تشيلسي يقترب من التوقيع مع المدرب بوكيتينو

وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 51 عاماً، قريب من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة نادي تشيلسي الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “تليغراف” البريطانية، بأن مدرب باريس سان جيرمان السابق بوكيتينو، يقترب من تولي مهام تدريب فريق تشيلسي (البلوز)، خلفاً للمدرب الحالي المؤقت لامبارد.

وارتبط اسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي. بعد صرف نظر إدارة النادي التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا وبرشلونة السابقين، وكذلك مدرب بايرن ميونخ السابق يويليان ناغلسمان.

🚨🔵 Mauricio Pochettino, now closer than ever to get Chelsea manager job after new crucial round of positive talks tonight. #CFC

Negotiations entering final stages — still waiting for formal contract to be sent, checked and signed.

ℹ️ Pochettino would join in June, NOT now. pic.twitter.com/fhQBJ4WrT1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2023