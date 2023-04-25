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“أمازون روسيا” يجبر العاملات على التجرد من ملابسهن الداخلية وتفتيشهن بطريقة مهينة .. فيديو صادم

عمليات التفتيش تتم لمنع موظفي المستودعات من حمل الهواتف أو الساعات إلى مكان العمل صباحا وللتأكد من عدم أخذهن أشياء من مكان العمل مساء

كتب سالم حنفي
أمازون روسيا
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وطن- أظهر مقطع فيديو تم تسريبه كيف تُجبر النساء على خلع ملابسهن وتحمل عمليات البحث والتفتيش للتأكد من أنهن لا يأخذن أشياء محظورة داخل أو خارج مكان عملهن في متجر Wildberries، البديل لـ”أمازون” في روسيا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” االبريطانية، تدار الشركة من قبل الأوليغارشية الصديقة لفلاديمير بوتين تاتيانا باكالتشوك ، 47 عامًا ، وهي مليارديرة عصامية وأم لسبعة أطفال، وكانت معلمة لغة إنجليزية ذات مرة ولديها علاقات وثيقة مع الكرملين .

وتم تصوير مقطع الفيديو في سان بطرسبرج – مسقط رأس بوتين – لكن من الواضح أنه يُظهر كيف تُجبر موظفاتها في العديد من المواقع على خلع ملابسهن الداخلية للخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها المفتشين مرتين يوميا (صباح ومساء).

أكبر سوق للإنترنت في روسيا

وانتشرت منصة Bakalchuk Wildberries كأكبر سوق على الإنترنت في روسيا مع أكثر من 48000 موظف وسط مزاعم بأنها استفادت من الواردات “الرمادية” التي تجاوزت العقوبات الغربية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد تسببت اللقطات المسربة في مقطع الفيديو بصدمة في روسيا ، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش الصباحية تتم لمنع موظفي المستودعات من حمل الهواتف أو الساعات إلى مكان العمل.

العمل تحت إشراف الكاميرات

وتشير تقارير أخرى إلى أن يوم العمل في مستودعات Wildberries ينتهي بالتفتيش وتجريد الملابس الداخلية، في حين يعمل العمال ، تحت إشراف كاميرات الفيديو.

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يُقال إن العمال في Wildberries ، التي تعادل أمازون في روسيا ، يتم تفتيشهم عراة مرتين في اليوم لإيقاف العناصر المحظورةالائتمان: East2West
يُقال إن العمال في Wildberries ، التي تعادل أمازون في روسيا ، يتم تفتيشهم عراة مرتين في اليوم لإيقاف العناصر المحظورةالائتمان: East2West

وبحسب الصحيفة، فإن الفيديو تم تصويره من قبل صحفيين تابعين لموقع “لايف روسيا”، الذين تخفوا كعاملين في المنصة التسويقية وعملوا بها لمدة 3 أيام فقط.

يُعتقد أن الفيديو المسرب تم تصويره في سان بطرسبرجالائتمان: East2West
يُعتقد أن الفيديو المسرب تم تصويره في سان بطرسبرجالائتمان: East2West

ثروة باكالتشوك

وتبلغ ثروة باكالتشوك – أغنى امرأة في روسيا – 10.7 مليار جنيه إسترليني ، إلا أن إمبراطوريتها تعرضت للإضرابات الأخيرة بسبب متطلبات عملها الصارمة.

وواجهت مؤخرًا تمردًا للقوى العاملة في جميع أنحاء روسيا بسبب قواعد جديدة صارمة لخصم الأموال من مدفوعات الموظفين إذا اشتكى أحد العملاء من أنه تم إرسال العنصر الخطأ أو بسبب عيوب في المنتج.

باكالتشوك تربطها علاقة متينة مع بوتين

وحققت أساليبها نجاحًا مذهلاً خلال حرب بوتين في أوكرانيا مع زيادة بنسبة 95 في المائة على أساس سنوي في المبيعات، في حين أن بوتين يستشيرها بشأن سياسات البيع بالتجزئة في الاجتماعات عبر الإنترنت.

تم إنشاء المنصة في الأصل من قبل Bakalchuk عندما كانت في إجازة أمومة في عام 2004

كان لديها 1.5 مليار طلب في عام 2022 كقناة حيوية للبيع بالتجزئة في وقت تعرض فيه الاقتصاد الروسي لعقوبات عقابية بسبب حرب بوتين ضد أوكرانيا .

وفرضت كييف عقوبات على كل من Wildberries و Bakalchuk كبائعين للزي العسكري والدعاية الروسية.

المصدر ذا صن ،رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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