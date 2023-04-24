أشرف حكيمي يرد على رسالة هبة عبوك الحادة التي وجهتها له.. شاهد ما فعله!

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وطن – يبدو أن لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي قد وجه رسالة هامة لزوجته السابقة الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك التي اعلنت مؤخرا الانفصال عنه، من خلال سفره إلى المغرب خلال عيد الفطر لقضاء بعض الوقت مع الأيتام من جمعية باب الريان.

ونشر أشرف حكيمي عبر حسابه على موقع لتدوين المصغر “تويتر” صورا له خلال زيارته للجمعية ورسمه البسمة على وجوه الأطفال الايتام خلال العيد.

وعلق عليها بالقول: “سعيد لقضاء عيد الفطر مع عائلة باب ريان! يا له من إلهام لرؤية الفرح على وجوه الأطفال”.

Heureux d'avoir passé l’Aid Fitr avec la famille de Bab Rayan ! 👏🏽 Quelle inspiration de voir la joie sur les visages des enfants ✨ pic.twitter.com/FcHxBu4DDW — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) April 23, 2023

كما شوهد “حكيمي” في مقطع فيديو تداوله ناشطون على “تويتر” وهو يتفاعل ويلعب مع الأطفال، فيم ظهرو وهم يغنون ألحان مغربية جميلة.

Lors de sa visite hier au foyer de Bab Rayan les enfants ont chanté Diro Niya à Achraf Hakimi 🥹🇲🇦 pic.twitter.com/QrOfhZOl0W — Maghreb united (@chouine_fr) April 23, 2023

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هبة عبوك توجه رسالة حادة لأشرف حكيمي

وكانت هبة عبوك ، قد وجهت رسالة حادة لأشرف حكيمي من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على انستغرام.

وقامت هبة عبوك بنشر صورة لها عبر استوري انستغرام مع أغنية ديستني تشايلد ‘Survivor’ في الخلفية.

وحملت كلمات الأغنية رسالة واضحة لأشرف حكيمي بعد ما اكدته وسائل الإعلم بأنه قام بتسجيل كامل أملاكه باسم والدته، قائلة: “الآن بعد أن خرجت من حياتي ، أنا أفضل بكثير. كنت تعتقد أنني سأكون ضعيفة بدونك ، لكنني أقوى. كنت تعتقد أنني سوف أفلس بدونك ، لكنني أغنى. كنت تعتقد أنني سأكون حزينة بدونك ، أضحك أكثر “.

Not Hakimi’s soon to be ex-wife shading him with this post.. pay attention to the song in the background 😭😭😭 pic.twitter.com/ePK44tt10L — Kwadwo Sheldon (@kwadwosheldon) April 21, 2023

زواج هبة عبوك وأشرف حكيمي

يشار إلى أن هبة عبوك التي تزوجت من أشرف حكيمي منذ عام 2020 لديها ولدان مع لاعب باريس سان جيرمان.

وتقدمت هبة عبوك بطلب للطلاق في مارس 2023 في نفس الوقت الذي اتهمت فيه فتاة فرنسية أشرف حكيمي باغتصابها.

صدمة هبة عبوك

وبحسب ما ورد طلبت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 36 عامًا نصف ممتلكات حكيمي ، لكن يُفترض أن المحكمة أبلغتها أن زوجها المليونير لا يملك شيئًا لأن جميع ممتلكاته مسجلة باسم والدته.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن هبة عبوك شعرت بالصدمة مما اكتشفته، مشيرة إلى أنها تفكر حاليا برفع قضية عليه تتهمه فيها بالاحتيال والتهرب الضريبي.