طرق بسيطة لتخزين الزنجبيل والثوم طوال الصيف

وطن–الزنجبيل والثوم هما عنصران أساسيان في كل مطبخ ولهما أهمية خاصة خلال موسم الصيف.كل منهما يقدم مجموعة معينة من الفوائد الصحية ذات الصلة بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارة.
الزنجبيل
وفقا لموقع “timesofindia“، يتمتع الزنجبيل بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وهو أمر مهم بشكل خاص في أوقات ارتفاع الحرارة والرطوبة.
يمكن أن يساعد الزنجبيل أيضًا على الهضم وتهدئة اضطراب المعدة، مما يجعله مكونًا قيمًا في وصفات الصيف التي قد تكون أثقل أو يصعب هضمها.
الثوم
ثبت أن الثوم يساعد في خفض ضغط الدم، والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص خلال فصل الصيف عندما تتسبب الحرارة والجفاف في ارتفاع ضغط الدم.
يعتبر الثوم أيضًا مضادًا حيويًا طبيعيًا يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة، وهو أمر يمكن أن يكون مهمًا في وقت يكون فيه الكثير من الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.
وللتغلب على مثل هذه المشاكل، لدينا بعض النصائح الرائعة حول كيفية إبقائها طازجة خلال فصل الصيف.
نصائح لتخزين الزنجبيل
- لتخزين الزنجبيل في فصل الصيف، قم بحفظه في كيس محكم الغلق واحتفظ به في الثلاجة. بفضل الكيس المحكم، لن تصل الرطوبة والأكسجين إلى الزنجبيل ولن يفسد. يمكن تخزينه لمدة شهرين عن طريق الاحتفاظ به في كيس محكم الإغلاق وتخزينه في الثلاجة.
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- إذا تم تقطيع الزنجبيل أو تقشيره ولم يتم استخدامه، فبدلاً من رميه، لف الجذور المقشرة بالبلاستيك واحتفظ بها في الثلاجة. بهذه الطريقة، يمكن تخزين الزنجبيل لمدة تصل إلى أسبوع.
- قم بتقطيع الزنجبيل وخزنه في وعاء محكم الغلق في الثلاجة. بهذه الطريقة يمكن تخزينه لمدة شهرين دون أن يفسد.
نصائح لتخزين الثوم لمدة أطول
- لتخزين الثوم لمدة 6 أشهر تقريبًا، احفظه بعيدًا عن ضوء الشمس وفي منطقة مظلمة نوعًا ما. كلما قل تعرضه للضوء، كلما كان ذلك أفضل.
- إذا كنت قد قمت بتقشير فصوص الثوم ولكن لم تقم بإستخدامها، فبدلاً من التخلص منها، قم بتخزينها في وعاء محكم الغلق واحتفظ بها في الثلاجة. يمكن استخدام الثوم لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، إذا تم تقطيع الثوم، فإن تخزينه لفترة طويلة يقلل من فعاليته.
- لا يحتفظ الناس بالثوم في الثلاجة. ولكن بالطريقة الصحيحة، يمكن حفظه هناك لإبقائه طازجًا.