الفرنسي فلسطيني الأصل، سان ليفانت، في أحد البرامج الشهيرة وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية.

ويقول سانت ليفانت في اللقاء: “لقد قلت سابقاً إن لديّ امتيازاً بكوني فلسطيناً.. وأريد أن أنتهز هذه الفرصة لأقول إنه في الأيام القليلة الماضية، القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان”.

وتحدث ليفانت عن سبب شعوره بالانتماء لفلسطين، كونَه نشأ فيها.

ثم نشرت جنا صورة كُتب عليها: “ما الإرهاب؟ هو أن تهاجم فلسطينيين غير مسلحين، خلال شهر رمضان، كلَّ عام”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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