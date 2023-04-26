الأربعاء, أبريل 26, 2023
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ثروة رونالدو أكثر من مليار دولار .. وجورجينا ستحصل على هذا المبلغ الهائل إذا انفصلا!

نظرًا لطول مدة علاقتهما وحقيقة أن جورجينا رودريغز هي أيضا أم لطفلي رونالدو، فإنها ستحصل على تعويض كبير في حال الانفصال.

كتب أنس السالم
أزمة بين جورجينا رودريغز و كريستيانو رونالدو ومؤشرات على قرب الانفصال watanserb.com
تقارير تحدثت عن أزمة بين جورجينا رودريغز و كريستيانو رونالدو ومؤشرات على قرب الانفصال
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وطن – تبلغ ثروة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، أكثر من مليار دولار، ووسط التقارير التي تتحدث عن أزمة في علاقته مع شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، يهتمّ كثيرون بمعرفة مقدار ما ستحصل عليه في حال انتهت العلاقة بالإنفصال.

تعويض جورجينا “كبير” في حال الإنفصال عن رونالدو

ونظرًا لطول مدة علاقتهما وحقيقة أن جورجينا رودريغز هي أيضا أم لطفلي رونالدو، فإنها ستحصل على تعويض كبير في حال الانفصال.

 

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ووفقًا لوسائل الإعلام البرتغالية، فإن جورجينا رودريغز ستحصل على أكثر من 35% من ثروة رونالدو إذا انفصلا، أي ما يقارب 350 مليون.

وسبق أن اعترفت العارضة، أن كونها صديقة كريستيانو رونالدو لها الكثير من الفوائد. لكنها أصرت على أنها من كسبت الأموال التي حصلت عليها.

وقالت في تصريحات صحفية، إنها تمتلك ثروة مكونة من 6 أرقام. مؤكدة أنها لا تعيش على ملايين رونالدو.

أنا جورجينا الجزء الثاني watanserb.com
عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز

ولم يتزوج رونالدو وجورجينا بعد على الرغم من علاقتهما الطويلة، وادعت جورجينا ذات مرة أنها تشعر بأنها متزوجة من رونالدو بالفعل.

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انفصال رونالدو وجورجينا

ونقلت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية عن عالم نفس برتغالي يدعى كوينتون أريس -في مقابلة مع البرنامج البرتغالي “نوإيتشي داستريليس” (ليلة النجوم)- تحليله سلوك الثنائي مؤخرا والنتائج التي توصل إليها.

ويقول أريس في البرنامج إن “رونالدو وجورجينا قد ينفصلان. سلوك رونالدو الأخير يظهر شيئين: أولهما أن حياته الشخصية ليست في لحظة سعادة. وأنه كلما ابتعد عن والدته دولوريس أفيرو يكون أقل حدة. ونعلم جميعا سبب ابتعاده بشكل متزايد عن عائلته”.

انفصال جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو

بينما أضاف الصحفي والمقدم المساعد في البرنامج دانيال ناسيمنتو أن “رونالدو ليس سعيدا. تقضي جورجيـنا أيامها في أحد مراكز التسوق بالرياض. وهذا من الأسباب التي جعلت كريستيانو مستاء من تصرفاتها؛ تنفق كثيرا من الأموال. والأسوأ من ذلك كله أنها تعتقد أنها على مستوى شهرة رونالدو، وهو لا يحب ذلك على الإطلاق”.

كما كشف المقدم الآخر في البرنامج ليو كايرو، عن أنه “كنت أقول ذلك منذ أشهر، العلاقة ليست مستقرة وقد ينفصلان. الحقيقة هي أن رونالدو سئم منها، هذا هو الواقع. ما زلت أقول إنه لن يكون هناك حفل زفاف”.

المصدرماركا - وطن - مواقع الكترونية - مواقع التواصل الاجتماعي
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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