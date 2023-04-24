الإثنين, أبريل 24, 2023
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رياضة

تشيلسي يقترب من التوقيع مع المدرب بوكيتينو

تشيلسي يتطلع إلى التعاقد مع المدرب الأرجنتيني بوكيتينو

كتب فارس أبو شيحة
بوكيتينو وتدريب تشيلسي watanserb.com
بوكيتينو وتدريب تشيلسي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 51 عاماً، قريب من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة نادي تشيلسي الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “تليغراف” البريطانية، بأن مدرب باريس سان جيرمان السابق بوكيتينو، يقترب من تولي مهام تدريب فريق تشيلسي (البلوز)، خلفاً للمدرب الحالي المؤقت لامبارد.

بوكيتينو وتدريب تشيلسي

وارتبط اسم المدرب  الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي. بعد صرف نظر إدارة النادي التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا وبرشلونة السابقين، وكذلك مدرب بايرن ميونخ السابق يويليان ناغلسمان.

كما ولا يفكر نادي توتنهام في عودة المدرب بوكيتينو مهام تدريب الفريق من جديد، بعد إقالته للمدرب الحالي كريستيان ستيليني، عقب الهزيمة القاسية. أمام نيوكاسل يونايتد بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

ورحل الأرجنتيني بوكيتينو عن صفوف تدريب باريس سان جيرمان مع نهاية موسم عام 2022، بعد إقالته من قبل إدارة النادي الباريسي.

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تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وتراجع مستوى فريق تشيلسي هذا الموسم، بعد النتائج المخيبة لعشاقه ومحبيه على صعيد البطولات المحلية والقارية، كان أخرها توديع دوري أبطال أوروبا. بعد الخسارة أمام ريال مدريد في مباراتي الذهاب وإياب دور الربع النهائي برباعية نظيفة دون مقابل.

ولعب البلوز 31 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، حقق فيها الفوز في 10 مباريات فقط، وتعادل في 10 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 12 مباراة أخرى.

كما وسيلتقي فريق تشيلسي. أمام برينتفورد، الأربعاء، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ميدان ملعب ( ستامفورد بريدج).

الأرجنتيني بوكيتينو
الأرجنتيني بوكيتينو

ويتواجد تشيلسي في المركز ال11 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 39 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 75 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صحيفة التليغراف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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