الأربعاء, أبريل 26, 2023
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في 4 ثوانٍ فقط.. لديك عيون نسر إذا اكتشفت حرف “O” في الصورة

ألعاب الأوهام البصرية تساعد الكثيرين على تحسين مداركهم للأشياء من حولهم عبر تحفيز صفات إيجابية لديهم مثل الصبر والتأني والسرعة بالإضافة لقوة الملاحظة والتركيز تحت ضغط الوقت

كتب فهمي الورغمي
اكتشاف حرف O بين حروف Qs watanserb.com
حاول اكتشاف حرف O بين حروف Qs
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وطن – في هذه الصورة الوهمية البصرية، يتم إخفاء الحرف O بين عدد من حروف Qs. ووحدهم الأفراد أصحاب النظر الثاقب والتركيز الدقيق، يمكنهم اكتشاف حرف O بين حروف Qs في 4 ثوانٍ فقط.. هل تستطيع؟ حاول الآن.

اكتشف حرف O بين حروف Qs في 4 ثوانٍ

لكن أولا، هل تعلم أن كلمة الوهم مشتقة من الكلمة اللاتينية illudere، والتي تعني السخرية أو الخداع. لذلك، فإن الفرضية الأساسية للخداع البصري هي خداع الدماغ البشري عن طريق مورابته وعدم إظهار الحقيقة بطريقة مباشرة أمامه.

تُعزز هذه الخدع والأوهام البصرية القدرات المعرفية لدى الكثيرين وتُحفز الدماغ على التفكير الإبداعي. إنها طريقة ممتعة لتحدي عقلك وتحسين مهاراتك في حل المشكلات.

أظهرت الدراسات أن الانخراط في مثل هذه الأنشطة الصّعبة للدماغ بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر التدهور المعرفي لدى البالغين وتحسين وظائف المخ بشكل عام.

هل تريد تحسين صحة دماغك؟

جرب إذن هذا التحدي السريع الآن!

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تظهر الصورة، المأخوذة عن موقع “JagranJosh سلسلة من الحروف Q.

اكتشاف حرف O بين حروف Qs watanserb.com
حاول اكتشاف حرف O بين حروف Qs

كما يوحي العنوان، يوجد فقط حرف O واحد في الصورة، وتحتاج إلى العثور عليه في 4 ثوانٍ.

تخلق سلسلة Qs وهمًا ويصبح العثور على O بين Qs تحديًا صعبًا.

تُعد تحديات الوهم البصري هذه طريقة مثيرة لاختبار قدراتك على ملاحظتك ومعدل ذكائك.

إنها أيضًا طريقة ممتعة وجذابة لتمضية الوقت بالتزامن مع تحسين قدراتك المعرفية.

هل وجدت الحرف O في 4 ثوان؟

مهمة العثور على الحرف O في 4 ثوان هي مهمة صعبة، في الواقع، لكنها ليست بالمستحيلة مع بعض التركيز والتدقيق في الصورة المرفقة.

فقط أولئك الذين يتمتعون بمهارات استثنائية في الملاحظة سيكونون قادرين على تحديد موقع الحرف O خلال المهلة الزمنية.

ولتعلم هنا أن سمة الصبر والقدرة على الاهتمام بالتفاصيل ضروريان للعثور على الحرف O بنجاح.

هل وجدت الحرف O في هذه الصورة؟

عجل فالساعة تدق.. سوف ينفد الوقت قريبا.

استمر في البحث.. أي نجاح حتى الآن؟

انتهى الوقت.. فهل وجدت الحرف O؟

نعتقد في “وطن” أن معظم متابعينا من أصحاب النظر الثاقب وذوي القدرات الذهنية القوية قد وجدوا بالفعل الحرف O.

تهانينا لكم لديكم مهارات تركيز وملاحظة ممتازة.

والآن.. هل ترغب في معرفة مكان الحرف O؟

تحقق من الإجابة أدناه:

يمكن رصد الحرف O في أقصى الجانب الأيمن من الصورة؛ يتم تمييزه بدائرة حمراء أدناه.

المصدرJagranJosh - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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