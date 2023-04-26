الأربعاء, أبريل 26, 2023
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علا غانم وخالد يوسف بفيديوهات “قبيحة جداً” .. زوج الفنانة يفضحها على الملأ! (شاهد)

يأتي تداول هذا المقطع عبر تيك توك بعد أيامٍ قليلة من نجاح  الفنانة المصرية علا غانم في خلع زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب!

كتب أنس السالم
علا غانم والمخرج خالد يوسف watanserb.com
علا غانم والمخرج خالد يوسف
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وطن – فجّر رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، زوج الفنانة المصرية علا غانم سابقاً، مفاجأة من العيار الثقيل، زاعماً أنّها كانت على علاقة بالمخرج خالد يوسف، صاحب المقاطع الإباحية مع الممثلتين شيماء الحاج ومنى فاروق.

علا غانم والمخرج خالد يوسف

وقال رجل الأعمال عبد العزيز لبيب في لقاء، تم تداول مقطع منه على تيك توك، إن اصدقاءه احضروا له فيديوهات وصور قبيحة جداً لعلاقة بين علا غانم وخالد يوسف، مشيراً إلى أنه كلف أشخاصاً للبحث والتأكد منها.

وأضاف زوج علا غانم أنّ هناك أموراً أخرى يعمل عليها نفس الفريق، ومتعلقة بفنانين آخرين وسيتم كشفها خلال الفترة القريبة .

علا غانم تخلع زوجها عبد العزيز لبيب

يأتي تداول هذا المقطع عبر تيك توك، بعد أيامٍ قليلة من نجاح  الفنانة المصرية علا غانم في خلع زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، حيث اتهمته باقتحام منزلها مع مجموعة من الرجال والنساء، وقاموا بالاعتداء عليها وعلى والدتها بالضرب المبرح، قبل طردهما من المنزل.

وأصيبت علا غانم نتيجةَ ذلك الاعتداء بحالة أقرب إلى “ارتجاج في الدماغ“، واختلال في الأضلع اليمنى، أما والدتها فأصيبت بقدمها وذراعها، فيما قام زوجها ومن معه بسرقة جميع وسائل الاتصال من المنزل.

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علا غانم
علا غانم

وأوضح محامي علا غانم، المستشار عاصم قنديل، في تصريح له: “المحكمة قضت بخلع موكلتي علا غانم، ورفض الدعوى الفرعية المُقامة من الزوج المخلوع، كما رفضت المحكمة باقي طلباته التي كان قد تقدم بها في وقتٍ سابق”.

ونشرت علا غانم عبر خاصية “ستوري” حسابها في انستغرام، رسالة شكر للمحامي عاصم قنديل، وللقضاء المصري وقالت: “الحمد لله على كل شيء”.

ملكية الفيلا المتنازَع عليها

أما بشأن ملكية الفيلا المتنازَع عليها، فأشار قنديل إلى أنه بعد حصول غانم على حكم الخلع، من المتوقَّع أن تقضيَ نيابة الجيزة الكلية بتمكينها من مسكن الزوجية بمفردها وطرد لبيب.

وذلك بعدما أصدرت في وقت سابق قرار مشاركة الثنائي في مسكن الزوجية ومنع تعرض كل منهما للآخر لحين الانتهاء من الفصل في قضايا التعدي، ودعوى الخلع المقامة.

 

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ولفت قنديل إلى أنّ هناك مجموعة قضايا لم يصدر الحكم النهائي بها، بينها قضية اتهام لبيب بسبّ وقذف علا غانم ونشره الأكاذيب عنها، إذ ما زالت متداوَلة أمام القضاء.

وكان رجل الأعمال المصري عبد العزيز لبيب، اتَّهم في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، زوجتَه الفنانة علا غانم، بأنها تعيش تحت تأثير المخدرات، وطلب من المحققين أن يفحصوا ذلك، كما طلب منها سرعة العلاج من الإدمان.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل + تيك توك
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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