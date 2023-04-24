تشيلسي يقترب من التوقيع مع المدرب بوكيتينو

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 51 عاماً، قريب من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة نادي تشيلسي الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “تليغراف” البريطانية، بأن مدرب باريس سان جيرمان السابق بوكيتينو، يقترب من تولي مهام تدريب فريق تشيلسي (البلوز)، خلفاً للمدرب الحالي المؤقت لامبارد.

بوكيتينو وتدريب تشيلسي

وارتبط اسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي. بعد صرف نظر إدارة النادي التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا وبرشلونة السابقين، وكذلك مدرب بايرن ميونخ السابق يويليان ناغلسمان.

🚨🔵 Mauricio Pochettino, now closer than ever to get Chelsea manager job after new crucial round of positive talks tonight. #CFC Negotiations entering final stages — still waiting for formal contract to be sent, checked and signed. ℹ️ Pochettino would join in June, NOT now. pic.twitter.com/fhQBJ4WrT1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2023

كما ولا يفكر نادي توتنهام في عودة المدرب بوكيتينو مهام تدريب الفريق من جديد، بعد إقالته للمدرب الحالي كريستيان ستيليني، عقب الهزيمة القاسية. أمام نيوكاسل يونايتد بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

ورحل الأرجنتيني بوكيتينو عن صفوف تدريب باريس سان جيرمان مع نهاية موسم عام 2022، بعد إقالته من قبل إدارة النادي الباريسي.

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تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وتراجع مستوى فريق تشيلسي هذا الموسم، بعد النتائج المخيبة لعشاقه ومحبيه على صعيد البطولات المحلية والقارية، كان أخرها توديع دوري أبطال أوروبا. بعد الخسارة أمام ريال مدريد في مباراتي الذهاب وإياب دور الربع النهائي برباعية نظيفة دون مقابل.

ولعب البلوز 31 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، حقق فيها الفوز في 10 مباريات فقط، وتعادل في 10 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 12 مباراة أخرى.

صحيفة "تليجراف" الإنجليزية 📰 ماوريسيو بوكيتينو يقترب من تولي منصب المدير الفني لتشيلسي 🔵🆕 pic.twitter.com/Hfxk9En9rx — FilGoal (@FilGoal) April 24, 2023

كما وسيلتقي فريق تشيلسي. أمام برينتفورد، الأربعاء، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ميدان ملعب ( ستامفورد بريدج).

ويتواجد تشيلسي في المركز ال11 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 39 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 75 نقطة لهذا الموسم.