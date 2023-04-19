فيسبوك يفضح الدولة التي يدير منها قائد الدعم السريع “حميدتي” صفحته! (شاهد)

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وطن – بعد ساعات قليلة عن ورود تقارير عن تقديم الإمارات لدعم عسكري لقوات الدعم السريع التي يتزعمها الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” وكذلك العثور على أسلحة إماراتية في مواقع كانت تابعة للدعم السريع، تم التوصل لموقع الدولة التي يدير منها “حميدتي” صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وبالبحث عن موقع الدولة التي يدير منها “حميدتي” صفحته على “فيسبوك” عبر أدمن وحيد مقيم فيها، كشف “فيسبوك” إن أدمن لصفحة مقيم في الإمارات.

وفي إطار الخدمة التي يقدمها موقع “فيسبوك” اتضح أن الصفحة الخاصة بقائد قوات الدعم السريع تدار من الإمارات، وهو ما اكدته عملية البحث لتي قامت بها “وطن“.

كما اتضح بأن الصفحة يديرها “أدمن” واحد فقط من الإمارات أيضا.

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ومع توارد التقارير عن تقديم الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع، وإحساس قوات “حميدتي” بأن هناك من يتتبع هذا الدعم لتأكيده، يبدو أن أدمن الصفحة على “فيسبوك” قد تنبه للأمر، ليقوم بعد ذلك بحجب موقع إدارة الصفحة.

الجيش السوداني يتهم أطرافا إقليمية بدعم حميدتي

يأتي ذلك في وقت قال الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، إن هناك مؤشرات قوية على تورط أطراف إقليمية ومحلية في المعارك مع قوات الدعم السريع.

ووصف الجيش السوداني -في بيان- الموقف العام بعد سريان الهدنة الإنسانية بالمستقر، عدا مناوشات في محيط القيادة العامة للجيش ومطار الخرطوم.

وكان المتحدث باسم غرفة عمليات الجيش السوداني قال للجزيرة إن الجيش حريص على استمرار الهدنة وعودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها.

أسلحة إماراتية في مقر حميدتي

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على مواقع التوصل الاجتماعي قد كشف الدور الإماراتي في الحرب الدائرة حالياً في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وانتشر مقطع فيديو، على موقع تويتر، حقّق رواجاً كبيراً يُظهر العثور على ذخيرة إماراتية في منزل قائد قوات الدعم السريع في الخرطوم. وذلك بالتزامن مع أنباء هجوم لقوات الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، على منزل نائبه الذي بات يتمّ التعامل معه رسمياً على أنه قائد ميليشيا متمردة.

وشوهد في مقطع الفيديو، أحد الجنود وهو يصور الذخيرة التي تمّ العثور عليها منزل حميدتي بعد هروبه، وسمع صوت الجنود وهو يوضحون بيانات هذه الذخيرة التي تبين أنّها إماراتية.

الجيش #السوداني:🇸🇩 يعثر على ذخيرة اماراتية 🇦🇪

في بيت قائد قوات الدعم السريع في الخرطوم. pic.twitter.com/lMw49Hovac — علي بن غذاهم (@RevoltAli) April 17, 2023

صحيفة “تليغراف” تؤكد الواقعة

من جانبها أكدت صحيفة “تليغراف” البريطانية صحة الواقعة، موضحة أن الجيش السوداني استولى على قذائف حرارية قدمتها على ما يبدو الإمارات لقوات الدعم السريع.

وقالت إن الجيش السوداني أصدر مقطع فيديو يظهر صناديق قذائف الإنزال الجوي الحرارية 120 ملم مع علامات تشير إلى أنها صنعت في صربيا في عام 2020 وتم تسليمها لاحقًا إلى الإمارات.

وبحسب الصحيفة، تسبب نشر الفيديو في إحراج محتمل للإمارات في الوقت الذي تسعى فيه للتوسط إلى جانب مصر لوقف إطلاق النار بين القوات السودانية المتناحرة.

وقالت الصحيفة إن مصر لديها مستشارون في السودان يدعمون الجيش، بينما تجنبت أبوظبي الإعلان عن دعمها لقوات الدعم السريع.