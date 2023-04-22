السبت, أبريل 22, 2023
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تقارير

Geopolitical Futures: حرب اليمن كشفت فضائح الجيش السعودي رغم المليارات والعتاد المتطور!

الموقع أشار إلى أن السعودية خصصت ميزانية دفاع بقيمة 69 مليار دولار بما يفوق الميزانيات الدفاعية للدور العربية مجتمعة

كتب سالم حنفي
حرب اليمن كشفت فضائح الجيش السعودي watanserb.com
حرب اليمن كشفت فضائح الجيش السعودي
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وطن- قال موقع “Geopolitical Futures” الأمريكي إن حرب اليمن كشفت مدى ضعف الأداء العسكري للدولة السعودية؛ حيث فشلت في هزيمة الحوثيين، على الرغم من تفوق عتادهم وقوتهم البشرية.

وأوضح الموقع الأمريكي أنه منذ عام 2015، طلبت الحكومة السعودية الدعم العسكري واللوجستي من أمريكا مراراً وتكراراً، وأثار ذلك تساؤلات حول جدوى تزويد المملكة بأسلحة إضافية، على الرغم من المعدات الكثيرة التي تملكها بالفعل.

وأضاف الموقع في تقرير له أنه بعد 4 سنوات من بدء الحرب في اليمن؛ فقدت القوات السعودية السيطرة الكاملة على الوضع العسكري، وسيطر الحوثيون على أكثر من 20 موقعاً داخل المملكة، وكان من الممكن أن يصلوا إلى مدينة نجران، وخضعت عشرات القرى والمواقع في منطقتي عسير وجيزان لسيطرة الحوثيين.

حرب اليمن كشفت فضائح الجيش السعودي رغم المليارات والعتاد المتطور
حرب اليمن كشفت فضائح الجيش السعودي رغم المليارات والعتاد المتطور

اعتماد السعودية على القوات الأجنبية لحماية أمنها

واعتبر الموقع أن الدليل الآخر على فشل القوات السعودية؛ هو اعتمادها على المقاتلين الأجانب، فقد استخدمت مقاتلين من السودان ضد الحوثيين، وفي عام 2014، استعانت بقوات باكستانية ومصرية وأردنية، لنشرها على الحدود مع العراق.

ولفت الموقع إلى أن هناك الكثير من التساؤلات حول العقيدة العسكرية السعودية، بالنظر إلى أنها أنفقت مئات المليارات من الدولارات على الأسلحة فقط، لينتهي بها الأمر بالاعتماد على القوات الأجنبية لحماية نفسها.

وقال الموقع إن الجيش السعودي يركز على شراء الأسلحة، ودفع الرواتب، وبناء البنية التحتية، لكنه لا يولي اهتماماً كبيراً لتدريب قواته، والتي أظهرت فشلاً في استخدام التقنيات العسكرية الحديثة، وتشغيل المعدات عالية التقنية.

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حرب اليمن كشفت فضائح الجيش السعودي رغم المليارات والعتاد المتطور
حرب اليمن كشفت فضائح الجيش السعودي رغم المليارات والعتاد المتطور

ميزانية دفاع تفوق ميزانية الدول العربية مجتمعة

وأوضح أن ميزانية الدفاع السعودية لعام 2023 تبلغ نحو 69 مليار دولار، أي أكثر من الإنفاق العسكري لجميع الدول العربية الأخرى مجتمعة.

واكد الموقع على أن التكوين الاقتصادي والإداري والسياسي في السعودية؛ يقود إلى فشل رؤية 2030، لأن البيروقراطية الجامدة والبطيئة، بالإضافة إلى البنية التحتية الضعيفة، والاعتماد على العمالة الوافدة؛ لا تشجع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى المملكة.

مشاريع بلا تخطيط واقعي

وأشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أطلق سلسلة مشاريع مثيرة للجدل، ولم يتم التخطيط لها بشكل واقعي، وهذا ما يفسر تعثر وفشل مسار رؤية 2030.

القبلية تحول دون التطوير

وقال إن القبلية وهوس العائلة المالكة السعودية بالسيطرة على النظام؛ حالت دون تطوير اقتصاد قوي، أو بناء قوات مسلحة فعالة في المملكة.

وشدد الموقع في تقريره على أن الحكومة السعودية تفتقر إلى وجود مهارات لازمة لتطوير مجتمع حديث منتج اقتصادياً، وجيش يمتلك كفاءة عالية.

المصدرموقع "Geopolitical Futures" الأمريكي، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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