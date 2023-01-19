منجمة..الملك تشارلز الثالث لن يحكم وحفل التتويج لن يتم لهذه الأسباب!

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وطن- من المقرر أن يتم تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت ، 6 مايو ، لكن أحد المنجمين البارزين ادعى أنه قد لا يتم المضي قدمًا – أو إذا حدث ذلك فسيتم تغييره بشكل كبير.

وادّعى أحد المنجمين بشجاعة أن التتويج القادم للملك تشارلز الثالث لن يمضي قدمًا، وأن أن التاريخ قد “يتغير” ويمكن حتى “إلغاؤه”.

وقالت جيسيكا آدامز – مؤلفة كتاب علم التنجيم الحديث 2050 – في حديثها إلى صحيفة ديلي إكسبرس : “سينجذب شعب الكومنولث والمملكة المتحدة ، وكذلك البرلمان ، إلى الأزمة بعد الكشف الجديد عن تشارلز وديانا وكاميلا”.

التتويج لن يسير كما هو مخطط له

وأضافت: “من المقرر أن يتم التتويج في مايو 2023 لكنه لن يسير كما هو مخطط له ، وهو شيء ألمح إليه هاري في الدعاية لـ سبير“، (كتاب مذكراته الذي نشر مؤخرا).

وتابعت: “الكنيسة الأنجليكانية لم تتوج مطلقًا رجلًا مطلقًا كملك ، ناهيك عن الشخص الذي اعترف بالزنا – ولم تصبح امرأة تشارك في الزنا ملكة.”

مواعيد الأزمة

وكتبت على مدونتها الخاصة ، أوضحت كذلك: “مواعيد مراقبة أزمة تشارلز وكاميلا وكنيسة إنجلترا والبرلمان: 24 مارس حتى 11 يونيو ، 22 يناير 2024 حتى 2 سبتمبر 2024 ، و 20 نوفمبر 2024 حتى 5 مارس 2025. ”

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ومع ذلك ، لم تخض في أي تفاصيل حول سبب إلغاء التتويج أو تأجيله أو تغييره بأي شكل من الأشكال.

وتتصاعد التوترات بين الأمير هاري المنفصل والنظام الملكي في أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد إصدار فيلم وثائقي على Netflix انتقد على نطاق واسع أفراد العائلة المالكة ، ومذكراته التي تحكي كل شيء والتي التي ألقت الملح على الجروح.