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الكونفيدينسيال : ما هي الفضيحة المذلة التي استخرجها محمد السادس من هاتف بيدرو سانشيز؟!

الصحيفة قالت إن حكومة "سانشيز" ضعيفة مع المغرب وقدمت تنازلات نادرة وخانت سنوات من النضال من قبل الحزب الاشتراكي بركلها جبهة لرليساريو من الخلف!

كتب سالم حنفي
ملك المغرب محمد السادس watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس
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وطن- نشرت صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية مقالا لخبير التنمية الإسباني خافيير فوميرو، تساءل فيه عن المعلومات المذلة التي استخرجها محمد السادس من هاتف بيدرو سانشيز من خلال اختراق هاتفه عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، ما جعلته يصمت عن أفعال المغرب التي تهدد أمن إسبانيا.

وقال “فوميرو” إن المعلومات التي نشرتها صحيفة “إلموندو” يوم الجمعة الماضي حول إعادة تسليح المغرب جعلتني أشعر بالقلق الشديد ، متناولا توقيع المغرب عقدًا مع الولايات المتحدة للحصول على 18 نظامًا لإطلاق صواريخ HIMARS و 112 صاروخًا أرض-أرض بثلاثة نماذج بمدى يتراوح من 82 إلى 305 كيلومترات.

مبررات الولايات المتحدة لعقد صفقة الأسلحة مع المغرب

وأشار االكاتب إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية شرحت هذه الصفقة من خلال الدور التجاوزي الذي تمنحه واشنطن للرباط في الحفاظ على الاستقرار في شمال إفريقيا ، وهو الأمر الذي يقلق الغرب دائمًا، والمتمثل في الجماعات الجهادية التي تعيش في تلك القارة وتشكل تهديدًا كامنًا للعالم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمغرب أن ينفذ بهذه الأسلحة مهمة مراقبة الحدود والطرق البحرية الاستراتيجية .

المغرب غير جدير بالثقة

وبحسب الكاتب، فإن المغرب أظهر مرارًا وتكرارًا أنه غير جدير بالثقة فيما يتعلق بإسبانيا، مع الإشارة إلى أنه من الواضح أن الجزائر هي خصمه الرئيسي في المنطقة ، لكن إسبانيا لاتستطيع أن تنام بسلام، موضح أنها حساسة للغاية لعملية إعادة التسلح هذه لأن سبتة ومليلية ينظر إليهما بشغف من الدولة المجاورة ، أكثر من ذلك بكثير بعد أن حصلت المملكة العلوية على اعتراف بسيادتها على الصحراء الغربية .

وأكد “فوميرو” على أن سبتة ومليلة هما المكان الذي تصبح فيه المشكلة صعبة، لأن “المزيد والمزيد من المحللين يفهمون أن حكومتنا في وضع ضعيف بصراحة فيما يتعلق بالدولة المجاورة”، موضحا ان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قدم تنازلات نادرة للرباط ، حتى أنه خان سنوات من النضال من قبل الحزب الاشتراكي ، الأمر الذي تسبب في مزيد من الغرابة.

التحول التاريخي في موقف إسبانيا من الصحراء

وتساءل “فوميرو” قائلا: “لماذا أعلن رئيس الوزراء الإسباني في مارس من العام الماضي عن تحول تاريخي في موقف إسبانيا من الصحراء الغربية؟ ولماذا قطعت إسبانيا دعمها التقليدي للشعب الصحراوي ووافقت على خطة الحكم الذاتي للإقليم الذي يدافع عنه البلد المجاور؟ لماذا تخلت إسبانيا عن موقفها التقليدي المتمثل في “الحياد النشط” في إطار الأمم المتحدة ، ووضعت نفسها ، لأول مرة في تاريخها ، لصالح أحد الأطراف رسميًا؟”.

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وواصل تساؤلاته قائلا: “لماذا كان هذا التغيير التجاوزي للموقف – الذي يتجاوز بيدرو سانشيز – غير متفق عليه مع حزب المعارضة الرئيسي ؟ ما هو الخطر الجسيم الذي برر هذه الحركة العدائية للغاية تجاه الجزائر (التي خاطرنا معها بالغاز) وشريكها الحكومي؟ وكيف انتقلنا من استضافتنا سرية لإبراهيم غالي في مستشفى إسباني إلى ركل جبهة البوليساريو من الخلف ؟”.

فضيحة التجسس المغربي على هاتف “سانشيز” عبر بيغاسوس

وتابع الكاتب قائلا:” هل لهذه الحركة أي علاقة بالأنباء التي كشفت عنها صحيفة الجارديان البريطانية في مايو من العام الماضي عن برنامج تجسس بيغاسوس ، مشيرة إلى أن المغرب هو الجاني المحتمل للتجسس على أكثر من 200 هاتف محمول إسباني تم اختياره كأهداف مراقبة من قبل أحد العملاء شركة NSO Group الإسرائيلية؟ والتي كان من بينها أجهزة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس“.

وتساءل مرة أخرى: “هل لدى المغرب أي معلومات استراتيجية استخرجها من تلك الهواتف هل يهدد الأمن القومي تسريب أسرار لا توصف؟”.

وانتهى “فوميرو” بمخاطبة القادة الإسبان قائلا: “هل نقبل الآن كل شيء من جيراننا لأن الفضيحة التي تعرض استقرا ر الائتلاف الحكومي الذي في السلطة حاليا يمكن أن تندلع للرأي العام؟”.

 

المصدرالكونفيدنسيال، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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