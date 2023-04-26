كم مرة يجب أن تغسل شعرك ووجهك في الصيف؟ إليك الإجابة

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وطن- مع ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج شعرنا وبشرتنا إلى عناية أكثر من أي وقت مضى.

غالبًا ما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة، وأشعة الشمس الحارقة، والرطوبة المتزايدة على بشرتنا وشعرنا. مع العرق والأوساخ وتراكم الزيت الزائد، من المهم الحفاظ على النظافة المناسبة خلال أشهر الصيف.

ومع اقتراب هذا الفصل، قد يتساءل العديد من الأشخاص عن عدد مرات غسل الشعر والوجه.

يمكن أن يؤدي الغسل المتكرر إلى تجريد الجلد من الزيوت الطبيعية، في حين أن عدم الغسيل بشكل كافٍ يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام والشحوم.

مع ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج شعرنا وبشرتنا إلى عناية أكثر من أي وقت مضى. من أجل الشعور بالانتعاش والهدوء، يميل الكثير من الناس إلى غسل وجوههم وشعرهم أكثر من مرة. لكن هذا له تأثير سلبي.

العناية بالشعر

وفقا لموقع “news18“، يمكن أن تجعل حرارة الصيف فروة رأسك لزجة وجافة.

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لذا، ينصح الخبراء في فصل الصيف بعدم غسل الشعر كثيرًا. إذا كان شعركِ دهنيًا، يمكنكِ استخدام الشامبو كل يومين. إذا كان شعركِ جافًا، يمكنكِ غسل شعرك كل 2-3 أيام.

ولكن عند غسل الشعر الجاف، تأكدي من استخدام البلسم بكميات وفيرة لمنح شعرك رطوبة كافية.

إذا كان شعركِ دهنيًا وتحبين ممارسة التمارين الرياضية، فيمكنك غسل شعرك يوميًا أو يمكنك اختيار الشامبو الجاف أيضًا. يميل الشامبو الجاف إلى امتصاص الزيت من فروة رأسك.



وإذا أصبحت فروة رأسكِ دهنية للغاية خلال فصل الصيف، استخدمي شامبو أساسه حمض الساليسيليك مع الشامبو المعتاد.



ويمكن أن يصبح شعرك دهنيًا ومتسخًا بشكل أسرع إذا كنت تتعرق كثيرًا أو تقضي وقتًا طويلاً في الهواء الطلق.

العناية بالوجه

في فصل الصيف، يعتمد تكرار غسل وجهك على نوع بشرتك ومستوى نشاطك.

تتراكم الأوساخ على وجهك على مدار اليوم وإذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب، فقد تحتاج إلى غسل وجهك مرات أكثر للتخلص من الدهون الزائدة والعرق.

من الناحية المثالية، ينبغي للمرء أن يختار مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً). ولكن إذا تعرضنا لأشعة الشمس، اغسل وجهك باستخدام منظف معتدل.

إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة، قد ترغب في الحد من غسل وجهك مرة واحدة يوميًا أو كل يومين لتجنب تجريد بشرتك من زيوتها الطبيعية.