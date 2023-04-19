الأربعاء, أبريل 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفيسبوك يفضح الدولة التي يدير منها قائد الدعم السريع "حميدتي" صفحته! (شاهد)
الهدهد

فيسبوك يفضح الدولة التي يدير منها قائد الدعم السريع “حميدتي” صفحته! (شاهد)

مقطع فيديو نشره جنود سودانيون أكد وجود أسلحة إماراتية في مقر "حميدتي" في الخرطوم

كتب سالم حنفي
دعم الإمارات لحميدتي watanserb.com
قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"
- Advertisement -

وطن – بعد ساعات قليلة عن ورود تقارير عن تقديم الإمارات لدعم عسكري لقوات الدعم السريع التي يتزعمها الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” وكذلك العثور على أسلحة إماراتية في مواقع كانت تابعة للدعم السريع، تم التوصل لموقع الدولة التي يدير منها “حميدتي” صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وبالبحث عن موقع الدولة التي يدير منها “حميدتي” صفحته على “فيسبوك” عبر أدمن وحيد مقيم فيها، كشف “فيسبوك” إن أدمن لصفحة مقيم في الإمارات.

وفي إطار الخدمة التي يقدمها موقع “فيسبوك” اتضح أن الصفحة الخاصة بقائد قوات الدعم السريع تدار من الإمارات، وهو ما اكدته عملية البحث لتي قامت بها “وطن“.

 

كما اتضح بأن الصفحة يديرها “أدمن” واحد فقط من الإمارات أيضا.

- Advertisement -

ومع توارد التقارير عن تقديم الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع، وإحساس قوات “حميدتي” بأن هناك من يتتبع هذا الدعم لتأكيده، يبدو أن أدمن الصفحة على “فيسبوك” قد تنبه للأمر، ليقوم بعد ذلك بحجب موقع إدارة الصفحة.

الجيش السوداني يتهم أطرافا إقليمية بدعم حميدتي

يأتي ذلك في وقت قال الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، إن هناك مؤشرات قوية على تورط أطراف إقليمية ومحلية في المعارك مع قوات الدعم السريع.

ووصف الجيش السوداني -في بيان- الموقف العام بعد سريان الهدنة الإنسانية بالمستقر، عدا مناوشات في محيط القيادة العامة للجيش ومطار الخرطوم.

وكان المتحدث باسم غرفة عمليات الجيش السوداني قال للجزيرة إن الجيش حريص على استمرار الهدنة وعودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها.

أسلحة إماراتية في مقر حميدتي

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على مواقع التوصل الاجتماعي قد كشف الدور الإماراتي في الحرب الدائرة حالياً في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وانتشر مقطع فيديو، على موقع تويتر، حقّق رواجاً كبيراً يُظهر العثور على ذخيرة إماراتية في منزل قائد قوات الدعم السريع في الخرطوم. وذلك بالتزامن مع أنباء هجوم لقوات الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، على منزل نائبه الذي بات يتمّ التعامل معه رسمياً على أنه قائد ميليشيا متمردة.

وشوهد في مقطع الفيديو، أحد الجنود وهو يصور الذخيرة التي تمّ العثور عليها منزل حميدتي بعد هروبه، وسمع صوت الجنود وهو يوضحون بيانات هذه الذخيرة التي تبين أنّها إماراتية.

صحيفة “تليغراف” تؤكد الواقعة

من جانبها أكدت صحيفة “تليغراف” البريطانية صحة الواقعة، موضحة أن الجيش السوداني استولى على قذائف حرارية قدمتها على ما يبدو الإمارات لقوات الدعم السريع.

وقالت إن الجيش السوداني أصدر مقطع فيديو يظهر صناديق قذائف الإنزال الجوي الحرارية 120 ملم مع علامات تشير إلى أنها صنعت في صربيا في عام 2020 وتم تسليمها لاحقًا إلى الإمارات.

وبحسب الصحيفة، تسبب نشر الفيديو في إحراج محتمل للإمارات في الوقت الذي تسعى فيه للتوسط إلى جانب مصر لوقف إطلاق النار بين القوات السودانية المتناحرة.

وقالت الصحيفة إن مصر لديها مستشارون في السودان يدعمون الجيش، بينما تجنبت أبوظبي الإعلان عن دعمها لقوات الدعم السريع.

المصدرتليغراف + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

كشف هوية الضابط المصري بالفيديو الشهير ومصير الأسرى لدى الدعم السريع

تقارير

السودان وسيناريوهات محتملة.. مصير الصراع المسلح بين الدعم السريع والجيش

الهدهد

أموال مُكدسة بالدولار في منزل حميدتي.. حقيقة فيديو متداول بالسودان

الهدهد

حميدتي الذي يخوض الحرب في السودان.. كيف وصل “بطل المهام القذرة” إلى موقعه؟

الهدهد

فضيحة أبو ظبي في الحرب السودانية.. العثور على ذخيرة إماراتية داخل منزل حميدتي (فيديو)

الهدهد

محمد علي الحوثي ساخراً: ابن سلمان ينافس الإمارات في الفضاء بطبيبة من أصول سودانية!

الهدهد

الحرب بين البرهان وحميدتي.. كيف تؤثر على تطبيع السودان وإسرائيل؟

الهدهد

تحذير من أذرع السيسي لإثيوبيا بسبب الاقتتال في السودان.. هل تتسع دائرة الحرب؟

الهدهد

“تقدم حميدتي في حرب السودان أحرج الجيش المصري”.. تغريدة مثيرة لإيدي كوهين

الهدهد

أول تعليق من “السيسي” على أزمة أسر الجنود المصريين في السودان! (شاهد)

تقارير

حميدتي .. تاجر الجمال الذي يسعى للسيطرة على السودان

الهدهد

حرب البرهان وحميدتي.. فيديو مرعب لنيران كثيفة تلتهم مبنى القيادة العامة للجيش السوداني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السلطات نقلته من السجن.. فيديو يقلب تونس لـ”احتفالات أمام منزل الغنوشي بعد اعتقاله”

كريستيانو رونالدو يسيء لجماهير الهلال بإيماءة بذيئة بقضيبه! (شاهد)

“دين جديد!” .. أتباع الطريقة البودشيشية في المغرب يثيرون جدلاً ليلة القدر! (فيديو)

مقاطع سلمى الشيمي الإباحية تكتب نهايتها.. حكم المحكمة صدمها وانهارت (شاهد)

هيا الشعيبي تبكي وتفاجئ إلهام الفضالة قبل العيد (فيديو)

كشف هوية الضابط المصري بالفيديو الشهير ومصير الأسرى لدى الدعم السريع

صور عراقيات بالعباءة.. إعلان مثير لنساء في جامعة البصرة يفجر الجدل (شاهد)

حجم ثروة الملك تشارلز ومصدرها.. ضمنها جواهر مسروقة لا تقدر بثمن

طلب “غريب” من ملك المغرب محمد السادس للإمام خلال ليلة القدر! (فيديو)

كادت تُلامس الأرض في مشهد مذهل.. سحابة القصيم تثير الجدل وخبير يوضح (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC