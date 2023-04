أشرف حكيمي يرد على رسالة هبة عبوك الحادة التي وجهتها له.. شاهد ما فعله!

- Advertisement -

وطن – يبدو أن لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي قد وجه رسالة هامة لزوجته السابقة الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك التي اعلنت مؤخرا الانفصال عنه، من خلال سفره إلى المغرب خلال عيد الفطر لقضاء بعض الوقت مع الأيتام من جمعية باب الريان.

ونشر أشرف حكيمي عبر حسابه على موقع لتدوين المصغر “تويتر” صورا له خلال زيارته للجمعية ورسمه البسمة على وجوه الأطفال الايتام خلال العيد.

وعلق عليها بالقول: “سعيد لقضاء عيد الفطر مع عائلة باب ريان! يا له من إلهام لرؤية الفرح على وجوه الأطفال”.

كما شوهد “حكيمي” في مقطع فيديو تداوله ناشطون على “تويتر” وهو يتفاعل ويلعب مع الأطفال، فيم ظهرو وهم يغنون ألحان مغربية جميلة.

وكانت هبة عبوك ، قد وجهت رسالة حادة لأشرف حكيمي من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على انستغرام.

وقامت هبة عبوك بنشر صورة لها عبر استوري انستغرام مع أغنية ديستني تشايلد ‘Survivor’ في الخلفية.

وحملت كلمات الأغنية رسالة واضحة لأشرف حكيمي بعد ما اكدته وسائل الإعلم بأنه قام بتسجيل كامل أملاكه باسم والدته، قائلة: “الآن بعد أن خرجت من حياتي ، أنا أفضل بكثير. كنت تعتقد أنني سأكون ضعيفة بدونك ، لكنني أقوى. كنت تعتقد أنني سوف أفلس بدونك ، لكنني أغنى. كنت تعتقد أنني سأكون حزينة بدونك ، أضحك أكثر “.

Not Hakimi’s soon to be ex-wife shading him with this post.. pay attention to the song in the background 😭😭😭 pic.twitter.com/ePK44tt10L

— Kwadwo Sheldon (@kwadwosheldon) April 21, 2023