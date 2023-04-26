في 4 ثوانٍ فقط.. لديك عيون نسر إذا اكتشفت حرف “O” في الصورة

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وطن – في هذه الصورة الوهمية البصرية، يتم إخفاء الحرف O بين عدد من حروف Qs. ووحدهم الأفراد أصحاب النظر الثاقب والتركيز الدقيق، يمكنهم اكتشاف حرف O بين حروف Qs في 4 ثوانٍ فقط.. هل تستطيع؟ حاول الآن.

اكتشف حرف O بين حروف Qs في 4 ثوانٍ

لكن أولا، هل تعلم أن كلمة الوهم مشتقة من الكلمة اللاتينية illudere، والتي تعني السخرية أو الخداع. لذلك، فإن الفرضية الأساسية للخداع البصري هي خداع الدماغ البشري عن طريق مورابته وعدم إظهار الحقيقة بطريقة مباشرة أمامه.

تُعزز هذه الخدع والأوهام البصرية القدرات المعرفية لدى الكثيرين وتُحفز الدماغ على التفكير الإبداعي. إنها طريقة ممتعة لتحدي عقلك وتحسين مهاراتك في حل المشكلات.

أظهرت الدراسات أن الانخراط في مثل هذه الأنشطة الصّعبة للدماغ بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر التدهور المعرفي لدى البالغين وتحسين وظائف المخ بشكل عام.

هل تريد تحسين صحة دماغك؟

جرب إذن هذا التحدي السريع الآن!

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تظهر الصورة، المأخوذة عن موقع “JagranJosh سلسلة من الحروف Q.

كما يوحي العنوان، يوجد فقط حرف O واحد في الصورة، وتحتاج إلى العثور عليه في 4 ثوانٍ.

تخلق سلسلة Qs وهمًا ويصبح العثور على O بين Qs تحديًا صعبًا.

تُعد تحديات الوهم البصري هذه طريقة مثيرة لاختبار قدراتك على ملاحظتك ومعدل ذكائك.

إنها أيضًا طريقة ممتعة وجذابة لتمضية الوقت بالتزامن مع تحسين قدراتك المعرفية.

هل وجدت الحرف O في 4 ثوان؟

مهمة العثور على الحرف O في 4 ثوان هي مهمة صعبة، في الواقع، لكنها ليست بالمستحيلة مع بعض التركيز والتدقيق في الصورة المرفقة.

فقط أولئك الذين يتمتعون بمهارات استثنائية في الملاحظة سيكونون قادرين على تحديد موقع الحرف O خلال المهلة الزمنية.

ولتعلم هنا أن سمة الصبر والقدرة على الاهتمام بالتفاصيل ضروريان للعثور على الحرف O بنجاح.

هل وجدت الحرف O في هذه الصورة؟

عجل فالساعة تدق.. سوف ينفد الوقت قريبا.

استمر في البحث.. أي نجاح حتى الآن؟

انتهى الوقت.. فهل وجدت الحرف O؟

نعتقد في “وطن” أن معظم متابعينا من أصحاب النظر الثاقب وذوي القدرات الذهنية القوية قد وجدوا بالفعل الحرف O.

تهانينا لكم لديكم مهارات تركيز وملاحظة ممتازة.

والآن.. هل ترغب في معرفة مكان الحرف O؟

تحقق من الإجابة أدناه:

يمكن رصد الحرف O في أقصى الجانب الأيمن من الصورة؛ يتم تمييزه بدائرة حمراء أدناه.