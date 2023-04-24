الإثنين, أبريل 24, 2023
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أشرف حكيمي يرد على رسالة هبة عبوك الحادة التي وجهتها له.. شاهد ما فعله!

أشرف حكيمي قام بالاحتفال بعيد الفطر مع أطفال جمعية باب الريان للايتام في بلده المغرب بعد ساعات قليلة من رسالة حادة وجهتها له هبة عبوك

كتب سالم حنفي
أشرف حكيمي في المغرب عيد الفطر watanserb.com
لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي
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وطن – يبدو أن لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي قد وجه رسالة هامة لزوجته السابقة الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك التي اعلنت مؤخرا الانفصال عنه، من خلال سفره إلى المغرب خلال عيد الفطر لقضاء بعض الوقت مع الأيتام من جمعية باب الريان.

ونشر أشرف حكيمي عبر حسابه على موقع لتدوين المصغر “تويتر” صورا له خلال زيارته للجمعية ورسمه البسمة على وجوه الأطفال الايتام خلال العيد.

وعلق عليها بالقول: “سعيد لقضاء عيد الفطر مع عائلة باب ريان! يا له من إلهام لرؤية الفرح على وجوه الأطفال”.

كما شوهد “حكيمي” في مقطع فيديو تداوله ناشطون على “تويتر” وهو يتفاعل ويلعب مع الأطفال، فيم ظهرو وهم يغنون ألحان مغربية جميلة.

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هبة عبوك توجه رسالة حادة لأشرف حكيمي

وكانت هبة عبوك ، قد وجهت رسالة حادة لأشرف حكيمي من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على انستغرام.

وقامت هبة عبوك بنشر صورة لها عبر استوري انستغرام مع أغنية ديستني تشايلد ‘Survivor’ في الخلفية.

وحملت كلمات الأغنية رسالة واضحة لأشرف حكيمي بعد ما اكدته وسائل الإعلم بأنه قام بتسجيل كامل أملاكه باسم والدته، قائلة: “الآن بعد أن خرجت من حياتي ، أنا أفضل بكثير. كنت تعتقد أنني سأكون ضعيفة بدونك ، لكنني أقوى. كنت تعتقد أنني سوف أفلس بدونك ، لكنني أغنى. كنت تعتقد أنني سأكون حزينة بدونك ، أضحك أكثر “.

زواج هبة عبوك وأشرف حكيمي

يشار إلى أن هبة عبوك التي تزوجت من أشرف حكيمي منذ عام 2020 لديها ولدان مع لاعب باريس سان جيرمان.

وتقدمت هبة عبوك بطلب للطلاق في مارس 2023 في نفس الوقت الذي اتهمت فيه فتاة فرنسية أشرف حكيمي باغتصابها.

صدمة هبة عبوك

وبحسب ما ورد طلبت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 36 عامًا نصف ممتلكات حكيمي ، لكن يُفترض أن المحكمة أبلغتها أن زوجها المليونير لا يملك شيئًا لأن جميع ممتلكاته مسجلة باسم والدته.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن هبة عبوك شعرت بالصدمة مما اكتشفته، مشيرة إلى أنها تفكر حاليا برفع قضية عليه تتهمه فيها بالاحتيال والتهرب الضريبي.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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