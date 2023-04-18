كريستيانو رونالدو يسيء لجماهير الهلال بإيماءة بذيئة بقضيبه! (شاهد)

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وطن– تدول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو صادماً للاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، يُظهر ردة فعله على جماهير نادي الهلال بعد هزيمة فريقه أمام نادي الهلال في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أن يفوزَ على نظيره النصر السعودي في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري السعودي.

وعقب انتهاء المباراة، ومع خروج كريستيانو رونالدو من الملعب متوجّهاً إلى غرفة تبديل الملابس، تعالت أصوات الجماهير الهلالية وهي تهتف باسم “ميسي” في وجهه، ليردَّ عليهم “رونالدو” بإيماءة ممسكاً قضيبه نحوَهم.

هذا من تم الدفع مقابل انضمامه لنادي "النصر" ملايين الدولارات‼️👇👇

من يحمي ابناءنا من قذارة كريستيانو رونالدو؟ #الهلال_النصر #ارحل_يا_مسلي pic.twitter.com/LnX0Iffbam — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) April 18, 2023

مطالبات بإقالة رئيس نادي النصر

وعلى الفور، ضجّ موقع التدوين المصغر “تويتر” بموجة غضب عارمة ضد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، حيث دشّن الناشطون وسماً بعنوان: “ارحل يا مسلي”، عبّروا فيه عن غضبهم من مستوى الفريق ومما فعله “رونالدو”.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين معيداً نشر الفيديو البذيء: “فعلها الحسن كيتا من قبل وانشطب وفي رمضان وايام عشر ويتصرف هالتصرف”.

#ارحل_يا_مسلي #الهلال_النصر فعلها الحسن كيتا من قبل وانشطب وفي رمضان وايام عشر ويتصرف هالتصرف pic.twitter.com/VYsmBGzmWe — мoOoʟʏ (@ihilali_1957) April 18, 2023

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وقال المغرد “عبدالله” معبّراً عن غضبه من الهزيمة: “والله ماتحققون أي بطولة ولا أي دوري ولا أي كأس ( ولو كأس جبن ) دام ذا الإدارة موجودة ومن خلفهم هؤلاء .. . إلى جماهير النصر .. طالبوا برحيلهم استمرارهم يعني مزيد من الفشل والضياع لناديكم .. ومزيد من الكوارث”.

#ارحل_يا_مسلي

والله ماتحققون أي بطولة

ولا أي دوري

ولا أي كأس ( ولو كأس جبن )

دام ذا الإدارة موجودة

ومن خلفهم هؤلاء ..

.

إلى جماهير النصر ..

طالبوا برحيلهم

استمرارهم يعني مزيد من الفشل والضياع لناديكم ..

ومزيد من الكوارث

. pic.twitter.com/hmDKLWNvbl — عبدالله💛 💙 (@AB_SHE34) April 18, 2023

وقال آخر مستنكِراً ما فعله “رونالدو”: “حركةً قذره ومشينه قام بها كريستيانو رونالدو أتجاه جمهور الهلال نشوف لجنة الانضباط والأخلاق وش تسوي”.

نادي النصر مهدّد بفقدان المركز الثاني

واستطاع نادي الهلال السعودي أن يحسمَ ديربي الرياض لصالحه، بعد فوزه على النصر بثنائية أوديون إيغالو، ليصبحَ نادي النصر في خطر حقيقي مع احتمالية أن يفقدَ المركز الثاني.

نادي النصر في أزمة حقيقية

وأصبح نادي النصر بعد الهزيمة من الهلال في أزمة حقيقية، وإذا تعثّر في أيّ مباراة قادمة؛ فسوف يفقد المركز الثاني لصالح نادي الشباب، الذي يحتلّ المركز الثالث برصيد 50 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر، لكنّه لعب 23 مباراة فقط، في حين لعب النصر 24 مباراة.

أهداف نادي الهلال بتوقيع أوديون إيغالو

يشار إلى أنّ أهداف الهلال في شباك النصر جاءت من ركلتي جزاء في الدقيقة الـ42 والـ62 من أحداث المباراة، وأحرزهما اللاعب أوديون إيغالو ببراعة في شباك نواف العقيدي، وبذلك أصبح إيغالو هو هدّاف الدوري السعودي برصيد 18 هدفاً.