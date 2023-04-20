إيلون ماسك يهدد بمقاضاة مايكروسوفت لهذا السبب!

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وطن– هدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شركة “مايكروسوفت” العملاقة للتكنولوجيا باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب مزاعم بأن الشركة استخدمت بيانات من شركته للتواصل الاجتماعي، دون إذن وقد أدلى بهذه الملاحظات على حسابه الرسمي على تويتر.

“حان الوقت لرفع دعوى قضائية”

وفقا لموقع “livemint“، قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، في تغريدة:”لقد تدربوا بشكل غير قانوني باستخدام بيانات تويتر. حان الوقت لرفع دعوى قضائية.”

وجاء ذلك في الواقع بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستزيل تويتر من منصتها الإعلانية لأنها ترفض دفع رسوم واجهة برمجة التطبيقات للتطبيق.



وقال موقع “ديلي نيوز” في تغريدة :”شركة مايكروسوفت ستزيل تويتر من منصتها الإعلانية لأنها ترفض دفع رسوم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتويتر“.

رد مايكروسوفت

من جهتها، قالت الشركة في إشعار إن منصتها الإعلانية:”لن تدعم تويتر اعتباراً من يوم الثلاثاء 25 أبريل.”



وأضافت:”بدءًا من 25 أبريل 2023، لن تدعم الحملات الذكية ذات الأنظمة الأساسية المتعددة تويتر. اعتبارًا من 25 أبريل 2023، لن تتمكن من الوصول إلى حساب Twitter الخاص بك من خلال أداة الإدارة الاجتماعية الخاصة بنا، وإنشاء وإدارة المسودات أو التغريدات، وعرض التغريدات السابقة والمشاركة، وجدولة التغريدات.”



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هذا يعني أنه لم يعد بإمكان الشركات استخدام منصة Microsoft لإدارة تغريداتها أو تفاعلها، والذي يتزامن مع الجدول الزمني لتويتر لوضع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به خلف جدار حماية.

كما أضافت شركة مايكروسوفت أنها ستستمر في دعم قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك و إنستغرام ولينكد إن.