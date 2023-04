احتفال أسطوري مرتقب.. كشف كواليس تتويج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا

- Advertisement -

وطن- يستعدّ مئات الملايين من مواطني التاج البريطاني، في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفي مناطق السيادة البريطانية، للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث، وهو احتفال رمزي يجمع بين الخدمة الدينية والمُلك.

ثلاثة أيام من الأُبّهة في تتويج تشارلز الثالث

سيُقام حفل تتويج ملك بريطانيا الجديد الملك تشارلز الثالث، خلفاً لوالدته الراحلة إليزابيث الثانية (1926-2022)، في وستمنستر آبي في 6 مايو/آيار القادم، وسيكون بذلك الملكَ الأربعين الذي يتوّج هناك منذ عام 1066، حسب ما ذكرت الـ بي بي سي BBC.

سيشهد يوم التتويج تقاليدَ ملكية وإجراءاتٍ رسمية ضاربة في القِدم، تعود إلى أكثر من 1000 عام.

تمّ الكشف عن برنامج التتويج أمس السبت، عندما أصدر قصر باكينغهام الجدولَ الزمني لعطلة التتويج التي تستمرّ ثلاثة أيام، والتي ستبدأ بتتويج تشارلز وكاميلا، قرينة الملك، يوم السبت 6 مايو.

سيبدأ هذا النهار التاريخي بـ”موكب الملك”، الذي سيتوجّه إلى ويستمنستر من قصر باكنغهام، في عربة ستسير قرابةَ كيلومترين.

ومن المقرّر أن يبدأ الاحتفال عند الساعة الـ11,00، ويستمرّ نحو ساعة تحت إشراف كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية.

يريد القصر أن يثبتَ بالتتويج الفاره الذي يعمل على تنظيمه، أنه ما يزال للنظام الملكي دور يلعبه في دولة متعددة الثقافات تكافح للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة، وتخفيضات الميزانية وموجة من الإضرابات من قبل عمال القطاع العام.

حيث إنه بينما كان هناك احترام واسع النطاق للملكة إليزابيث الثانية، كما يتضح من عشرات الآلاف من الأشخاص الذين انتظروا لساعات أمام نعشها بعد وفاتها في سبتمبر، ليس هناك ما يضمن انتقال نفس روح الاحترام التي كانت سائدة في عهدها للنظام الملكي البريطاني، إلى ابنها البِكر، تشارلز الثالث.

سيكون التتويج خدمة رسمية يرأسها رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، لكنّ القصر يخطّط أيضًا لعطلة تعجّ بالأحداث التي تسلّط الضوء على المجتمعات والثقافات المختلفة التي تساهم في بناء بريطانيا الحديثة.

حفلات موسيقية تكشف تنوّع بريطانيا

سيطلب القصر من مواطني المملكة المتحدة، في جميع أنحاء البلاد، المشاركةَ في “غداء التتويج الكبير” يوم الأحد، 7 مايو، أحدث تجسيد للحفلات الجماعية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في الاحتفالات الملكية الكبيرة.

في تلك الليلة سيكون هناك حفل موسيقي في قلعة وندسور يضمّ جوقة من فرق المغنين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك جوقات اللاجئين وجوقات الخدمة الصحية الوطنية ومجموعات غناء LGBTQ وجوقات توقيع الصم.

ستؤدي “جوقة التتويج” جنبًا إلى جنب مع فرقة أخرى تتكون من مغنين من جميع أنحاء الكومنولث سيظهرون تقريبًا خلال الحفل الموسيقي المتلفز الذي سيشمل أيضًا عناوين رئيسية لم يتمّ الكشف عنها حتى الآن.

في الليل، ستقام حفلة موسيقية في قلعة وندسور في غرب لندن، سيحضرها 10 آلاف بريطاني تمّ اختيارهم عشوائياً. ويتصدّر كلٌّ من كاتي بيري وليونيل ريتشي والتينور أندريا بوتشيلي، ملصقاً خاصّاً بهذا الحفل تميّز بغياب النجوم البريطانيين.

خلال الحفلة الموسيقية، ستتمّ إضاءة المواقع في جميع أنحاء البلاد باستخدام الإسقاطات وأشعة الليزر وشاشات الطائرات بدون طيار.

في اليوم التالي، الإثنين 08 مايو/آيار، سيدعو القصر الناس في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في حملة “The Big Help Out”، لتشجيعهم على التطوع في مجتمعاتهم.

وعن ذلك، قال القصر في بيان: “The Big Help Out ستشجع الناس على محاولة التطوع لأنفسهم والانضمام إلى العمل الجاري لدعم مناطقهم المحلية”.

“الهدف من حملة The Big Help Out هو استخدام التطوع لجمع المجتمعات معًا وإنشاء إرث تطوع دائم”.