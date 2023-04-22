مشهد مهيب لصلاة عيد الفطر في باكستان.. احتشاد غفير وروعة في التنظيم

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وطن- في مشهد مهيب، احتشد عشرات الآلاف في دولة باكستان لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، علما بأنها واحدة من الدول التي حلّ فها العيد اليوم وليس أمس الجمعة.

وأظهرت لقطات مصورة، أعدادا ضخمة من السكان في باكستان وهم يؤدون صلاة العيد، وسط إشادة كبيرة بحجم الاحتشاد وروعة التنظيم.

مشهد مهيب.. صلاة عيد الفطر في مدينة سكردو الباكستانية، صباح اليوم. pic.twitter.com/mXQVjlQHjE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 22, 2023

باكستان تعلن السبت أول أيام العيد

وكانت باكستان، قد أعلنت أن السبت 22 إبريل يوم عيد الفطر السعيد وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال، وذلك كما ذكر مركز الفلك الدولي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

التضخم ضرب باكستان قبل العيد

في الغضون، قال تجار تجزئة إن المبيعات في باكستان شهدت انخفاضا حادا مقارنة بالسنوات السابقة في فترة ما قبل عيد الفطر، إذ يشعر المتسوقون بأزمة التضخم الذي وصل لأعلى مستوى منذ عقود.

وكان من المعتاد أن تشهد الفترة التي تسبق عيد الفطر، أعلى قدر من المبيعات خلال العام، لكن البلاد تمر في هذا العام بأزمة اقتصادية خانقة.

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وقال طارق محبوب، رئيس رابطة سلاسل المتاجر الباكستانية والرئيس التنفيذي لشركة رويال تاج لملابس الرجال: “حدث انخفاض بنسبة 20% في المبيعات عبر جميع الفئات باستثناء الملابس النسائية”.

وبلغ التضخم 35% في مارس /آذار، مدعوما بانخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم، وفرض رسوم جمركية أعلى لتأمين حزمة إنقاذ بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 47 %، وحتى بعض الفئات الأكثر ثراء تقوم بتغييرات في نمط الحياة للتعامل مع ارتفاع الأسعار.