5 أبراج فلكية ستكون غنية في 2023..هل أنت منهم؟

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وطن– نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن الأبراج المتوقع أن تكون أكثر ثراءً في عام 2023.

يوجد حاليًا 2668 مليارديرًا في العالم، وقام الخبراء الماليون من بنك الإقراض البريطاني كاش فلوت (Cashfloat) بتحليل المئات من كبار أصحاب الملايين والمليارديرات من قائمة Forbes Billionaires لمعرفة الأبراج التي تمتلك فرصًا كبيرة للثراء في عام 2023.



برج العذراء

وفقًا للدراسة، فإن أصحاب برج العذراء ستنفتح أمامهم أبواب المال والثراء، حيث يؤكد الخبراء أنه إذا كنت من أصحاب هذا البرج فمن المحتمل أن تصبح غنيََا هذا العام أو في وقت لاحق في الحياة، بمتوسط عمر يبلغ 61.2 عامًا، أي ما يقرب من خمس سنوات أصغر من متوسط عمر جميع المليارديرات في مجلة فوربس.

برج السرطان وبرج الحمل

يأتي برج الحمل في المرتبة الثانية من حيث الأبراج التي من المحتمل أن تصبح غنية في عام 2023 ويأتي بعده برج السرطان.

الأبراج الأكثر ثراء في عام 2023

برج العذراء

برج الحمل

برج السرطان

برج العقرب

برج الحوت



متوسط العمر لتصبح مليونيرا بالنسبة إلى برج العذراء هو 61.2 سنة، بينما برج الحمل 61.8 سنة والسرطان 62.5 سنة.

بعض الأبراج مقدر لها أن تصبح غنية، لكن وفقا للخبراء فإن الطريقة التي يدير بها الناس أموالهم طوال حياتهم يمكن أن تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في تأمين مستقبل ثري.

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عندما يتعلق الأمر بإدارة الأموال..ما هي أفضل وأسوأ الأبراج؟

مواليد برج الدلو يخططون غالبََا للاستثمار في الصناعات المتطورة ولكن مع حياتهم الاجتماعية المزدهرة، قد ينفقون أموالهم بسرعة.

أصحاب برج الثور على سبيل المثال هم أذكياء للغاية ويعرفون كيف يعيشون بشكل جيد وخاصة كيفية التعامل مع الأموال.



ويتفق الخبراء على أن أصحاب برج العقرب هم القيمون الفنيون الطبيعيون الذين يستعدون بحكمة للمستقبل، ويدخرون ليشعروا بالأمان، لكنهم حذروا من أن “مشاكل ثقتهم يمكن أن تمنعهم من القيام باستثمارات حكيمة من شأنها أن تساعدهم على النمو.”