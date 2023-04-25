“أمازون روسيا” يجبر العاملات على التجرد من ملابسهن الداخلية وتفتيشهن بطريقة مهينة .. فيديو صادم

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وطن- أظهر مقطع فيديو تم تسريبه كيف تُجبر النساء على خلع ملابسهن وتحمل عمليات البحث والتفتيش للتأكد من أنهن لا يأخذن أشياء محظورة داخل أو خارج مكان عملهن في متجر Wildberries، البديل لـ”أمازون” في روسيا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” االبريطانية، تدار الشركة من قبل الأوليغارشية الصديقة لفلاديمير بوتين تاتيانا باكالتشوك ، 47 عامًا ، وهي مليارديرة عصامية وأم لسبعة أطفال، وكانت معلمة لغة إنجليزية ذات مرة ولديها علاقات وثيقة مع الكرملين .

وتم تصوير مقطع الفيديو في سان بطرسبرج – مسقط رأس بوتين – لكن من الواضح أنه يُظهر كيف تُجبر موظفاتها في العديد من المواقع على خلع ملابسهن الداخلية للخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها المفتشين مرتين يوميا (صباح ومساء).

أكبر سوق للإنترنت في روسيا

وانتشرت منصة Bakalchuk Wildberries كأكبر سوق على الإنترنت في روسيا مع أكثر من 48000 موظف وسط مزاعم بأنها استفادت من الواردات “الرمادية” التي تجاوزت العقوبات الغربية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد تسببت اللقطات المسربة في مقطع الفيديو بصدمة في روسيا ، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش الصباحية تتم لمنع موظفي المستودعات من حمل الهواتف أو الساعات إلى مكان العمل.

العمل تحت إشراف الكاميرات

وتشير تقارير أخرى إلى أن يوم العمل في مستودعات Wildberries ينتهي بالتفتيش وتجريد الملابس الداخلية، في حين يعمل العمال ، تحت إشراف كاميرات الفيديو.

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وبحسب الصحيفة، فإن الفيديو تم تصويره من قبل صحفيين تابعين لموقع “لايف روسيا”، الذين تخفوا كعاملين في المنصة التسويقية وعملوا بها لمدة 3 أيام فقط.

ثروة باكالتشوك

وتبلغ ثروة باكالتشوك – أغنى امرأة في روسيا – 10.7 مليار جنيه إسترليني ، إلا أن إمبراطوريتها تعرضت للإضرابات الأخيرة بسبب متطلبات عملها الصارمة.

وواجهت مؤخرًا تمردًا للقوى العاملة في جميع أنحاء روسيا بسبب قواعد جديدة صارمة لخصم الأموال من مدفوعات الموظفين إذا اشتكى أحد العملاء من أنه تم إرسال العنصر الخطأ أو بسبب عيوب في المنتج.

باكالتشوك تربطها علاقة متينة مع بوتين

وحققت أساليبها نجاحًا مذهلاً خلال حرب بوتين في أوكرانيا مع زيادة بنسبة 95 في المائة على أساس سنوي في المبيعات، في حين أن بوتين يستشيرها بشأن سياسات البيع بالتجزئة في الاجتماعات عبر الإنترنت.

تم إنشاء المنصة في الأصل من قبل Bakalchuk عندما كانت في إجازة أمومة في عام 2004

كان لديها 1.5 مليار طلب في عام 2022 كقناة حيوية للبيع بالتجزئة في وقت تعرض فيه الاقتصاد الروسي لعقوبات عقابية بسبب حرب بوتين ضد أوكرانيا .

وفرضت كييف عقوبات على كل من Wildberries و Bakalchuk كبائعين للزي العسكري والدعاية الروسية.