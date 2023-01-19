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حياتنا

منجمة..الملك تشارلز الثالث لن يحكم وحفل التتويج لن يتم لهذه الأسباب!

جيسيكا آدمز قالت إن الكنيسة الأنجليكانية لم تتوج مطلقًا رجلًا كملك ناهيك عن اعترافه بالزنا.

كتب سالم حنفي
الملك تشارلز الثالث watanserb.com
الملك تشارلز الثالث
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وطن- من المقرر أن يتم تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت ، 6 مايو ، لكن أحد المنجمين البارزين ادعى أنه قد لا يتم المضي قدمًا – أو إذا حدث ذلك فسيتم تغييره بشكل كبير.

وادّعى أحد المنجمين بشجاعة أن التتويج القادم للملك تشارلز الثالث لن يمضي قدمًا، وأن أن التاريخ قد “يتغير” ويمكن حتى “إلغاؤه”.

وقالت جيسيكا آدامز – مؤلفة كتاب علم التنجيم الحديث 2050 – في حديثها إلى صحيفة ديلي إكسبرس : “سينجذب شعب الكومنولث والمملكة المتحدة ، وكذلك البرلمان ، إلى الأزمة بعد الكشف الجديد عن تشارلز وديانا وكاميلا”.

تتويج الملك تشارلز الثالث
تتويج الملك تشارلز الثالث

التتويج لن يسير كما هو مخطط له

وأضافت: “من المقرر أن يتم التتويج في مايو 2023 لكنه لن يسير كما هو مخطط له ، وهو شيء ألمح إليه هاري في الدعاية لـ سبير“، (كتاب مذكراته الذي نشر مؤخرا).

وتابعت: “الكنيسة الأنجليكانية لم تتوج مطلقًا رجلًا مطلقًا كملك ، ناهيك عن الشخص الذي اعترف بالزنا – ولم تصبح امرأة تشارك في الزنا ملكة.”

الملك تشارلز الثالث و كاميلا
الملك تشارلز الثالث و كاميلا

مواعيد الأزمة

وكتبت على مدونتها الخاصة ، أوضحت كذلك: “مواعيد مراقبة أزمة تشارلز وكاميلا وكنيسة إنجلترا والبرلمان: 24 مارس حتى 11 يونيو ، 22 يناير 2024 حتى 2 سبتمبر 2024 ، و 20 نوفمبر 2024 حتى 5 مارس 2025. ”

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ومع ذلك ، لم تخض في أي تفاصيل حول سبب إلغاء التتويج أو تأجيله أو تغييره بأي شكل من الأشكال.

وتتصاعد التوترات بين الأمير هاري المنفصل والنظام الملكي في أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد إصدار فيلم وثائقي على Netflix انتقد على نطاق واسع أفراد العائلة المالكة ، ومذكراته التي تحكي كل شيء والتي التي ألقت الملح على الجروح.

تتصاعد التوترات بين الأمير هاري المنفصل والنظام الملكي
تتصاعد التوترات بين الأمير هاري المنفصل والنظام الملكي
المصدرصحيفة ديلي إكسبرس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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