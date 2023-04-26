شبيهة كيم كارداشيان.. وفاة نجمة إباحية بطريقة مأساوية والتحقيقات جارية! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أعلنت عائلة إحدى نجمات منصة OnlyFans الإباحية، والتي عرفت بشبهها بكيم كارداشيان، عن وفاتها بسكتة قلبية بعد ساعات من إجراء جراحة تجميلية.

مفاجئة ومأساوية

توفيت كريستينا أشتن جوركاني ، 34 عامًا ، والمعروفة باسم أشتن جي على الإنترنت ، في مستشفى في كاليفورنيا أثناء تعافيها من العملية بحسب ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقالت عائلة كريستينا إن وفاتها “المفاجئة والمأساوية” في 20 أبريل / نيسان تخضع للتحقيق بعد “اتخاذ الإجراء التجميلي منعطفا نحو الأسوأ”.

تقوم عائلة عارضة الأزياء الحزينة الآن بجمع الأموال لجنازتها ، والتي من المقرر أن تقام في 4 مايو.

وكتبت عائلة شبيهة كيم كارداشيان على صفحة GoFundMe: “ببالغ الحزن والقلب المنكسر الشديد للغاية ، يتعين علينا أن نشارك في وفاة ابنتنا وأختنا الجميلة كريستينا أشتين جوركاني المحطمة والمؤسفة وغير المتوقعة”.

روحاً حرة ومحبة

وتابعت العائلة: “لقد كانت روحًا حرة محبة ومهتمة والتي كانت دائمًا تستغرق وقتًا لترسم ابتسامة على وجه أي شخص تقابله”.

- Advertisement -

وأضافت: “روح أشتين هي نور سيستمر إلى الأبد في أحبابها من حولها وأولئك الذين تركتهم وراءها.”

بعد تلقي مكالمة هاتفية “محمومة” في الساعات الأولى من يوم الخميس من الأسبوع الماضي ، قالت عائلة كريستينا إنهم هرعوا إلى المستشفى ليكونوا بجانب سريرها.

كابوس حي

ووصفوا “الكابوس الحي” المتمثل في مشاهدة كريستينا الصحية تتدهور في المستشفى بعد إصابتها بسكتة قلبية.

في الأسبوع الماضي ، كتب قريب كريستينا ، مايكل جوركاني ، على فيسبوك: “عائلتنا بحاجة إلى حدوث معجزة اليوم ، يرجى الدعاء من أجل قلب سليم ، فنحن بحاجة إلى كل البركات التي يمكننا الحصول عليها الآن”.

تأمل العائلة في جمع 40 ألف دولار لجنازة كريستينا.

تدفقت عبارات التقدير على العارضة الأمريكية ونجمة OnlyFans.

قال زميلتها في OnlyFans عارضة الأزياء ماديسون فوكس: “أنا محطمة للغاية لسماع الخبر السيء.. وخسارتك ، لقد ذهبت مبكرًا جدًا”.

وأضافت: “كانت أشتن جميلة مثل نفسها الطبيعية”.

وكتبت المؤثرة كريسثين جوميز: “ما زلت لا أصدق ذلك.. عندما رأيت الخبر كنت آمل أن تكون غير صحيحة … سنفتقدك كثيرًا. دائمًا على قيد الحياة في قلوبنا.”