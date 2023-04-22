السبت, أبريل 22, 2023
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هكذا قدم رونالدو تهنئته للمسلمين بعيد الفطر! (شاهد)

كريستيانو رونالدو وجه تهنئته للمسلمين باللغة العربية

كتب باسل النجار
قدم رونالدو تهنئته للمسلمين بعيد الفطر watanserb.com
قدم رونالدو تهنئته للمسلمين بعيد الفطر
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وطن- تفاعل لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مع قدوم عيد الفطر المبارك، ليقدم تهنئة خاصة للمسلمين بهذه المناسبة.

وفي هذا السياق، نشر نادي النصر عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للاعبه “رونالدو” يقدم فيه التهنئة للمحتفلين بالعيد باللغة العربية.

وبحسب الفيديون ظهر “رونالدو” وهو في طريقه عبر ممر غرفة تبديل الملابس، ليتوجه للمسلمين بالقول: “عيد مبارك”.

ولم يكتف لاعب نادي النصر بذلك، ليتوجه إلى حسابه على انستغرام، ونشر عددا من الصور خلال التدريبات والاستعداد لمباراة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستتم الإثنين، وعلق عليها بالقول:” التركيز في التحضير لنصف النهائي.. عيد فطر مبارك لجميع من يحتفلون اليوم”.

 

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باللغة العربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك
باللغة العربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

رونالدو يسيء لجماهير الهلال بحركة بذيئة

وكان لاعب نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أثار جدلا واسعا في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ظهر في مقطع فيديو، وكأنه يوجه حركة مشينة إلى جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر بهدفين دون رد، في المباراة المقدمة من الجولة 25، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

لجنة الانضباط تغرم نادي النصر

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بعدها قراراتها بشأن ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر، حيث قررت تغريم نادي النصر 15 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، في ظل تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني، بينما لم تفرض أي عقوبة على رونالدو.

مجلس إدارة نادي النصر يوضح

وكان مجلس إدارة نادي النصر قد دافع عن رونالدو حيث قال: “رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مسيئة. كريستيانو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة جدا”.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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