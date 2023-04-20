الخميس, أبريل 20, 2023
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غير مسبوق.. هذا ما فعله الجمهور مع محمد رمضان “جعفر العمدة” (شاهد)

دفعت حالة التفاعل الكبيرة التي شهدها مسلسل "جعفر العمدة" القائمين على العمل الرمضاني إلى تغيير مسار أحداث الحلقات الأخيرة

كتب خالد الأحمد
نهاية جعفر العمدة watanserb.com
مسلسل جعفر العمدة
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وطن – لم يلق مسلسل درامي في السباق الرمضاني الحالي مثل ما لقيه مسلسل “جعفر العمدة” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، من تفاعل وتدخلات في تحريك الأحداث من وراء الشاشات والتنبؤ بما ستؤول إليه الأحداث.

هل تم تغيير نهاية “جعفر العمدة”؟

ودفعت حالة التفاعل الكبيرة التي شهدها المسلسل القائمين على العمل الرمضاني “جعفر العمدة“، إلى تغيير مسار أحداث الحلقات الأخيرة في المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل بإطار اجتماعي شعبي حول جعفر رئيس البلدية (محمد رمضان) ، وهو في العقد الرابع من عمره، لديه 3 زوجات ، ويملك شركات مقاولات.

ويدخل “جعفر العمدة” في العديد من النزاعات سواء في العمل أو بعيدًا عن العمل ، ثم خلال مسيرته يلتقي بـ “عايدة” (زينة) ويتعرف عليها ، وتقوم بينهما قصة مليئة بالمفاجآت حيث يعيش جعفر مأساة استمرت عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه على يد مجهولين ، ولا يعرف هل هو حي أو ما أصابه به شيء سيء.

وفي ظل عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل واقتراب القصة من نهايتها، واكتشاف بطل المسلسل “محمد رمضان” شخصية نجله الحقيقي، الذي اختطف وهو طفل رضيع، لم يتمكن جمهور العمل من الصبر حتى عرض الحلقات الأخيرة.

 

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وهو ما دفعهم إلى محاولة مساعدة البطل بأية طريقة ممكنة.

وفي هذا السياق نشر البعض مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهرون فيها وهم يتابعون حلقات المسلسل، ويهتفون للبطل ويطالبونه بالنظر ورائه من أجل رؤية الشخص الذي اختطف منه طفله.

وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث خرج محمد رمضان في بث مباشر عبر السوشيال ميديا، ليتلقى تعليقات تعامله باعتباره “جعفر العمدة”، كان البعض من الجمهور يبلغونه ببعض الأمور والخيانة التي يتعرض إليها من زوجته في العمل، وكونها من دبرت أمر اختطاف طفله.

وبدورها كشفت الممثلة هالة صدقي في فيديو تلقائي نشرته عبر «انستغرام»، قبل أن يتم حذفه بعدها، عن انشغالها في تصوير مشاهد جديدة من العمل بعد توقعات الجمهور.

وطالبت هالة صدقي الجمهور والمتابعين بألا يتوقعوا نهاية المسلسل، حتى لا يتسبب ذلك في نزولها إلى العمل مضطرة من أجل تصوير مشاهد جديدة.

وبينت الفنانة المصرية أنها ضحية لتوقعات الجمهور، وهي من تدفع الثمن

في النهاية بالنزول إلى التصوير، لذلك طلبت منهم التوقف عن هذا الأمر.

وكشفت أنها تتعرض للتهديدات من قبل المحيطين بها ممن يرغبون في معرفة نهاية المسلسل، ووجهت هالة صدقي استغاثة لمخرج العمل محمد سامي كي ينقذها.

وعلق عمر سلامة أن “المسلسل وصل لمرحلة إن الناس لم تعد تتفرج على جعفر العمدة،فحسب بل تشجعه ” وأضاف:”عامل تفاعل مع الجمهور مابيحصلش إلا في ماتشات الكورة”.

تفاعل غير مسبوق مع مسلسل “جعفر العمدة”

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة سجل منذ بداية عرضه أعلى معدل بحث لمسلسل عربي في تاريخ موقع غوغل.

ويذكرنا هذا التفاعل بمرحلة ما قبل ظهور التلفزيون ووسائل التواصل الأخرى، حينما كان الحكواتي يروي الحكايات الحماسية في المقاهي الشعبية ببلاد الشام.

وكان رواد هذه المقاهي يقابلون مقاطع الحكاية الحماسية بالتحسر والآهات وصرخات الإعجاب التي تصبح صراخاً أعلى مع كل موقف.

وكان بعض المشاهدين ينفعل ويستلّ سيفه أو خنجره إذا استدعى الحال لإنقاذ بطله الأسطوري الذي ترويه السيرة الشعبية وتمتد المشاكل بينهم.

وقد ينتقل الشجار من الآباء إلى الأولاد مما يدفع المختار وكبار الحارة والوجهاء ومعهم الحكواتي، للتدخل لفض هذه المشاكل وعندما يتم الصلح تجتمع الحارة في المقهى ليحتفلوا من جديد.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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