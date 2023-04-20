الخميس, أبريل 20, 2023
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حياتنا

5 أبراج فلكية ستكون غنية في 2023..هل أنت منهم؟

وفقًا للدراسة، سيجلب العام 2023 لأصحاب برج العذراء المال والثراء

كتب ايمان الباجي
5 أبراج فلكية ستكون غنية في 2023..هل أنت منهم؟ watanserb.com
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وطن– نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن الأبراج المتوقع أن تكون أكثر ثراءً في عام 2023.

يوجد حاليًا 2668 مليارديرًا في العالم، وقام الخبراء الماليون من بنك الإقراض البريطاني كاش فلوت (Cashfloat) بتحليل المئات من كبار أصحاب الملايين والمليارديرات من قائمة Forbes Billionaires لمعرفة الأبراج التي تمتلك فرصًا كبيرة للثراء في عام 2023.

برج العذراء

وفقًا للدراسة، فإن أصحاب برج العذراء ستنفتح أمامهم أبواب المال والثراء، حيث يؤكد الخبراء أنه إذا كنت من أصحاب هذا البرج فمن المحتمل أن تصبح غنيََا هذا العام أو في وقت لاحق في الحياة، بمتوسط عمر يبلغ 61.2 عامًا، أي ما يقرب من خمس سنوات أصغر من متوسط عمر جميع المليارديرات في مجلة فوربس.

يوجد حاليًا 2668 مليارديرًا في العالم

برج السرطان وبرج الحمل

يأتي برج الحمل في المرتبة الثانية من حيث الأبراج التي من المحتمل أن تصبح غنية في عام 2023 ويأتي بعده برج السرطان.

الأبراج الأكثر ثراء في عام 2023

  • برج العذراء
  • برج الحمل
  • برج السرطان
  • برج العقرب
  • برج الحوت

متوسط العمر لتصبح مليونيرا بالنسبة إلى برج العذراء هو 61.2 سنة، بينما برج الحمل 61.8 سنة والسرطان 62.5 سنة.

بعض الأبراج مقدر لها أن تصبح غنية، لكن وفقا للخبراء فإن الطريقة التي يدير بها الناس أموالهم طوال حياتهم يمكن أن تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في تأمين مستقبل ثري.

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عندما يتعلق الأمر بإدارة الأموال..ما هي أفضل وأسوأ الأبراج؟

مواليد برج الدلو  يخططون غالبََا للاستثمار في الصناعات المتطورة ولكن مع حياتهم الاجتماعية المزدهرة، قد ينفقون أموالهم بسرعة.

يعرف أصحاب برج العقرب كيفية الإحتفاظ بالأموال وتنظيم المصاريف

أصحاب برج الثور على سبيل المثال هم  أذكياء للغاية ويعرفون كيف يعيشون بشكل جيد وخاصة كيفية التعامل مع الأموال.

ويتفق الخبراء على أن أصحاب برج العقرب هم القيمون الفنيون الطبيعيون الذين يستعدون بحكمة للمستقبل، ويدخرون ليشعروا بالأمان، لكنهم حذروا من أن “مشاكل ثقتهم يمكن أن تمنعهم من القيام باستثمارات حكيمة من شأنها أن تساعدهم على النمو.”

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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