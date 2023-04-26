الأربعاء, أبريل 26, 2023
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الهدهد

تحرش بسورية منتقبة داخل سيارة.. فيديو صادم فجر غضب السوريين

بحسب المادة 518 من قانون العقوبات السوري العام يُعاقب على التعرض للأخلاق العامة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات

كتب خالد الأحمد
التحرش بمنقبة في الشمال السوري watanserb.com
شخصان يتحرشان جنسياً بإمرأة منقبة داخل سيارة في الشمال السوري
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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو لشخصين يتحرشان جنسياً بإمرأة منقبة داخل سيارة في الشمال السوري، مما أثار غضباً واستياء واسعاً مطالبين بالقبض على المتحرشين ومحاسبتهما.

وأفاد ناشطون أن جهاز الأمن العام التابع للجيش الوطني في إدلب، أعلن القبض على المتهمين وأحدهما السائق يدعى “أحمد الربيع الحجي مكي” من “ريف حلب ـ العامرية”.

التحرش بسورية داخل سيارة في الشمال السوري

وبدا في المقطع المستفز شاب يقود سيارة وإلى جانبه عجوز وامرأة منقبة ويسألها العجوز الذي يبدو أنه لا يعرفها: “وين ساكنة” فتقول: “هون بالدانة بالخيم”.

وهنا يتدخل السائق بالحديث ليقول بأسلوب دنيء: “زبطيلو الوضع للحجي”.

فترد عليه بنية سليمة:” والله لو في أهلا وسهلاً” معتقدة أن السائق يقصد مساعدة العجوز لا نوايا دنيئة، وتوجهت للسائق قائلة: “لا تصور كاميرا شيلها الله يخليك”.

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ويرد السائق: “طولي بالك مشان الحجي بس” ويضيف متوجهاً بالكلام إلى المنقبة بتلميحات جنسية : “الشغل بالبرد زين والا ما زين” ، فيرد العجوز بايماءات جنسية:” “الشغل هو بالبرد”.

ويعاود السائق مطالباته غير الأخلاقية قائلاً :”زبطيلنا الحجي بهالبرد زبطيه” فيتدخل العجوز ليقول بوقاحة: “والله تلحقين أجر تلحقين ثواب”.

فترد المرأة بعفوية: “والله ما عنا يا حجي كلهن متجوزات” فيرد عليها: “انتي متجوزة زاد” فترد نعم وهنا يقول: “أي عادي يعني متجوزة، ويقول السائق له: “المتزوجة ما تزبط معك نخليها تعيف –أي تطلق من زوجها-“.

عقوبة التحرش في القانون السوري

ولا يوجد في القانون السوري ما يسمى بجرم التحرش، وإنما التعرض للآداب والأخلاق العامة، وبحسب المادة 518 من قانون العقوبات العام يُعاقب على التعرض للأخلاق العامة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات.

https://twitter.com/Sharqya_reporte/status/1650980210823647233?s=20

وتشدد العقوبة إذا كان الجرم مرتكباً بحق من لم يتم الخامسة عشرة من عمره وتشدد للحد الأعلى إذا كان من وقع عليه الجرم لم يتجاوز التاسعة من عمره.

ويبلغ أعداد النازحين السوريين في الشمال السوري نحو 2.1 مليون نازح، من أصل أكثر من 4 ملايين سوري يسكنون مناطق سيطرة المعارضة السورية.

في حين يبلغ عدد سكان المخيمات مليونا و43 ألفا و869 نازحا، يعيشون ضمن 1293 مخيما، من بينها 282 مخيما عشوائيا أقيمت في أراض زراعية، ولا تحصل على أي دعم أو مساعدة إنسانية أممية في سوريا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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