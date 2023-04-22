هكذا قدم رونالدو تهنئته للمسلمين بعيد الفطر! (شاهد)

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وطن- تفاعل لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مع قدوم عيد الفطر المبارك، ليقدم تهنئة خاصة للمسلمين بهذه المناسبة.

وفي هذا السياق، نشر نادي النصر عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للاعبه “رونالدو” يقدم فيه التهنئة للمحتفلين بالعيد باللغة العربية.

وبحسب الفيديون ظهر “رونالدو” وهو في طريقه عبر ممر غرفة تبديل الملابس، ليتوجه للمسلمين بالقول: “عيد مبارك”.

عيدكم مبارك 💛🤩 pic.twitter.com/FViP4bkhAK — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 21, 2023

ولم يكتف لاعب نادي النصر بذلك، ليتوجه إلى حسابه على انستغرام، ونشر عددا من الصور خلال التدريبات والاستعداد لمباراة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستتم الإثنين، وعلق عليها بالقول:” التركيز في التحضير لنصف النهائي.. عيد فطر مبارك لجميع من يحتفلون اليوم”.

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رونالدو يسيء لجماهير الهلال بحركة بذيئة

وكان لاعب نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أثار جدلا واسعا في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ظهر في مقطع فيديو، وكأنه يوجه حركة مشينة إلى جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر بهدفين دون رد، في المباراة المقدمة من الجولة 25، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

#اطردو_المسي_للجماهير#الهلال_النصر#الهلال#كرستيانو_رونالدو هو لم يسيء للجماهير فحسب ، بل اساء لكل مجتمعنا من كبار سن ورجال ونساء وشباب وبنات واطفال وكل اطياف المجتمع السعودي ممن يتابع دوري روشن السعودي ، ثم يأتي كريستيانو رونالدو ويقوم أمامهم بهذه الحركة المنافيه لكل القيم… pic.twitter.com/gEzA3DNgr3 — ﮼عبدالمجيد (@Abdulmjeed991) April 19, 2023

لجنة الانضباط تغرم نادي النصر

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بعدها قراراتها بشأن ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر، حيث قررت تغريم نادي النصر 15 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، في ظل تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني، بينما لم تفرض أي عقوبة على رونالدو.

مجلس إدارة نادي النصر يوضح

وكان مجلس إدارة نادي النصر قد دافع عن رونالدو حيث قال: “رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مسيئة. كريستيانو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة جدا”.