الخميس, أبريل 20, 2023
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مفاجأة قبل العيد .. سعد لمجرد يغادر السجن رغم اتهامه بالاغتصاب وحبسه 6 سنوات!

أعلن الفنان البشير عبدو، والد سعد لمجرد أن نجله سيغادر السجن بسراح مؤقت، و"سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر"

كتب أنس السالم
سعد لمجرد watanserb.com
سعد لمجرد
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وطن – غادر الفنان المغربي سعد لمجرد السجن الذي يعتقل فيه في فرنسا، اليوم الخميس، بموجب إطلاق سراح مؤقت، بعدما قضت محكمة الجنايات بباريس عقوبة السجن 6 سنوات بحقّ الفنان المغربي الشهير؛ بتهمة الاغتصاب.

إطلاق سراح مؤقت للفنان سعد لمجرد

وأعلن الفنان البشير عبدو، والد سعد لمجرد في تصريح لصحيفة “هسبريس” المغربية، أن سعد لمجرد سيغادر السجن بسراح مؤقت، و”سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر”.

سعد لمجرد ووالديه
سعد لمجرد ووالديه

وأبدى عبدو سعادته البالغة بعودة ابنه، موجها الشكر الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية.

قضية سعد لمجرد 

أصدرت محكمة فرنسية حكماً بالسَّجن 6 سنوات، بحقّ لمجرد (37 عاماً) بتهمة الاغتصاب والاعتداء على فتاة تدعى “لورا بريول“، كانت في الـ21 من عمرها في أثناء الحادثة التي وقعت ليلة 25-26 أكتوبر 2016، في فندق بباريس بعد اجتماعهما في ملهًى ليلي.

لورا بريول الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها
لورا بريول الفتاة التي اتهمت سعد لمجـرد باغتصابها

واستأنف “لمجرد” الحكم الصادر ضده يوم 27 فبراير، بعد محاكمة صوت فيها 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين، أنه مذنب بارتكاب جريمة الاغتصاب.

وقال أحد أقارب الفنان الذي يطّلع على أخباره ساعةً بساعة، إنّ الفنان لم يضعف منذ النطق بالحكم؛ بل حافظ على معنوياته، ويقضي سعد لمجرد أيامه في الصلاة وقراءة القرآن.

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موقع “le360” قال نقلاً عن مصادر، إنّه إذا تم وضع المغني الشهير في زنزانة انفرادية، فإنه يسمح له بالمشي اليومي بين النزلاء الآخرين، مضيفاً أنّ لديه بطاقة دفع قابلة للتعبئة تسمح له بالتسوق في مقصف السجن.

كما أن سعد يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم، والذين يقومون بزيارته بانتظام.

غيثة العلاكي زوجة سعد لمجرد watanserb.com
غيثة العلاكي زوجة سـعد لمجرد

وانتشرت قبل أيام أنباء، حول انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد، داخل السجن في باريس، حيث يقضي عقوبته بالسَّجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب.

 

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ونسبت بعض وسائل الإعلام المحلية، عن محامي سعد لمجرد، قولَه إنّ موكله حاول الانتحار داخل السجن لأنه يمرّ بحالة اكتئاب شديدة.

لكنّ مواقع أخرى نفت الأمر، مؤكّدينَ أنه لا يتعدى كونَه شائعات ضمن حملة لتشويه صورة سعد.

كما كتبت زوجته غيثة العلاكي عبر انستغرام: “فرحانين حيت عرفنا انك بصحة جيدة : الحمد لله”.

 

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المصدرهسبريس - متابعات وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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